Er is een toenemend aantal geruchten over de iPhone en satellietcommunicatie. In deze FAQ verzamelen we zoveel mogelijk feiten en verwachtingen, zodat je een goede indruk krijgt hoe het gaat werken en wat je eraan hebt.

iPhone en satellieten: waarom?

Waarom die plotselinge aandacht voor satellietfuncties? Volgens analist Ming-Chi Kuo zal er in toenemende mate behoefte zijn aan satellietcommunicatie op smartphones. Dit heeft te maken met het feit dat er vaker natuurrampen en geopolitieke conflicten zijn, waardoor het mobiele netwerk kan uitvallen. Om in noodgevallen toch hulp te kunnen inroepen zou een satellietverbinding goed van pas komen. Maar wanneer gaat Apple ermee aan de slag? En wat doet de concurrentie?

#1 Wat doet Apple met iPhone-satellietcommunicatie?

Hoewel Apple nog niets officieel heeft aangekondigd, lijken er achter de schermen wel allerlei plannen te zijn. Al in de geruchtenstroom rondom de iPhone 13 werd gesproken over satellietcommunicatie, maar dat ging niet door.

Ming-Chi Kuo beweert nu dat Apple de hardware-tests voor satellietcommunicatie op de iPhone 14 heeft afgerond. Sterker nog: het was eigenlijk al klaar voor de iPhone 13 en ligt al een jaar op invoering te wachten, wat overeen komt met de eerder genoemde geruchten.

Apple heeft alles voorbereid en getest voor een introductie op de iPhone 14. Of dit er ook daadwerkelijk komt is nog maar de vraag: Apple zou het kort voor de aankondiging nog kunnen afblazen. De uitnodiging voor het event op 7 september met een patroon van sterren en de slogan ‘Far Out’ wekt in ieder geval goede hoop dat ons iets buitenaards te wachten staat.

#2 Waarom duurt het zo lang?

Kuo zegt dat de ontwikkeling van de hardware al was afgerond, maar dat “het businessmodel was nog niet onderhandeld.” Het lijkt dan ook vooral een kwestie van geld en afstemming met partners. Is die partner misschien Elon Musk?

#3 Gaat Apple dan samenwerken met SpaceX van Elon Musk?

Die kans is niet zo groot. Volgens Kuo is Globalstar de beoogde partner voor de satellieten. Zij hebben een goed dekkend netwerk rondom de aarde. Globalstar werd eerder al getipt door Tim Farrar, een expert op het gebied van satellietcommunicatie. Daarnaast speelt er nog een ander punt, dat vooral in de VS een heet hangijzer vormt: de macht van de providers. Kuo zegt dat alles afhangt van de vraag “of Apple en de operators het eens worden over een businessmodel.”

Globalstar kondigde eerder dit jaar aan dat ze 17 extra satellieten hebben toegevoegd voor een nog betere dekking. Daarmee kunnen ze continu bereik bieden aan een potentiële klant. Die potentiële klant zou heel goed Apple kunnen zijn.



Een Globalstar-satelliet.

#4 Wat doen de providers?

Een deal hangt dus sterk af van wat de providers doen. Die hebben intussen hun eigen plan geetrokken. Zo heeft de Amerikaanse T-Mobile voor de VS aangekondigd met SpaceX te gaan samenwerken, om een satellietgebaseerd systeem voor noodcommunicatie uit te rollen. Je hebt er geen speciale satelliettelefoon voor nodig, want het werkt met de meeste bestaande 5G-telefoons. SpaceX heeft kortgeleden Starlink V2 aangekondigd, een nieuwe versie van de Starlink-satellieten, die verbinding kunnen maken met smartphones. Het gaat volgend jaar van start (en zou dus te laat komen voor de iPhone 14).



Een SpaceX-satelliet.

Met Starlink V2 zijn snelheden van 2 tot 4 Mbit/s mogelijk. Dit is niet voldoende om te kunnen internetten, maar wel om te kunnen sms’en en bellen. T-Mobile gaat in de VS de Starlink V2-satellieten gebruiken om bijna de hele VS van dekking te voorzien, ook plekken die voorheen onbereikbaar waren voor normale gsm-masten. Eind volgend jaar moet het in beta beschikbaar komen. De nieuwe SpaceX-satellieten krijgen grote antennes aan boord die gebruikmaken van de mobiele frequenties van T-Mobile.

AT&T werkt in de VS samen met AST SpaceMobile, een bedrijf dat breedband via de satelliet il aanbieden. En Verizon werkt met Amazon’s Kuiper-satellietproject.

Kuiper wordt gebouwd door Kuiper Systems LLC, een dochterbedrijf van Amazon. Dit heeft overigens niets te maken met astronaut André Kuipers (met een s), maar is vernoemd naar de Nederlands-Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper.

Allemaal fijne ontwikkelingen, maar je hebt er alleen iets aan als je in de VS woont. De activiteiten van de Amerikaanse T-Mobile staan volledig los van de Nederlandse tak. In hoeverre Nederlandse providers bezig zijn met satellietplannen is niet bekend; in Nederland speelt het probleem van onbereikbare regio’s wat minder omdat er behoorlijk goede dekking is. Wel is het mogelijk om met je Nederlandse mobiele abonnement via de satelliet te bellen als je bijvoorbeeld op een cruiseschip zit, maar dan betaal je een extreem hoog tarief en is er geen rechtstreekse verbinding tussen je iPhone en de satellieten. In plaats daarvan maak je verbinding met een installatie op het cruiseschip. Het werk niet als je in een natuurgebied verdwaald bent.

#5 Wat doet de concurrentie?

Interessant is ook om te zien wat andere techbedrijven doen. Google heeft aangekondigd dat Android 14 ondersteuning krijgt voor satellietverbindingen. Dit moet gaan werken op toekomstige Android-telefoons. Er wordt momenteel vooral gekeken naar de gebruikerservaring.

#6 Waar is de iPhone-satellietcommunicatie voor bedoeld?

Het belangrijkste doel van de satellietverbinding op toekomstige iPhones is dat je een tekstbericht kunt sturen en kunt bellen in noodsituaties, als de normale mobiele netwerken niet beschikbaar zijn.

#7 Welke satellietfuncties kun je gebruiken op de iPhone?

Volgens Bloomberg zijn er twee satellietfuncties gepland:

Berichten sturen via de iMessage als je in nood verkeert.

Doorgeven van rampen, zoals een neergestort vliegtuig of een zinkend schip.

Het gaat dus bij Apple niet om gezellig bellen met je vrienden op plekken waar je even geen bereik hebt. Satellietexpert Tim Farrar Ook zegt dat Apple Apple de dienst bij de introductie gratis wil gaan aanbieden voor tweewegcommunicatie met tekstberichten. Het zal gebruik maken van het bestaande satellietspectrum. Daardoor gelden er geen speciale regels van keuringsinstanties zoals de FCC.

#8 Wat is het verschil tussen Apple en de Starlink-plannen?

Over de samenwerking tussen T-Mobile en Starlink is het meest bekend en we kunnen dit dan ook het beste als voorbeeld gebruiken om te vergelijken met de dienst die Apple wil aanbieden. De insteek is heel verschillend. Bij Apple gaat het zoals gezegd om noodcommunicatie via het bestaande satellietspectrum.

Bij T-Mobile USA en Starlink wordt het bestaande 5G-spectrum van T-Mobile op de middenband gebruikt om sms-tekstberichten, mms-berichten en bepaalde messaging-apps toe te staan. Farrar denkt dat verdergaande functies al snel tegen wetgevende beperkingen aanlopen.

#9 Komt de satellietfunctie meteen naar Europa?

Dat is nog een grote vraag. Het is goed mogelijk dat de functie eerst alleen in de VS beschikbaar komt, dat als Apple’s thuisland altijd als eerste aan de beurt is met nieuwe functies. De Globalstar-satellieten bieden wereldwijde dekking, maar als het mede afhangt van afspraken met providers zijn we in Nederland en België waarschijnlijk pas over een paar jaar aan de beurt (denk aan de invoering van de 4G Apple Watch en je weet hoeveel geduld je moet hebben).

Veel hangt af van de vraag of er afspraken met providers moeten worden gemaakt. Apple hoeft geen technologie of spectrum van de providers te gebruiken, maar als je in staat moet zijn om het sms- en voicesysteem van een provider te gebruiken, dan wordt het anders.

#10 Heb ik een nieuwe iPhone nodig voor satellietfuncties?

De kans dat je een nieuwe telefoon nodig hebt is wel aanwezig. Terwijl de Starlink-plannen werken met de meeste 5G-telefoons, is dat bij Apple’s plannen net iets anders.

De iPhones hebben een speciale modemchip nodig om rechtstreeks verbinding te kunnen maken met de satellieten, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg. Je zou dan een iPhone 14 of nieuwer nodig hebben. Voor het toevoegen van de chip hoeft Apple ook geen toestemming bij de providers te vragen.

Nog lang niet alle details over satellietcommunicatie op de iPhone zijn bekend. Heb je aanvullende vragen of dingen waar je benieuwd naar bent? Laat het weten via de link onder dit artikel!