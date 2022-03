De release van de HomePod mini in Nederland en België is nabij. Apple heeft officieel laten weten wanneer de speaker in Nederland officieel uitgebracht wordt. Sinds december spreekt Siri op de HomePod al Nederlands.

Om meteen met de deur in huis te vallen: Apple heeft nog geen exacte releasedatum van de HomePod mini bekendgemaakt, maar heeft alleen een richtlijn gegeven. De HomePod mini is vanaf eind maart 2022 beschikbaar in Nederland en België. De aanstaande release komt niet helemaal uit de lucht vallen. Apple voegde in december 2021 de Nederlandse taal toe aan Siri op de HomePod. Sinds HomePod software-update 15.2 kun je dan ook al in het Nederlands tegen de HomePod praten en krijg je ook in het Nederlands antwoord. Een grotere aanwijzing dat de release van de HomePod mini in Nederland eraan zat te komen kregen we niet, maar op een officiële aankondiging moesten we nog even wachten. Dat moment is er nu eindelijk, want Apple heeft dus zojuist de release van de HomePod mini in Nederland aangekondigd.



Release HomePod mini in Nederland officieel

Vanaf eind maart kun je de HomePod mini in Nederland en België bestellen bij Apple. Apple heeft nog geen exacte datum bekendgemaakt. De adviesprijs is iets hoger dan in andere landen, namelijk €109,-. Je hebt de keuze uit vijf kleuren, namelijk wit, spacegrijs, blauw, oranje en geel. De HomePod mini is momenteel Apple’s enige eigen speaker in het assortiment. Naast de Nederlandse Siri die nu al beschikbaar is, werkt de HomePod mini vanaf de software-update 15.4 ook met Nederlandse stemherkenning. De HomePod weet daardoor ook wié er spreekt. Iedereen in huis kan daardoor vanaf zijn of haar eigen account berichten sturen, agenda-informatie opvragen en meer.

De grote originele HomePod wordt niet meer gemaakt en is ook niet meer te koop. Alleen in het tweedehands en refurbished circuit kun je dit model nog vinden.

HomePod mini verkoop in Nederland

De HomePod mini was al een tijdje bij sommige verkopers beschikbaar, maar van een officiële release in Nederland was nog geen sprake. Deze winkels importeren de HomePod mini op eigen initiatief, waardoor de adviesprijs daar vaak ook wat hoger lag. Nu Apple de release officieel aangekondigd heeft, kun je hem ook direct bij Apple zelf bestellen. Als er iets mis gaat met de HomePod mini, kun je dankzij deze officiële release ook gewoon terecht bij Apple Support in Nederland.

De HomePod mini kopen kan dus nu al in een aantal winkels, maar binnenkort ook officieel bij onder andere Apple.

Al met al heeft het lang geduurd voordat Apple de HomePod in Nederland beschikbaar heeft gesteld. De allereerste HomePod verscheen in februari 2018 in een aantal landen, waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk. Later dat jaar volgden andere Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk. Eind 2020 verscheen de kleinere HomePod mini, maar eerst ook alleen in landen als de VS, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het voorjaar van 2021 trok Apple de stekker uit de grote HomePod, waarna de focus uitsluitend kwam te liggen op de kleinere versie. Gedurende 2021 kwam deze in meer landen uit, waaronder Italië, en bracht Apple de nieuwe kleuren oranje, blauw en geel uit. In 2022 wordt de uitrol dus voortgezet.

Wil je weten of de HomePod mini wat voor jou is? Lees dan onze HomePod mini review. Daarin bespreken we de voor- en nadelen van deze speaker en delen we ook onze ervaringen met de Nederlandse Siri.