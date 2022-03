Het is 10 jaar geleden dat Apple Amsterdam werd geopend. Onder grote belangstelling gingen de deuren open van de allereerste Apple Store in Nederland. Sindsdien is de winkel beeldbepalend geweest op het Leidseplein.

10 jaar Apple Amsterdam

Dankzij de Apple Store en diverse verbouwingen in de omgeving heeft het Leidseplein een nieuwe impuls gekregen: het is niet meer alleen een plein met middelmatige horeca, maar ook een plek waar je de beste smartphones, tablets en laptops koopt. Na de gebeurtenissen van vorige maand is het goed om te zien dat Apple Amsterdam weer gewoon geopend is en dat de winkel gonst van geroezemoes van mensen die producten komen bekijken of een Today at Apple-sessie volgen.



Apple Amsterdam vandaag. De winkel is weer open, maar er zullen geen speciale festiviteiten worden georganiseerd.

Bij de opening van de Apple Store kregen alle bezoekers een oranje t-shirt met de tekst ’dam. Dat is ondertussen een collectors item geworden, want Apple deelt bij de opening van nieuwe Apple Stores nog maar zelden t-shirts uit en als het gebeurde waren ze meestal zwart.

Afbeelding: Filip Chudzinski/Storeteller op Twitter

De geruchten vooraf: lange aanloop

Het is leuk om nog eens terug te kijken hoe het er tien jaar geleden aan toe ging.

Gonny

We moesten lang gissen of er inderdaad een Apple Store aan het Leidseplein zou komen. Alle aanwijzingen wezen in die richting, maar zoals wel vaker met Apple-geruchten: je weet het pas zeker op het moment dat Apple zelf iets aankondigt. De bouwplaats heeft tussendoor nog dienst gedaan als Steve Jobs-herdenkingsmuur, wat wel aangeeft dat we al een halfjaar van te voren vrijwel zeker wisten dat er een Apple Store aan zat te komen: Jobs overleed in oktober 2011 en de winkel ging in maart 2012 open. Toen er grote oranje bestickering op de ramen werd aangebracht wisten we het zeker: Apple komt naar Amsterdam!

De openingsdag: lange rijen en enthousiasme

Benjamin

Ik kende in 2012 de Apple Stores alleen maar uit de VS. Het voelde voor mij dan ook vrij bijzonder dat er zo’n winkel naar Nederland kwam en helemaal voor mij vanuit Haarlem zo dichtbij! De komst van de winkel voelde een beetje als andere typische Amerikaanse dingen die in die tijd naar Nederland kwamen, zoals Netflix. De hele opening voelde dan ook heel erg Amerikaans aan: het (bijna ziekelijke) enthousiasme van de medewerkers bij binnenkomst was iets wat we totaal niet kende in Nederland.

Ik weet nog dat het een redelijk mooie zaterdagochtend in maart was toen ik redelijk spontaan besloot om naar de opening te gaan. Bij aankomst vóór openingstijd schrok ik wel van de lange rij die voor de winkel stond. Hoe lang ik precies heb moeten wachten weet ik niet meer, maar het moet minimaal een uur geweest zijn. En dan te bedenken dat ik niet eens iets nodig had. Ondanks het grote aanbod van accessoires en hoesjes, vertrok ik dan ook weer met lege handen uit de winkel. Hoewel, lege handen: het gratis t-shirt heb ik nog steeds liggen en bij het opruimen kwam ik ook nog de speciale openingsfolder tegen. Met daarin, jawel, het schema voor de workshops over iLife ’11, Aan de slag met iPhone 4S en iWork voor iPad 2. Mijn eerste echte aankoop volgde pas in oktober 2012: de JustMobile Xtand Go voor de iPhone 4. Overigens heb ik tot de dag van vandaag nog nooit deelgenomen aan een (zoals ze tegenwoordig heten) Today at Apple-sessie.

In die tien jaar is er veel gebeurd in en rondom Apple Amsterdam aan het Leidseplein. Zoals gezegd is het plein helemaal gerenoveerd, maar ook de winkel zelf is flink onder handen genomen. Bij de opening had de winkel nog de langste Genius Bar ter wereld, maar inmiddels is het concept van een bar waar je wacht totdat je afspraak begint wel wat veranderd.

In 2019 onderging de winkel ook nog eens een grootse verbouwing, opnieuw met een feestelijke heropening. Alle nieuwe elementen die de jaren daarvoor toegevoegd werden in winkels wereldwijd, kwamen in één klap in de vestiging in Amsterdam toegevoegd: Avenues, een Forum en een grote Videowall. Maar de glazen grap bleef.



De bezoekersgids voor de feestelijke opening met schema voor workshops, events en meer.

Was jij bij de opening en heb je (net als Benjamin) een video of foto’s gemaakt? Of heb je leuke herinneringen aan dat moment? Wat was jouw allereerste aankoop in de winkel? Laat het weten in de reacties!

Openingsfoto: D&AD