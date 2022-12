Je kan karaoke doen met Apple Music dankzij de functie Apple Music Sing. In deze tip laten we zien wat je hiervoor nodig hebt, hoe je mee kan zingen met de muziek in Apple Music en welke mogelijkheden er zijn.

Ben je dol op meezingen met je favoriete muziek of hou je wel van een avondje karaoke? Wereldwijd zijn er heel veel karaokebars, waarin je samen met je vrienden of familie kan meezingen met de grootste klassiekers. Met Apple Music kan je ook thuis karaoke zingen. In iOS 16.2 en nieuwer vind je op de iPhone, iPad en Apple TV de functie Apple Music Sing. Dat is een uitbreiding op de bestaande songteksten in Apple Music, waarbij de tekst animeert zodat je precies weet wanneer je moet zingen. Maar de functie biedt nog veel meer.

Apple Music Sing: dit heb je nodig voor karaoke met Apple Music

In principe kan iedereen met een Apple Music-abonnement meezingen met de muziek, maar als je de speciale karaokemodus wil gebruiken, moet je nog aan een paar andere eisen voldoen. Dit heb je nodig voor Apple Music Sing:

Je hebt dus een redelijk recente iPhone, iPad of Apple TV nodig om de karaokemodus te kunnen gebruiken. Het is niet duidelijk waarom Apple deze beperking opgelegd heeft.

Mogelijkheden van Apple Music karaoke

De karaokemodus van Apple Music biedt een aantal verschillende mogelijkheden:

Meezingen met de bewegende songteksten, waarin precies aangegeven wordt wanneer je wat moet zingen

Het aanpassen van het volume van de vocalen van de oorspronkelijke artiest

Samen duetten zingen, waarbij de zangpartijen van de twee zangers tegenover elkaar staan

Meezingen met tekst van achtergrondzangers

De karaokemodus werkt met miljoenen nummers uit de Apple Music bibliotheek. Niet alle nummers zijn geschikt, maar de meeste nummers waarbij de scrollende songteksten beschikbaar zijn, bieden ook ondersteuning voor de karaokemodus. Hou er wel rekening mee dat de vocalen in de bestaande nummers als het ware weggefilterd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de daadwerkelijke muziek. Je kunt de oorspronkelijke vocalen niet helemaal stilhouden, want je zal altijd nog iets van de oorspronkelijke stem horen.

Iets anders om rekening mee te houden, is dat de iPhone, iPad of Apple TV geen opname maakt van jouw stem. Je kunt geen microfoon aan de Muziek-app aansluiten om bijvoorbeeld jouw eigen stem door de speakers te laten klinken. Ook bekijkt de Muziek-app niet hoe goed je meegezongen hebt, zoals bij veel karaokemachines wel het geval is.

Meezingen met karaokemodus in Apple Music

Om mee te zingen met de muziek in Apple Music, doe je het volgende:

Open de Muziek-app en start het nummer waarbij je mee wil zingen. Tik linksonder op de knop om de songteksten te bekijken. Aan de rechterkant verschijnt een knop met een microfoon. Tik hierop. Het volume van de oorspronkelijke artiest wordt aangepast. Hou de knop ingedrukt en versleep deze om het volume van de artiest hoger of lager te zetten. Onder de tijdbalk verschijnt het woordje Sing, om aan te geven dat de Apple Music Sing modus actief is. Tik eventueel nog op afspelen en zingen maar!

Bij duetten is toont Apple nog apart de zangpartijen van beide zangers. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de ene de linker songteksten zingt en de ander alleen de rechter. Helaas is het niet altijd duidelijk wanneer beide zangers tegelijk zingen, dus enige kennis van het desbetreffende nummer is zeker wel een voordeel.

Je kunt meelezen met de bewegende songteksten en de tekst licht op op het moment dat het jou beurt is om te zingen. Als je het groots aan wil pakken, kun je de muziek ook vanuit de Muziek-app streamen naar bijvoorbeeld een AiPlay-speaker. Heb je een Apple TV 4K uit 2022, dan kun je ook samen met z’n alle meezingen met de songteksten dankzij de karaoke op de Apple TV.