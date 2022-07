Apple en Jony Ive stoppen samenwerking

Meer dan drie jaar geleden stapte Jony Ive op als hoofd design van Apple. Om de schok niet te groot te laten zijn (en de beurskoers niet te diep te laten zakken), benadrukte Apple dat Ive betrokken zou blijven bij toekomstige producten. De twee partijen sloten een consultancy-overeenkomst, zodat Ive zich nog steeds vanaf de zijlijn met toekomstige producten zou kunnen bemoeien. Maar daar komt nu een eind aan, zo meldt de New York Times. Apple en Jony Ive zijn officieel gestopt met de samenwerking.



Een vertrek van Ive zat er wel aan te komen. Recent onthulde een boek dat Ive sinds de introductie van de Apple Watch niet meer goed op zijn plek zat. Hij kreeg weerstand toen hij de Apple Watch als ultra-luxe horloge wilde positioneren en bemoeide zich vervolgens steeds minder met nieuwe producten. Toen de bouw van het nieuwe Apple-hoofdkwartier in Cupertino erop zat, vertrok Ive in juni 2019 en richtte zijn eigen designfirma op, genaamd LoveFrom. Hij bevestigde op dat moment dat hij nog steeds voor Apple zou blijven werken.

Het zou gaan om een consultancy-contract van meer dan $100 miljoen, waardoor Apple meteen ook de belangrijkste klant werd van LoveFrom. Eigenlijk zou het contract worden verlengd, maar dat gebeurde niet zeggen twee bronnen die nauw bij de contracten betrokken zijn. Apple’s laatste product waarbij Ive officieel betrokken was, was de Mac Pro uit 2019. Ive sprak in zijn tijd bij Apple regelmatig promotiefilmpjes in, waarin hij met zoetgevooisde stem vertelde wat zijn inspiratie was geweest voor een nieuw Apple-product en welke uitdagingen er overwonnen moesten worden. Tijdens keynotes was Ive vrijwel nooit op het podium te zien. Na zijn vertrek was onbekend aan welke producten Ive nog had meegewerkt. Uit een interview met componist Hans Zimmer blijkt wel dat Ive nog een hand had in de AirPods Max uit 2020.

Voor zowel Apple als Ive is het een belangrijk moment. Ive bepaalde ruim 30 jaar het design van belangrijke producten zoals de iPod, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en de fysieke Apple Stores. Veel producten werden iconisch, maar Ive maakte ook een paar flaters. Zo was zijn drang naar een steeds dunnere MacBook zo groot, dat het toetsenbord voortdurend kuren ging vertonen. Sinds het vertrek van Ive kiest Apple vaak voor een wat dikker design.

Meer weten over Ive? Er is een Jony Ive-biografie in het Nederlands of Engels, maar die dateert alweer uit 2013 en vertelt vooral over de beginjaren. Hoe het daarna misging is te lezen in het boek After Steve.