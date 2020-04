Touch ID-vingers inventariseren

Bij de Touch ID vingerafdrukscanner kun je maximaal 5 vingers registreren. Standaard krijgen ze de nummering Vinger 1, Vinger 2, Vinger 3 enzovoort. Dat hoeven niet allemaal vingers van jezelf te zijn, want je kunt ook de vinger van je partner of een andere vertrouwenspersoon toevoegen. Maar hoe achterhaal je welke vingers er ook alweer geregistreerd zijn, zodat je weet wie er toegang heeft tot jouw iPhone?

Touch ID: 5 vingers

De Touch ID-vingerscanner vind je op de iPhone 5s tot en met de iPhone 8 Plus en de iPhone SE 2020. Ook op de niet-Pro modellen van de iPad vind je de Touch ID-sensor. Alle andere modellen hebben de Face ID-gezichtsscanner, waarmee je twee verschillende gezichten kunt vastleggen. Bij Touch ID heb je meer keuze, want je kunt vijf vingers vastleggen waarmee je je toestel kunt ontgrendelen. Er is natuurlijk een makkelijke manier om te achterhalen welke vingers wel en niet werken: leg gewoon je vinger op de scanner en je ziet vanzelf of het lukt. Maar wil je wat nauwkeuriger in beeld krijgen welke vingers wel en niet werken, dan moet je even in de instellingen duiken. Dit is de enige manier om een goed overzicht te krijgen als je bijvoorbeeld vingers van je partner of een andere persoon had vastgelegd. Die personen zijn immers niet altijd in de buurt om mee te gaan testen.

Welke vinger voor Touch ID?

Om te zien welke vinger je met Touch ID hebt geregistreerd doe je het volgende:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Touch ID en toegangscode. Voer de pincode van je toestel in. Halverwege het scherm zie je een lijstje met reeds toegevoegde vingerafdrukken. Leg je vinger rustig op de homeknop, zonder in te drukken. De bijbehorende vinger zal nu oplichten in het lijstje. Staat de vinger niet geregistreerd voor Touch ID, dan gebeurt er niets. Tip: geef de Touch ID-vingers een naam, zodat je ze makkelijker kunt herkennen.

Touch ID-vingers een naam geven

De bovenstaande stappen zijn een makkelijke manier om te achterhalen welke vingers je ook alweer had geregistreerd. Bovendien kun je de vingers nu voorzien van een herkenbare naam. Dat kan handig zijn als je vingers van je partner of een andere persoon hebt geregistreerd. Krijg je ruzie met die persoon, dan kun je gemakkelijk de gescande vinger verwijderen uit het lijstje, zodat deze persoon geen toegang meer heeft tot jouw iPhone.

Bekijk ook Touch ID-vingers een naam geven, zodat je ze gemakkelijker herkent De geregistreerde vingers van Touch ID kun je een herkenbare naam geven, zodat je weet om welke vinger het gaat. In deze tip lees je hoe het hernoemen van vingers voor Touch ID in z'n werk gaat.

Mocht je meer dan vijf vingers willen registreren met Touch ID, dan kan dat ook dankzij een trucje.

Meer tips over Touch ID