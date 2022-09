De prijzen van de App Store in Nederland en België gaan omhoog. Apps worden daardoor zo'n 20% duurder dan voorheen. De wijziging gaat per oktober 2022 in en geldt voor de gehele EU.

Eens in de zoveel tijd past Apple de prijzen in de App Store aan, meestal onder invloed van inflatie en gewijzigde wisselkoersen. Dat zal nu ook weer het geval zijn, want door de sterke dollar (of zwakke euro) heeft Apple nu besloten om de prijzen in de App Store in veel landen omhoog te gooien. In een bericht voor ontwikkelaars kondigt Apple de prijsverhoging aan. Dat betekent dat apps duurder worden vanaf 5 oktober 2022, in alle regio’s waar de euro gebruikt wordt.



Apps worden duurder: prijsverhoging in Europese App Store

De App Store werkt met zogenaamde tiers: vaste prijzen waar ontwikkelaars bij hun apps uit kunnen kiezen. Je ziet daardoor altijd dezelfde prijzen voor apps en in-app aankopen terugkeren: €0,99, €1,99, €2,99, €3,99 enzovoorts. Maar vanaf 5 oktober 2022 worden deze tiers aangepast naar respectievelijk €1,19, €2,49, €3,49, €4,99 enzovoorts. Dat betekent dat de prijzen gemiddeld gezien zo’n 20% omhoog gaan. In de tabel zie je de nieuwe prijzen van de eerste 10 tiers.

Prijsverhoging App Store oktober 2022 Huidige prijs Prijs per 5 oktober Prijsverhoging Tier 1 €0,99 €1,19 +20,2% Tier 2 €1,99 €2,49 +25,1% Tier 3 €2,99 €3,49 +16,7% Tier 4 €3,99 €4,99 +25,1% Tier 5 €4,99 €5,99 +20% Tier 6 €5,99 €6,99 +16,7% Tier 7 €6,99 €7,99 +14,3% Tier 8 €7,99 €9,99 +25% Tier 9 €8,99 €10,99 +22,2% Tier 10 €9,99 €11,99 +20%

De nieuwe prijzen voor de App Store per 5 oktober 2022 vind je hier. De huidige prijzen vind je op deze pagina. Behalve voor EU-landen geldt er ook een prijsverhoging voor Chili, Egypte, Japan, Maleisië, Pakistan, Polen, Zuid-Korea, Zweden en Vietnam.

De prijzen van apps gaan vanaf 5 oktober automatisch omhoog. Voor lopende in-app abonnementen kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen om de prijzen voor bestaande abonnees gelijk te houden.

De laatste keer dat er sprake was van een prijswijziging in de Europese App Store, was ruim een jaar geleden. In augustus 2021 gingen de prijzen in de Europese App Store naar beneden, naar het huidige niveau. Daarvoor was er in april 2017 sprake van een prijsverhoging in de App Store in eurolanden. Je betaalde van april 2017 tot augustus 2021 €1,09 voor een app met het eerste prijsniveau. Van augustus 2021 tot aanstaande oktober is dat €0,99 en vanaf 5 oktober is dat dus €1,19.

Lees ook ons artikel over waarom iPhones ineens zo duur zijn.