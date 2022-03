iOS 15.4 en iPadOS 15.4 zijn beschikbaar voor iedereen met een geschikte iPhone of iPad. De update brengt veel verbeteringen en is de grootste update sinds september.

Het is inmiddels een traditie dat Apple in het voorjaar een middelgrote update voor de iPhone, iPad en andere apparaten uitbrengt. Dit jaar zijn dat onder andere iOS 15.4 en iPadOS 15.4. Apple heeft de updates de afgelopen uitvoerig getest en nu is het zover, want ook jij kan de update nu downloaden. Deze update bevat langverwachte nieuwe functies, zoals Face ID met een mondkapje, nieuwe emoji en nog veel meer.



Let op: iOS 15.4 en iPadOS 15.4 worden vanaf nu uitgerold. Het kan tot na 18:00 duren voordat de update zichtbaar is op jouw iPhone of iPad. De versie die vandaag uitgebracht is, heeft hetzelfde buildnummer als de laatste Release Candidate van iOS 15.4 en iPadOS 15.4. Zie je de update nog niet, wacht dan even op een later moment. Het heeft geen zin om dit in de reacties te melden.

iOS 15.4 en iPadOS 15.4 beschikbaar

Hoewel de mondkapjes in Nederland nu alleen nog in het openbaar vervoer verplicht zijn, komt de functie voor Face ID met een mondkapje in veel landen nog goed van pas. Het was al mogelijk om je iPhone te ontgrendelen met het dragen van een mondkapje met je Apple Watch, maar vanaf iOS 15.4 werkt dat ook zonder Apple’s horloge. Bovendien kun je met deze nieuwe functie ook Apple Pay gebruiken met een mondkapje, apps ontgrendelen en andere Face ID-functies gebruiken.

Bekijk ook Face ID met mondkapje gebruiken? Zo werkt het Een mondkapje is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Toch zorgt het dragen ervan voor wat ongemak als je Face ID op je iPhone of iPad wil gebruiken. Gelukkig zijn er manieren om je iDevice toch te ontgrendelen, zelfs met mondkapje op.

Maar zelfs zonder deze functie hebben iOS 15.4 en iPadOS 15.4 veel te bieden. Er zijn nieuwe emoji, je kan je Europese coronavaccinatie in Wallet zetten, er is een fix voor 120Hz ProMotion op de iPhone 13 Pro, er zijn verbeteringen voor SharePlay en iCloud-sleutelhanger en nog veel meer. Met iPadOS 15.4 kun je de iPad ook gebruiken in combinatie met een Mac dankzij Universal Control. Meer over de nieuwe functies in iOS 15.4 en iPadOS 15.4 lees je in ons overzicht.

Bekijk ook Overzicht: dit zijn de 20+ nieuwe functies in iOS 15.4 Apple komt deze week met een grote update. In iOS 15.4 worden er veel nieuwe functies toegevoegd. Bekijk in dit overzicht welke verbeteringen er naar je iPhone en iPad komen, zoals nieuwe emoji, Universal Control en meer.

Release notes iOS 15.4 en iPadOS 15.4

Dit zijn de officiële Nederlandse releasenotes van iOS 15.4 en iPadOS 15.4 die Apple heeft vrijgegeven:

iOS 15.4 voegt de mogelijkheid toe om de iPhone 12 en nieuwere modellen te ontgrendelen met Face ID terwijl je een mondkapje draagt. Deze update bevat ook nieuwe emoji’s, de mogelijkheid om SharePlay-sessies te starten vanuit ondersteunde apps en andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Face ID Face ID kan nu worden gebruikt terwijl je een mondkapje draagt op de iPhone 12 en nieuwere modellen

Apple Pay en het automatisch invullen van wachtwoorden in apps en Safari kunnen worden gebruikt met Face ID terwijl je een mondkapje draagt Emoji’s Nieuwe emoji’s, waaronder gezichten, handgebaren en huishoudartikelen, zijn nu beschikbaar op het emoji-toetsenbord

Voor handdruk-emoji’s kun je nu afzonderlijke huidskleuren kiezen voor elke hand FaceTime SharePlay-sessies kunnen rechtstreeks vanuit ondersteunde apps worden gestart Siri Siri kan informatie geven over datum en tijd wanneer Siri offline is op de iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 of nieuwere modellen Vaccinatiekaarten Met ondersteuning voor het Europees digitaal coronacertificaat in Gezondheid kun je verifieerbare versies van coronavaccinatiegegevens, labuitslagen en herstelbewijzen downloaden en bewaren

Coronavaccinatiekaarten in Apple Wallet bieden nu ondersteuning voor het Europees digitaal coronacertificaat Deze versie bevat ook de volgende verbeteringen voor je iPhone: Het vertalen van webpagina’s in Safari biedt nu ondersteuning voor het Italiaans en Chinees (traditioneel)

In de Podcasts-app zijn filters toegevoegd voor seizoenen, afgespeelde, niet-afgespeelde, bewaarde of gedownloade afleveringen

Aangepaste e‑maildomeinen in iCloud kunnen worden beheerd vanuit Instellingen

Opdrachten biedt nu ondersteuning voor het toevoegen, verwijderen of raadplegen van tags met Herinneringen

De instellingen voor SOS-noodmelding zijn aangepast, zodat alle gebruikers ‘Bel met ingedrukt houden’ kunnen gebruiken. ‘Bel met vijfmaal drukken’ is nog steeds beschikbaar als een optie in de instellingen voor SOS-noodmelding

‘Close-up’ in Vergrootglas gebruikt de ultrabrede camera op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max om kleine objecten zichtbaar te maken

Je kunt nu je eigen notities toevoegen aan bewaarde wachtwoorden in Instellingen Deze versie bevat ook probleem­oplossingen voor je iPhone: Het toetsenbord voegde soms een punt in tussen getypte getallen

Foto’s en video’s werden soms niet naar iCloud-fotobibliotheek gesynchroniseerd

De toegankelijkheidsvoorziening ‘Spreek scherm uit’ stopte soms onverwacht in de Boeken-app

‘Live luisteren’ stopte soms niet wanneer het werd uitgeschakeld in het bedieningspaneel Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

En dit zijn de releasenotes van iPadOS 15.4, waar nog enkele extra verbeteringen in zitten:

iPadOS 15.4 voegt ‘Universele bediening’ toe, zodat je dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord kunt gebruiken op zowel de iPad als de Mac. Er zijn nieuwe emoji’s en de mogelijkheid om SharePlay-sessies te starten vanuit ondersteunde apps. Deze update bevat ook andere functies en probleemoplossingen voor je iPad. Universele bediening Met ‘Universele bediening’ kun je dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord gebruiken op zowel de iPad als de Mac

Je kunt tekst typen op de iPad of Mac en je kunt bestanden van de een naar de ander slepen Emoji’s Nieuwe emoji’s, waaronder gezichten, handgebaren en huishoudartikelen, zijn nu beschikbaar op het emoji-toetsenbord

Voor handdruk-emoji’s kun je nu afzonderlijke huidskleuren kiezen voor elke hand FaceTime SharePlay-sessies kunnen rechtstreeks vanuit ondersteunde apps worden gestart Siri Siri kan informatie geven over datum en tijd wanneer Siri offline is op de iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 of nieuwere modellen Deze versie bevat ook de volgende verbeteringen voor je iPad: De volumeregelaars kunnen zo worden ingesteld dat ze worden aangepast wanneer je de iPad draait, op de iPad (5e generatie en nieuwere modellen), iPad mini (4e en 5e generatie), iPad Air 2, iPad Air (3e en 4e generatie) en iPad Pro

Aangepaste e‑maildomeinen in iCloud kunnen worden beheerd vanuit Instellingen

Het vertalen van webpagina’s in Safari biedt nu ondersteuning voor het Italiaans en Chinees (traditioneel)

In de Podcasts-app zijn filters toegevoegd voor seizoenen, afgespeelde, niet-afgespeelde, bewaarde of gedownloade afleveringen

Opdrachten biedt nu ondersteuning voor het toevoegen, verwijderen of raadplegen van tags met Herinneringen

Beveiligingsadvies kan nu worden verborgen

Je kunt nu je eigen notities toevoegen aan bewaarde wachtwoorden in Instellingen Deze versie bevat ook probleem­oplossingen voor je iPad: Het toetsenbord voegde soms een punt in tussen getypte getallen

Foto’s en video’s werden soms niet naar iCloud-fotobibliotheek gesynchroniseerd

De toegankelijkheidsvoorziening ‘Spreek scherm uit’ stopte soms onverwacht in de Boeken-app

‘Live luisteren’ stopte soms niet wanneer het werd uitgeschakeld in het bedieningspaneel Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 15.4 downloaden

Om iOS 15.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.