Apple stopt met beperkingen op de AppleCare+ reparaties. Voorheen werden maximaal twee schadegevallen per jaar gedekt, nu is dat onbeperkt.

Onbeperkte schade bij AppleCare+

Met AppleCare+ kun je je toestel ‘verzekeren’ tegen toekomstige schades, ook als je ze zelf hebt veroorzaakt. Dit kan gunstig uitpakken als je te maken hebt met schades die niet door de iPhone-garantie worden gedekt, bijvoorbeeld zelf veroorzaakte beschadigingen. Nu het aantal hardwarereparaties onbeperkt is kun je zo vaak als het contract loopt teruggaan naar Apple om schades te repareren. Er geldt wel altijd een eigen risico en looptijd is altijd 2 jaar.



De nieuwe voorwaarden gelden voor alle Apple -producten waarvoor je AppleCare kunt afsluiten, dus iPhone AirPods en beeldschermen. Het geldt ook voor mensen die al eerder AppleCare+ hebben afgesloten. Bij de iPhone 12 t/m 14 geldt een eigen risico van €29,- per schadegeval en voor overige schades moet je zelf €99,- bijdragen aan de reparatie . Dit scheelt nogal met de officiële iPhone -reparatieprijzen, maar je zult wel vooraf een flink bedrag moeten betalen voor deze bescherming.

Dit zijn de actuele prijzen van AppleCare+ voor iPhones met een looptijd van 2 jaar:

Vooral bij de iPhone SE 2022 is de prijs heel redelijk, als je iemand bent die regelmatig het toestel laat stuiteren. Je zou natuurlijk ook gewoon een iPhone-hoesje kunnen gebruiken. Afsluiten van AppleCare+ kan tegelijk met je nieuwe iPhone, of binnen 60 dagen na aanschaf.

Diefstal wordt in Nederland en België nog steeds niet gedekt, terwijl dit in andere landen soms wel zo is. Je kunt hiervoor een speciale iPhone-verzekering afsluiten, bijvoorbeeld bij deze aanbieders: