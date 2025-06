Tijdens WWDC 2025 heeft Apple een mooie verbetering voor ontwikkelaars aangekondigd. Met Xcode 26 maakt Apple het mogelijk om ChatGPT te gebruiken in je code-editor, maar ook andere AI-modellen zoals Claude van Anthropic zijn beschikbaar. Daarnaast kunnen ontwikkelaars zelfs lokale AI-modellen draaien op hun eigen Mac. We bespreken wat dat betekent.

Swift Assist komt naar Xcode

Swift Assist werd tijdens WWDC 2024 al officieel aangekondigd. Inmiddels is de functie voor het eerst daadwerkelijk geïntegreerd in de beta van Xcode 26. Dat is het programma waar ontwikkelaars hun apps mee bouwen. De nieuwe slimme assistent ondersteunt ontwikkelaars bij diverse taken. Bijvoorbeeld bij het schrijven en aanvullen van code, het genereren van duidelijke en gestructureerde documentatie, en het opsporen én oplossen van bugs.

Standaard is ChatGPT ingeschakeld binnen Swift Assist, zodat ontwikkelaars hier direct gebruik van kunnen maken. Gebruikers zonder betaald abonnement bij ChatGPT hebben een daglimiet aan interacties. Met een abonnement krijg je onbeperkt toegang tot de volledige functionaliteit van Swift Assist, zonder beperkingen in gebruik. Dit is dus geen abonnement bij Apple, maar bij de dienst ChatGPT.

Andere AI-modellen krijgen ook de ruimte

Niet alleen ChatGPT werkt met Xcode. Ontwikkelaars kunnen zelf andere tools koppelen. Daarnaast is het mogelijk om in Xcode aan te geven welk taalmodel je standaard wilt gebruiken. Het model dat het beste past bij jouw workflow of programmeerstijl wordt gekozen. Deze mate van personalisatie maakt het werken met AI in Xcode niet alleen krachtiger, maar ook efficiënter en beter afgestemd op individuele voorkeuren.

Ook lokale modellen zijn mogelijk

Naast dat Xcode ondersteuning nu ondersteuning gaat bieden aan AI-modellen via Swift Assist, heb je een grote keuze aan taalmodellen. Xcode 26 introduceert iets nieuws: de optie om AI volledig lokaal te draaien op je Mac. Met tools zoals LM Studio of Ollama verwerk je prompts en code rechtstreeks op je apparaat. Dit gebeurt zonder dat je data naar de cloud hoeft te sturen of internetverbinding nodig hebt. Dat betekent maximale controle over je gegevens, snellere prestaties én geen extra kosten voor externe AI-diensten. Deze flexibiliteit maakt AI-integratie in Xcode persoonlijker, veiliger en efficiënter dan ooit.

Een open houding van Apple

Het is geen verrassing dat Apple de ontwikkelaars nu zelf laat kiezen welk AI-model ze in Xcode gebruiken. Tijdens de WWDC 2025-keynote kondigde Apple al aan dat ontwikkelaars aan de slag konden met on-device modellen als onderdeel van Apple Intelligence. Hiermee biedt Apple meer controle, flexibiliteit en privacy. AI draait lokaal op de Mac, zonder dataverkeer via de cloud. De ondersteuning voor externe modellen in Xcode sluit naadloos aan bij deze hybride aanpak. Zo kunnen zowel eigen als externe AI optimaal benut worden.