Naast de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022, heeft Apple nu ook een derde versie van de Apple Watch: de Apple Watch Ultra. Deze is bedoeld voor de veeleisende Apple Watch-gebruiker en actieve sporter. Lees hier de vernieuwingen, exclusieve functies en meer.







Apple Watch Ultra in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Apple Watch Ultra:

Derde model in de line-up, bedoeld voor fanatieke sporters en pro-gebruikers

Groter 49mm formaat, behuizing gemaakt van titanium

Aangepast design met vernieuwde Digital Crown en zijknop

Plat scherm van groter formaat

Extra knop aan de zijkant voor nieuwe functies

Voorzien van S8-chip

Met ECG, hartslagsensor, bloedsaturatiemeter en sensor voor lichaamstemperatuur

Beschikbaar in Cellular-uitvoering

Prijs vanaf $799, beschikbaar vanaf 23 september in de VS

Design Apple Watch Ultra: robuuster en groter

De Apple Watch Ultra heeft een vernieuwd design ten opzichte van de voorgaande modellen. Allereerst is het model gemaakt van titanium, vergelijkbaar met de Apple Watch Edition van de afgelopen jaren. Maar niet alleen het materiaal is anders dan bij de gewone Apple Watch, want ook het ontwerp verschilt op een paar punten. De Digital Crown en de zijknop zijn samen verwerkt in een apart blokje aan de zijkant, dat extra bescherming moet bieden. Bovendien zijn de gleufjes van de Digital Crown een stuk groter, waardoor hij makkelijker te bedienen is.

Wat ook aan het design opvalt is dat het scherm plat is en meer bovenop de behuizing ligt, in plaats van dat de behuizing afgerond doorloopt in het scherm zoals bij de andere modellen. En over de behuizing gesproken: die is net als bij de andere modellen afgerond, dus de Apple Watch Ultra heeft geen platte zijkanten.

Apple Watch Ultra functies

De Apple Watch Ultra heeft alle functies die je ook van voorgaande modellen kent. Denk aan de ECG-sensor, de bloedsaturatiemeter, hartslagmeter en valdetectie. De Apple Watch Ultra krijgt daar ook een sensor bij die je lichaamstemperatuur kan meten.

Maar de Apple Watch Ultra krijgt ook exclusieve functies. Aan de linker zijkant zit een extra knop. Deze kan je programmeren zoals je dat zelf wil, bijvoorbeeld om een workout te starten of om je favoriete app te openen. Dit maakt het bedienen van de Apple Watch makkelijker als je bijvoorbeeld tijdens het sporten het touchscreen niet kan bedienen. Daarnaast wordt het scherm een stuk groter. Hierdoor zijn metingen tijdens workouts beter af te lezen en kunnen er ook meer gegevens tegelijkertijd getoond worden, zonder dat je hoeft te scrollen. Voor het grotere scherm komt Apple ook met exclusieve wijzerplaten die meer informatie tonen.

Prijs en beschikbaarheid Apple Watch Ultra

In de VS komt de Apple Watch Ultra beschikbaar vanaf $799,- en is vanaf vandaag te bestellen in in ieder geval de VS. In de VS is de Apple Watch Ultra beschikbaar vanaf 23 september.

