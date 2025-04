Apple heeft opnieuw een flinke tik op de vingers gekregen van de Europese Commissie. Het bedrijf krijgt een boete van maar liefst 500 miljoen euro opgelegd vanwege het belemmeren van concurrentie in apps. Volgens de Commissie handelt Apple in strijd met de Europese regels door ontwikkelaars te beperken in het informeren van gebruikers over goedkopere alternatieven buiten de App Store om.

Waarom krijgt Apple een boete?

Bij deze boete stelt de Europese Commissie dat Apple jarenlang ontwikkelaars heeft verboden om binnen hun apps duidelijk te maken dat gebruikers hun abonnementen ook via andere (goedkopere) kanalen konden afsluiten buiten de App Store om en dus zonder de bekende Apple-commissie tot 30 procent. Het bekendste voorbeeld van waar Apple dit toepast is in de zaak met Spotify. Hierin kan je op iPhone en iPad geen Spotify Premium in de Spotify-app afsluiten, maar moet je dit via een externe browser doen.

Naast Apple krijgt ook Meta een boete van 200 miljoen euro, vanwege de vorm van een abonnementsmodel. Je kunt sinds 2023 ervoor kiezen om Instagram en Facebook te gebruiken zonder data te delen voor gepersonaliseerde advertenties, maar te kiezen voor een vast bedrag per maand. Volgens de wet moet de gebruiker expliciet toestemming geven voor het delen van data. Geef je dat niet, dan moet je gewoon dezelfde ervaring krijgen als mensen die wel toestemming geven. Dat ging een lange tijd mis bij Meta. Tussen maart 2024 en november 2024 was er geen optie voor, waardoor de boete uitkomt op 200 miljoen euro. Sindsdien is er ook een derde optie, waarbij je ervoor kan kiezen om minder data te delen.

Apple gaat in beroep

In een reactie tegen onder andere de NOS zegt Apple dat ze bezwaar gaan aantekenen. “We hebben honderdduizenden uren besteed en tientallen wijzigingen doorgevoerd om aan deze wet te voldoen”, zo zegt Apple tegen de NOS. Tegenover NU.nl noemt Apple deze uitspraak “het zoveelste voorbeeld van het feit dat de Europese Commissie Apple op een oneerlijke manier aanpakt”. Er zijn al veel wijzigingen doorgevoerd, “maar bij elke stap die we zetten verschuift de Commissie de doelpalen”.

Apple krijgt van de Europese Commissie zestig dagen de tijd om de regels aan te passen en te voldoen aan de DMA-wetgeving. Lukt dat niet, dan kunnen er nog nieuwe boetes volgen.

Wat is de DMA?

DMA staat voor Digital Markets Act (wet Digitale Markten), een Europese wet die is bedoeld om de macht van grote techbedrijven (ook wel ‘poortwachters’) in te perken. Denk aan bedrijven als Apple, Alphabet, Meta en Microsoft. Deze partijen hebben zoveel invloed op de digitale markt dat kleinere spelers nauwelijks een eerlijke kans krijgen. De DMA moet daar verandering in brengen.

Deze boete staat niet op zichzelf. De EU voert een breder onderzoek uit naar de manier waarop Apple de App Store aanpast in reactie op de DMA. De mogelijkheid om alternatieve appwinkels te installeren, wat mogelijk is sinds iOS 17.4, wordt door sommigen gezien als een stap in de goede richting, maar anderen stellen dat Apple ontwikkelaars nog steeds op kosten jaagt via onder meer de Core Technology Fee, waarbij 50 cent per download wordt gevraagd als je een app met meer dan een miljoen jaarlijkse downloads hebt.