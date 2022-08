Sinds voorjaar 2019 vind je ook in de Nederlandse App Store reclames voor apps, los van de getoonde apps die door de App Store-redactie zijn geselecteerd. De reclame verscheen eerst alleen maar na het invoeren van een zoekopdracht, maar ruim een jaar geleden kwam er nog meer reclame in het App Store Zoek-tabblad bij. Inmiddels kijkt Apple nog verder waar op een subtiele manier App Store-reclames getoond kunnen worden. Tegenover onder andere MacRumors zegt Apple dat ze binnenkort reclames voor apps gaan tonen op onder andere het Vandaag-tabblad, zeg maar de voorpagina of etalage van de App Store.



App Store-reclame komt naar Vandaag-pagina

Apple start binnenkort met enkele ontwikkelaars met het tonen van de nieuwe reclames in de App Store. Deze verschijnen op het Vandaag-tabblad, de eerste pagina die je ziet als je de App Store opent. Op deze pagina publiceert Apple dagelijks nieuwe App Store-verhalen, waarin apps door het team van de App Store uitgelicht worden. Maar naast de speciaal geselecteerde apps, verschijnen er dus ook apps in de vorm van een reclame. Het verschil is dat een ontwikkelaar voor deze specifieke positie betaald heeft, terwijl de overige pagina’s uitgekozen zijn door het App Store-team.



Reclame onderaan een app-pagina (links) en in het Vandaag-tabblad (rechts), beide te herkennen aan het blauwe woordje Ad (Reclame in het Nederlands).

De reclames zullen te herkennen zijn aan het blauwe woordje reclame, maar verder zien de advertenties voor apps er op het Vandaag-tabblad hetzelfde uit als de andere getoonde apps. Als je gepersonaliseerde reclames bij Apple ingeschakeld hebt, zul je merken dat de getoonde apps aansluiten bij jouw voorkeuren. Zet je dit uit, dan krijg je alsnog advertenties voor apps te zien, maar zijn deze minder op jouw smaak toegespitst.

Naast het Vandaag-tabblad komt er nog een extra plek bij waar Apple advertenties gaat tonen. Onderaan een App Store-pagina van een app vind je nu al een kopje Suggesties voor jou. Hier staan meer soortgelijke apps, gebaseerd op het type app van de pagina die je op dat moment bekijkt. Maar ook hier verschijnen binnenkort reclames. Deze zijn, naast het woordje reclame, ook te herkennen aan het blauwe kader. Datzelfde onderscheid maakt Apple nu ook al bij het Zoek-tabblad en de zoekfunctie.



De huidige reclame in de App Store.

Of je er als gebruiker echt last van gaat krijgen, lijkt wat overdreven. In principe is de App Store één grote reclame voor apps, ondanks dat de getoonde selectie onafhankelijk uitgekozen is door het App Store-team. Maar een kritische noot bij een App Store-verhaal zal je niet snel tegen komen.

Waarom juist nu meer reclames?

Apple benadrukt in een statement dat je alleen reclames ziet voor apps die goedgekeurd zijn voor de App Store. Je zult dus niet naar een willekeurige website gestuurd worden als je op zo’n reclame tikt. Apple zegt dat de privacy van gebruikers gewaarborgd is. De reden dat Apple juist nu kiest voor meer reclame in de App Store, is mogelijk omdat de App Store al langer onder vuur ligt. In meerdere landen wordt onderzocht of Apple een machtspositie heeft en ook veel ontwikkelaars zijn daar boos over. Meer reclame in de App Store kan dan gezien worden als een zoethoudertje. Apple kan dan laten zien dat ze wel degelijk iets terug doen voor ontwikkelaars. In het persbericht heeft Apple dan ook een ontwikkelaar gevonden die positieve uitspraken wilde doen over de reclames. De ontwikkelaar van de app AllTrails zegt dat de appadvertenties hen geholpen heeft om nieuwe gebruikers aan te trekken. Het is volgens de maker een belangrijk onderdeel van de groei van het bedrijf.

Hoewel er nog niks gezegd is over een exacte timing, denken we dat de nieuwe reclames ergens in de komende weken zullen verschijnen. Of ze ook meteen in de Nederlandse App Store te zien zijn, is nog niet helemaal duidelijk. We verwachten wel dat de reclames op den duur ook in Nederland te zien zijn.