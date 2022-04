Apple lijkt begonnen te zijn met de uitrol van het beoordelingssysteem in Apple Kaarten in Nederland, zo ontdekte iCulture. Daarmee kan je aangeven hoe goed of hoe slecht een locatie is. Sinds vorig jaar is dit al in de VS beschikbaar.

Voor Apple Kaarten was Apple voor de waardering van locaties lange tijd afhankelijk van bedrijven als Tripadvisor, Foursquare en Yelp. Maar sinds vorig jaar is Apple bezig met het uitrollen van een eigen beoordelingssysteem, waarmee gebruikers direct in de app feedback kunnen geven op locaties waar ze geweest zijn. Sinds kort wordt de functie ook in Nederland uitgerold, zo ontdekte iCulture.



Apple Kaarten beoordelingssysteem in Nederland

Het nieuwe beoordelingssysteem werkt met duimpjes, in plaats van een sterwaardering zoals je dat vaak ziet bij bijvoorbeeld Yelp. Bij een bezochte locatie kun je aangeven hoe goed je bepaalde onderdelen van een locatie vindt. Bij een restaurant kan je bijvoorbeeld een algemene beoordeling geven, maar ook aangeven hoe goed het eten en drinken is, de klantenservice en de atmosfeer. Je kunt daarnaast ook nog zelf een eigen foto uploaden, mocht je die van de locatie hebben.

Je vindt het nieuwe beoordelingssysteem in de informatiekaart van een bezochte locatie. Apple Kaarten gebruikt daarvoor de locatiegeschiedenis, maar ook de fotobibliotheek van je iPhone. In de privacyvoorwaarden zegt Apple dat deze suggesties voor het plaatsen van beoordeling op het apparaat verwerkt worden en dat dit niet door Apple kan worden gelezen. In tegenstelling tot veel andere functies, wordt het gebruik van het beoordelingssysteem wel gekoppeld aan je Apple ID. Dit is nodig om het beoordelingssysteem betrouwbaar te maken, zodat er alleen valide beoordelingen doorkomen.

Het beoordelingssysteem werd voor het eerst ontdekt in de beta van iOS 14 in 2020, maar is pas sinds vorig jaar zomer beschikbaar in de eerste landen. Het is momenteel niet bekend of de functie voor alle gebruikers in Nederland uitgerold wordt. Zie jij de functie nog niet, dan ligt dat dus niet aan jou. Apple heeft meer functies in Apple Kaarten waarmee gebruikers hun steentje bij kunnen dragen. Zo kun je in Apple Kaarten een ongeval melden tijdens je navigatie.

Hieronder lees je de eerdere updates in dit artikel over het nieuwe beoordelingssysteem

Update 24 augustus 2021: Apple is nu bezig de beoordelingsfunctie uit te rollen naar de Verenigde Staten. Gebruikers krijgen hier nu foto’s te zien die door anderen zijn gemaakt. Het werkt in iOS 14 en de iOS 15 beta. Bovendien kunnen ze een duimpje omhoog of omlaag geven voor de meeste locaties. Tik je op het duimpje omlaag, dan kun je aangeven of je ontevreden bent over de producten, dienstverlening, sfeer en dergelijke. Dit is afhankelijk van de locatie: bij een restaurant zal sfeer wel belangrijk zijn, bij een ziekenhuis iets minder. Verder kunnen gebruikers nu foto’s uploaden, die na verloop van tijd in Apple Kaarten verschijnen.

Momenteel toont Apple Kaarten nog de beoordelingen van Yelp naast de nieuwe van Apple. Uiteindelijk zou Apple partners Yelp en TripAdvisor aan de kant kunnen zetten, als er voldoende eigen waarderingen zijn. Je kunt nog geen geschreven reviews toevoegen. In het Verenigd Koninkrijk, Australië en Japan werd de functie al een tijdje getest.

Update 22 april 2021: Apple beloofde dat je in iOS 14 de mogelijkheid zou krijgen om locaties te beoordelen met een duimpje omhoog of omlaag. Daarmee is Apple niet meer afhankelijk van beoordelingen van derden, zoals Yelp en TripAdvisor. Het idee is dat je als Apple-gebruiker zelf een duimpje omhoog geeft als je een plek leuk vindt. Maar tot nu toe wil de uitrol niet echt vlotten. In het Verenigd Koninkrijk en in Australië hebben sommige mensen de mogelijkheid al wel. In de VS is het nog steeds niet beschikbaar en in Nederland en België evenmin.

Mensen die fysiek op een bepaalde plek geweest zijn en vervolgens op een punt op de kaart tikken krijgen de mogelijkheid om een plek te beoordelen, ook wat de kwaliteit van de producten en diensten. Daarna kunnen ze met de optie ‘Add Photos to Maps’ een eigen plaatje uploaden.

Uit beelden die tijdens het Spring Loaded-event werden getoond, ontstaat nu de indruk dat Apple het wel verder wil gaan uitrollen – in ieder geval in de VS. Zo was tijdens de aankondiging van de iMac te zien dat je in de Kaarten-app een aanbeveling kan geven voor Joshua Tree National Park in Californië. Toch zijn ook Yelp-reviews nog steeds te zien. Dat wekt de indruk dat Apple de reviews van externe partijen (nog) niet helemaal aan de kant wil zetten. Via MacRumors.