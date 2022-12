We testen op iCulture heel wat producten in de loop van een jaar. Van Apple-accessoires tot allerlei producten van andere fabrikanten. Welke reviews sprongen er dit jaar echt uit? Dat zie je in ons iCulture reviewoverzicht 2022!

Behalve reviews van iPhones, iPads en andere belangrijke devices testen we op de iCulture-redactie ook heel wat accessoires. In dit overzicht vind je ze allemaal bij elkaar, gerangschikt per categorie. We geven ook altijd een cijfer, al moeten we wel waarschuwen dat daarbij een slag om de arm moet worden gehouden. We proberen de score zo consequent mogelijk te houden, maar de ene review kan wat guller zijn dan de andere. En als een accessoire 0,2 punten lager scoort wil het niet zeggen dat het heel veel slechter is. Wat je ook zal opvallen is dat we zelden tot nooit cijfers onder de 7 geven. Dat komt omdat we geen tijd willen verspillen aan slechte accessoires en die meestal meteen terugsturen naar de winkel of naar de fabrikant. Wat je in dit reviewoverzicht vindt, zijn dan ook producten die een voldoende of meer scoren. We lopen ze per categorie met je langs!



Accessoires van Apple

We beginnen met de koning der Apple-accessoires: Apple zelf. Doorgaans bespreken we redelijk wat Apple-accessoires, maar in 2022 springen twee reviews eruit. Er zijn namelijk nieuwe soorten bandjes voor de Apple Watch, specifiek de nieuwe Apple Watch Ultra. Zo is er een Apple Watch Ocean-bandje voor duikers en kunnen bergbeklimmers aan de slag met het Apple Watch Alpine-bandje. Over deze twee producten waren we het meest enthousiast. Verder bracht Apple in 2022 iets opmerkelijks uit: een Apple 35 W lichtnetadapter met twee usb-c-poorten. Je kunt dus twee apparaten met één blokje opladen en hij is gewoon mee te leveren met een nieuwe MacBook Air. Handig!

Bekijk ook Review: Alpine-bandje voor Apple Watch Apple brengt voor de Apple Watch Ultra drie nieuwe bandjes uit. Wij kijken naar de Alpine-band , die met een G-haak sluit en in drie kleuren verkrijgbaar is. Is dit bandje z'n geld waard en past 'ie ook goed op de 45mm Apple Watch-modellen? Je leest het in deze review!

Smart home

Een andere belangrijke categorie is smart home. We schreven over losse accessoires en complete smart home-systemen. Wat er voor ons uit spring is het Lidl Smart Home-systeem dat met z’n lage prijs ook nog eens verrassend goed functioneert. Helemaal omdat op het moment van testen bijna alle accessoires voor half geld te koop waren. We zijn ook nog steeds enthousiast over de HomeWizard Energy P1 slimme energiemeter, die dit jaar in de herkansing is gegaan omdat energie besparen een hot topic is geworden. Daarnaast bespraken we de bijbehorende watermeter van hetzelfde merk. Zoek je een accessoire waar je alle kanten mee op kan, dan raden we de Hue Tap Dial Switch aan. Die kan iedereen wel ergens in huis gebruiken!

Bekijk ook Review: Hue Tap Dial Switch is ideaal voor al je slimme Hue-lampen De Hue Tap Dial Switch is de nieuwste versie van de Hue Tap-schakelaar en heeft als belangrijk voordeel een draaibare ring, voor het dimmen van je lampen. Is deze knop een upgrade waard? Wij hebben de Hue Tap Dial Switch getest en onze ervaringen lees je in de review.

Slimme verlichting

Voor het gemak bespreken we slimme verlichting apart. We waren dit jaar verrast over de Philips Hue Festavia kerstverlichting, die zo populair was dat de hele voorraad voor dit jaar alweer is uitverkocht. Dat geeft wel aan hoeveel vertrouwen mensen hebben in het merk. We zijn ook (opnieuw) enthousiast over de producten van Nanoleaf. Het werkt goed en het is een sympathiek merk, dat er veel aan doet om de klanten tevreden te houden. Of je nu groots uitpakt met de Nanoleaf Lines of kiest voor de veel kleinere Nanoleaf Mini Triangles, het gaat nog steeds niet vervelen en het ziet er altijd leuk uit.

Bekijk ook Review: Nanoleaf Lines, gekleurde lichtbalken met futuristisch effect De Nanoleaf Lines zijn lichtbalken die je op de muur kunt plakken in een zelf te kiezen patroon. Wij hebben de Nanoleaf Lines getest en in deze review lees je onze ervaringen.

iPhone-accessoires

Wat iPhone-accessoires van derden betreft zijn we helemaal losgegaan met PopSockets. Nu denk je misschien dat de fabrikant een doos vol accessoires op de redactie heeft bezorgd, maar dat is niet zo. Na de eerste aankoop volgden steeds meer, totdat we bijna het hele MagSafe-assortiment van PopSockets in huis hadden. De PopGrip MagSafe-houder voor iPhone scoorde daarmee het best, want dit is de basis waarmee je ook de autohouders kunt bevestigen. Duur is ‘ie wel. Daarnaast waren we blij met de ESR HaloLock magnetische autohouder, die maar liefst een 8,8 kreeg! Achteraf gezien vinden we het misschien een wat hoge score, maar… we zijn er nog steeds tevreden over en gebruiken ‘m met veel plezier.

Bekijk ook iCulture bekijkt: ESR HaloLock magnetische autohouder We bekijken de ESR HaloLock magnetische autohouder voor het ventilatierooster. Hiermee kun je je iPhone magnetisch vastplakken tijdens het autorijden. Wij hebben 'm aangeschaft én getest.

Productiviteit en bureau-accessoires

Er was dit jaar ook genoeg te doen op het gebied van productiviteit. Welke accessoires van 2022 maken je nóg productiever? Als je vaak met een MacBook onderweg bent, denken we dat de Twelve South Curve Flex absoluut het onderzoeken waard is. Zit je veel in vergaderingen? Dan is de Logitech Litra Glow haast een must-have! Zo ben je altijd goed belicht en kom je bovendien professioneler over. Heb je niet altijd ruimte om een grotere lamp mee te nemen? Dan is de topscorer van dit jaar een kijkje waard: de Belkin iPhone-houder met MagSafe. Hiermee maak je het eenvoudig om van je iPhone een webcam te maken.

Bekijk ook Review: Belkin iPhone-houder met MagSafe voor MacBooks Belkin heeft een MagSafe-houder uitgebracht die speciaal bedoeld is voor videobellen. Maar deze houder is veelzijdiger en is op drie manieren en in twee standen te gebruiken. In deze review van de iPhone-houder met MagSafe voor MacBooks lees je over onze ervaringen.

Opladers

Powerbanks, kabels, opladers… er valt vaak niet veel over te zeggen. We hebben voor deze simpele producten dan ook een kortere variant van de reviews, genaamd ‘iCulture bekijkt’. Over de InCharge XL-kabel waren we enthousiast, maar als je iets zoekt om op te laden zou je ook nog kunnen kijken naar de eerder genoemde review van Apple’s 35 Watt oplader met twee poorten. Die ga je wellicht nóg vaker gebruiken.

Bekijk ook iCulture bekijkt: InCharge XL is de enige kabel die je nodig hebt In deze mini-review bekijken we de InCharge XL, een universele kabel met usb-c, usb-a, Lightning en micro-usb-aansluiting. Dit is een kabel waar je alle kanten mee op kunt.

Wearables

Wil je geen Apple Watch, dan is er keuze genoeg uit andere merken. Het probleem is alleen dat de ervaring altijd nét iets minder is. We hebben de drie grote concurrenten van de Apple Watch dit jaar getest: de Polar Pacer Pro kwam daarbij als beste uit de test, omdat we waarderen dat dit merk echt veel moeite steekt in het verder verbeteren van je sportprestaties. De Garmin Venu 2 Plus met Siri deed het ook redelijk goed. Maar de integratie met Apple-diensten werkt nooit zo goed als bij een Apple Watch.

Bekijk ook Review: Polar Pacer Pro wil een betere sporter van je maken Terwijl de Apple Watch alles voor je probeert te zijn, heeft de nieuwe Polar Pacer Pro een duidelijk doel: zorgen dat je je sportprestaties verbetert. Polar trekt alles uit de kast om je daarbij te helpen.

Audio

Er zijn ontelbaar veel hoofdtelefoons en oordopjes, maar feit is dat Apple-gebruikers dan toch het liefst voor AirPods kiezen. Vandaar dat we bij audioproducten onze aandacht vooral richten op producten die qua merk goed aansluiten op Apple en toch iets extra’s bieden. Dan kom je al snel terecht bij Sonos. De hoogste score kreeg dit jaar de IKEA Symfonisk speakerlamp, die toevallig ook in samenwerking met Sonos is gemaakt. Neemt minder ruimte in en je bent in één keer klaar. Of het mooi is, is een kwestie van smaak.

Bekijk ook Review IKEA Symfonisk speakerlamp: normaler dan ooit De IKEA Symfonisk-lamp is terug in een heel ander design. Deze speakerlamp die in samenwerking met Sonos is ontwikkeld, biedt keuze uit meerdere lampenkappen. In deze review bespreken we de plus- en minpunten van de IKEA Symfonisk lampspeaker.

Diverse accessoires

Om af te sluiten nog een paar accessoires die we nergens anders kwijt konden. De AirBell fietsbel voor je AirTag is daarbij het best beoordeelde en ook het meest originele accessoires. Er zijn al veel fabrikanten geweest die hebben geprobeerd om je AirTag ergens in te verstoppen, maar wat ons betreft zijn de Oostenrijkers van AirBell daar het beste in geslaagd. Ook leuk om cadeau te geven.

Bekijk ook iCulture bekijkt: AirBell fietsbel voor je AirTag De AirBell is een fietsbel voor je AirTag. Wij hebben rondgereden met de AirBell en in deze review lees je onze testervaringen bij het installeren en gebruiken.

In 2023 kun je uiteraard weer heel veel accessoire- en hardware-reviews van ons verwachten. Stay tuned! Verder zijn we benieuwd welk accessoire in 2022 voor jou het beste uit de bus kwam. Dat mag natuurlijk ook iets zijn wat we niet in deze lijst hebben genoemd.