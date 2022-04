Oude iPod touch hergebruiken

Ooit was de iPod touch een dierbare aankoop en een apparaat dat je overal mee naartoe name. Maar nu je een iPhone hebt, blijft de iPod touch ongebruikt liggen, terwijl hij er waarschijnlijk nog prima uit ziet. Wat kun je er nog mee? Wij hebben 10 ideeën voor hergebruik van je iPod touch voor je verzameld. De iPod touch is trouwens nog gewoon verkrijgbaar in de Apple Store vanaf €230 en is zelfs nog wat aantrekkelijker geworden omdat je in vergelijking met voorgaande modellen dubbel zoveel opslag krijgt voor dezelfde prijs. Nieuw kopen zouden we niet zo snel meer doen, maar als je nog eentje in bezit hebt is het leuk om er toch nog iets nuttigs mee te verzinnen.

Een iPod touch heeft dankzij iOS genoeg mogelijkheden om er nog iets mee te doen. De meest recente zevende generatie dateert uit 2019 en beschikt over een A10-processor en 2GB RAM. Het is een sprong vooruit ten opzichte van de zesde generatie uit 2015, die het nog moest doen met een A8-processor en half zoveel RAM.

Alleen het nieuwste model is nog te updaten naar iOS 15. Bij oudere modellen zul je wat meer compromissen moeten doen, maar als muziekspeler en voor allerlei andere toepassingen is ‘ie nog prima te gebruiken. Tweedehands levert de iPod misschien niet meer zoveel op, maar voor gebruik in en om het huis zijn er nog allerlei mogelijkheden.

#1 iPod touch als muziekspeler

Het maakt niet uit hoe oud jouw iPod touch is: je kunt het nog steeds gebruiken als mp3-speler. Zeker als je modellen met flink wat opslagruimte zoals 64GB of 128GB hebt gekocht. Natuurlijk kun je je iPhone ook gebruiken voor het luisteren naar muziek, maar er zijn momenten waarop dat minder goed uitkomt. Bijvoorbeeld als je een lange vliegreis moet maken en de batterij van je iPhone wilt sparen. Of als je gaat sporten en bang bent dat je dure iPhone uit de broekzak valt. Tijdens het klussen, grasmaaien of op het strand wil je niet dat je per ongeluk op je dure iPhone gaat zitten of dat er zand in de koptelefoonaansluiting komt. In al deze gevallen is de iPod touch ideaal. Dankzij het kleine scherm gaat de batterij lang mee en past ‘ie makkelijk in je broekzak. Oh, en over die koptelefoonaansluiting gesproken: een iPod touch is voorzien van Bluetooth, dus je kunt ‘m gewoon gebruiken met draadloze oortjes.

#2 iPod touch als jukebox in de auto

Heb je een oude autoradio, dan kun je waarschijnlijk niet met Bluetooth Spotify-muziek streamen vanaf je iPhone. Maar een aux-aansluiting zit er meestal wel op. Vul je iPod touch tot de nok toe met muziek en sluit ‘m aan op de autoradio, om urenlang te kunnen genieten van muziek, audioboeken en podcasts.

Af en toe kun je de iPod weer even op de desktop aansluiten om nieuwe muziek te laden. Laten liggen in de auto is overigens geen goed idee, want bij hoge en lage temperaturen gaat de batterij achteruit. Bovendien kan een iPod touch op je dashboard de aandacht trekken van dieven: als er een muziekspeler in de auto ligt, valt er misschien nog wel meer te halen.

#3 iPod touch voor kinderen

Vind je het maar riskant om je iPhone aan een kind te geven? Ben je bang dat ‘ie kapot valt, dat kinderen door je privéberichten gaan snuffelen of 112 gaan bellen? Dan is een iPod touch een betere optie, vooral voor heel jonge kinderen. Het is te vergelijken met een iPad, maar dan in een compacter formaat.

Hou een iPod touch achter de hand op moment dat kinderen verveeld zijn en zin hebben om een spelletje te spelen. Er zijn genoeg leuke kindergames die ook nog op oudere iOS-versies draaien. Zet er wat lokaal opgeslagen films op, of maak onderweg gebruik van WiFi.

#4 iPod touch voor noodgevallen

Je weet nooit wanneer het noodlot toeslaat en je iPhone zo beschadigd raakt dat ‘ie gerepareerd moet worden. Helaas betekent het wel dat je je iPhone een paar dagen kwijt bent. In dat soort gevallen biedt een oude iPhone uitkomst, maar die heb je niet altijd liggen.

Je kunt dan tijdelijk een iPod touch gebruiken om een paar dagen te overbruggen. Bellen gaat wat lastiger, maar wie doet dat tegenwoordig nog? Eventueel kun je bellen met FaceTime Audio of met je favoriete chatapp.

Je kunt nog gewoon gebruik maken van iMessage, Mail en andere belangrijke apps. Ook ben je wat meer afhankelijk van WiFi, maar als je een doorsnee gebruiker bent zit je overdag op je werk of op school (met WiFi) en zit je ‘s avonds thuis op de bank of bij vrienden (ook WiFi). Tijdens het woon-werkverkeer kun je muziek luisteren of heb je druk genoeg met autorijden of fietsen. Niet iets om heel lang te doen, maar voor een dag of twee gaat het prima.

#5 iPod touch als ereader

Heb jij nog een Kindle, Kobo of andere ereader? Prima, maar dat zal lang niet voor iedereen gelden. Van een iPod touch maak je moeiteloos een ebook-reader, dankzij Apple’s eigen Boeken-app of de apps van Kindle, de Openbare Bibliotheek, de Bluefire Reader en allerlei andere apps.

Bekijk ook Zo kun je ebooks lezen op iPhone en iPad Ebooks lezen op je iPhone en iPad kan op allerlei manieren: via Apple's Book Store, Amazon Kindle, Bol.com of andere aanbieders, vaak met DRM. Deze tip legt uit hoe het werkt.

#6 iPod touch als naslagwerk

Tijdens het klussen in de garage of het koken en bakken in de keuken kan het een smeerboel worden en daar wil je je dure iPhone misschien niet aan blootstellen. Terwijl je wel recepten van internet wil bekijken, opzoeken hoe je een band verwisselt of hoe je artisjokken klaarmaakt. Een iPad zou in dat geval makkelijker in gebruik zijn vanwege het grotere scherm, maar het kan ook met een iPod touch. Je kunt ‘m bovendien makkelijk meenemen naar de winkel als je boodschappen gaat shoppen, of het nou etenswaren in de supermarkt of klusspullen in de bouwmarkt is.

#7 iPod touch als smart home-centrale

Je kunt op een iPod touch de Woning-app gebruiken om je slimme huis aan te sturen met HomeKit. Ook kun je er allerlei apps van derden op zetten, bijvoorbeeld de apps van Nanoleaf, Eve, Netatmo en andere fabrikanten. Je kunt een iPod touch helemaal inrichten met apps die bedoeld zijn voor je smart home. Vervolgens kun je de iPod touch bijvoorbeeld met een wandhouder op een handige plek leggen. Alle huisgenoten kunnen vervolgens de HomeKit-functies aansturen, zonder dat ze een iPhone hoeven te hebben of uitgenodigd hoeven te zijn voor jouw HomeKit-huis.

Helaas is de iPod touch niet te gebruiken als Woning-hub voor HomeKit. Met een iPad kan dit wel.

Je kunt op de iPod touch alle niet-relevante apps verwijderen, zodat mensen niet door jouw berichten en mail kunnen bladeren. Dit doe je door standaard-apps te verwijderen.

Bekijk ook Standaardapps verwijderen van je iPhone en iPad Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.

#8 iPod touch als babyfoon of beveiligingscamera

Er zijn allerlei apps waarmee je je iPod touch als babyfoon of beveiligingscamera kunt gebruiken. Je moet daarvoor de iPod in een dock zetten, zodat er een stroomvoorziening is en het apparaat goed rechtop staat. Een alternatief is het starten van een FaceTime-gesprek, wat handig kan zijn als je even snel iets in de tuin moet doen en de baby niet kunt meenemen. Je zou de iPod touch ook als beveiligingscamera in een hotelkamer kunnen neerzetten, als je het personeel niet vertrouwt.

#9 iPod touch als usb-stick

Op elke iPod kun je de schijfmodus activeren, waarmee je je iPod als usb-stick kunt gebruiken. Het is dan een externe schijf waarmee je allerlei bestanden kunt opslaan. Ook kun je er backups op bewaren, bijvoorbeeld van je Mac of van je fotocollectie.

Bekijk ook Gebruik je iPhone of iPad als externe opslagschijf Heb je een iPhone of iPad met behoorlijk wat opslagruimte, dan kun je dat gebruiken als een soort externe geheugenstick om bestanden mee te nemen. Deze tip legt uit hoe dat werkt.

#10 iPod touch als afstandsbediening

Is de afstandsbediening van je Apple TV of televisietoestel kapot gegaan of zoekgeraakt, dan kun je hiervoor ook een iPod touch gebruiken. Zit de remote ergens tussen de kussens van de bank verstopt en kun je het niet meer vinden, dan pak je gewoon je oude iPod touch. De Remote-app van Apple bestaat officieel niet meer, maar via het Bedieningspaneel op de iPod touch kun je ook de televisie bedienen. Geen afstandsbediening meer nodig.

Bekijk ook Snel je Apple TV bedienen vanuit het Bedieningspaneel: zo doe je dat Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad en vanuit het Bedieningspaneel is dit nog eenvoudiger. Door je Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel heb je geen app meer nodig. In deze tip lees je hoe dat werkt.