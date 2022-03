iMessage moet worden opengesteld

Diensten zoals iMessage moeten volgens deze wet zodanig worden aangepast dat ze het volgende kunnen ontvangen en verzenden: berichten, telefoongesprekken, video’s en bestanden. Het is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, genaamd Digital Markets Act (DMA) en is erop gericht kleinere diensten een eerlijke kans te geven. De wet geldt voor elk bedrijf met tenminste 45 miljoen actieve maandelijkse gebruikers en 10.000 jaarlijks actieve zakelijke gebruikers in Europa. Voldoen techbedrijven hier niet aan, dan moeten ze de kas van de EU spekken met boetes van maximaal 10% van de wereldwijde jaaromzet, die bij herhaald niet nakomen kunnen oplopen tot 20%.



EU: ‘Het kan veilig’

Volgens Europarlementariër Andreas Schwab, kan het interoperabel maken van de chatsystemen veilig worden gedaan. Ook hoeven techbedrijven volgens Schwab niet verrast te zijn: “Het Parlement is altijd duidelijk geweest dat er interoperabiliteit voor messaging moet komen. Het komt er – maar tegelijk moet het ook veilig zijn. Als de telecomregulatoren zeggen dat het niet mogelijk is om end-to-end versleutelde groepschats in de komende negen maanden te leveren, dan komt het er zodra het mogelijk is. Daar zal geen twijfel over bestaan.”

De wetgeving moet er ook voor zorgen dat gebruikers een keuze kunnen maken welke webbrowser, zoekmachine en virtuele assistent ze gebruiken. De DMA moet nog worden goedgekeurd, maar de tekst ligt al bij het Parlement en de Raad. Er is nog geen planning afgegeven wanneer diensten zoals iMessage moeten zijn aangepast, maar de DMA kan in 2023 al worden ingevoerd.

Apple, Google en andere techbedrijven werden in november 2020 uitgenodigd om mee te praten over de DMA. Het belangrijkste doel van de wetgeving is om te zorgen dat techreuzen zoals Apple, Google en Meta niet concurrentievervalsend kunnen optreden. In plaats daarvan moet het voor kleinere spelers makkelijker worden om een voet tussen de deur krijgen. Namens het Europees Parlement deed de Nederlander Paul Tang (PvdA) mee aan de onderhandelingen. Hij geeft aan dat het “internet fundamenteel zal veranderen” als machtsmisbruik door big tech zwaarder wordt bestraft.

Apple: ‘Het kan niet veilig’

Apple reageerde op de plannen, met de gebruikelijke zorg over veiligheid en privacy. Apple-woordvoerder Fred Sainz stelt:

Wij blijven bezorgd dat sommige bepalingen van de DMA onnodige privacy- en veiligheidsrisico’s voor onze gebruikers met zich mee zullen brengen, terwijl andere ons zullen verbieden kosten in rekening te brengen voor intellectuele eigendom waarin wij veel investeren. Wij geloven sterk in concurrentie en in het creëren van bloeiende concurrerende markten over de hele wereld, en wij zullen blijven samenwerken met belanghebbenden in heel Europa in de hoop deze kwetsbaarheden te verminderen.

Apple verkoopt liever iPhones

Technisch gezien zouden er echter weinig blokkades zijn om iMessage open te stellen. Uit interne communicatie van Apple blijkt dat de belangrijkste reden waarom iMessage niet op Android beschikbaar is, een financiële reden heeft. Apple verkoopt liever zoveel mogelijk iPhones. Zowel Craig Federighi als Phil Schiller waren het in 2013 erover eens dat iMessage uitsluitend op de iPhone beschikbaar moest blijven, omdat mensen anders sneller geneigd waren om hun kinderen een Android-toestel te geven.

Meer informatie over het openstellen van chatdiensten is te lezen in het persbericht van de EU.