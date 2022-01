De Beats Fit Pro worden binnenkort voor het eerst buiten de VS uitgebracht. In onder andere het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de oortjes vanaf 24 januari te bestellen. Een release in Nederland lijkt ook aanstaande.

Afgelopen november kondigde Apple de Beats Fit Pro aan, een setje draadloze oordopjes voor sporters. Deze zijn voorzien van een H1-chip en een oorhaak, zodat ze beter blijven zitten. Ondanks dat de oordopjes al vanaf november beschikbaar waren in de VS, was een release in Nederland en andere landen nog onduidelijk. Nu is bekend dat de eerste nieuwe groep landen eind deze maand aan de beurt is en waarschijnlijk zit Nederland daar ook bij.



Beats Fit Pro release in Nederland

De Beats Fit Pro zijn vanaf 24 januari 2022 te bestellen in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Canada, waarna ze vanaf 28 januari daadwerkelijk geleverd worden. Op Twitter teasen diverse lokale Beats-accounts de komst van de Beats Fit Pro. Er is geen Nederlandse Twitter-pagina van Beats, maar toch hebben we het vermoeden dat de release van Nederland ook dichtbij is.

Apple heeft namelijk op de Nederlandse website de pagina van de Beats Fit Pro online gezet, net als in andere landen waar de verkoop op 24 januari van start gaat. Ook op de Beats-website is nu een pagina waarop te zien is dat ze ‘binnenkort verkrijgbaar’ zijn. Ze zijn nu dus nog niet te bestellen, maar daar komt dan binnenkort verandering in. De Beats Fit Pro worden in Nederland verkocht voor €229,95.

De Beats Fit Pro zijn een soort tegenhanger van de AirPods Pro. Er zit ook een H1-chip in en ze zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus. De Beats Fit Pro werken met ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking, net als de meest recente AirPods. De batterijduur gaat zo’n 6 uur mee en met bijladen is het tot 24 uur. Je kan kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, roze en grijs.