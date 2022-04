Apple’s Self Service Repair-programma ging woensdag van start in de Verenigde Staten. Wie geen zin heeft om honderden euro’s te investeren in de benodigde gereedschappen kan ze ook huren. Voor $49 per week krijg je een complete koffer waar werkelijk alles in zit. Eén voordeel is er wel: als Apple in de toekomst van een rechtbank de vraag krijgt of ze wel genoeg doen voor de Right to Repair-beweging, kunnen ze met deze koffer bewijzen dat er alles aan is gedaan om elke denkbare tool beschikbaar te stellen.



Apple heeft sterke lobby gevoerd tegen de Right to Repair-beweging en claimt dat het beter is om je device door een professionele partij te laten repareren. Voor de meeste consumenten zal dat het geval zijn, maar er zijn ook mensen die handig genoeg zijn om zelf een batterij te verwisselen

Omdat je de koffer maar een week kunt lenen voor $49 is het verstandig om vooraf al alle documentatie door te lezen, zodat je geïnformeerd aan de slag kunt gaan. Na een week kun je de koffer naar een UPS Store rollen en weer inleveren. Doe je dat niet, dan betaal je een boete. Ook wordt er op het moment dat de huur ingaat een claim op je creditcard gelegd, ter hoogte van de volledige waarde. Meer informatie over het huren van de reparatiekoffer en de inhoud van elke koffer vind je hier.

Een reparatiekoffer is zo’n 1000 dollar waard

Hoeveel een koffer waard is varieert trouwens per model, omdat er verschillende tools nodig zijn. Helaas is het niet exact mogelijk om uit te rekenen hoeveel de gereedschappen kosten, omdat er in de koffer tools aanwezig zijn die niet los worden verkocht. Andersom is ook het geval: er zijn tools die niet in de koffer zitten. Als je toch een poging doet om de waarde vast te stellen dan kom je ongeveer op $900 voor de iPhone SE tot $1300 voor de andere modellen.

Je krijgt altijd de volledige set aan gereedschappen, ongeacht of je een scherm of een batterij wilt verwisselen. Die van de iPhone SE zit in één koffer terwijl je bij de andere modellen twee koffers krijgt, die respectievelijk 19 kilo en 16 kilo wegen en stapelbaar zijn. Ze zijn 50 cm breed en zijn opgestapeld 120 cm hoog.

Heeft het zin om zo’n koffer te huren?

Als je van plan bent om in een week tijd zoveel mogelijk iPhones van jezelf, huisgenoten en vrienden te repareren, dan kan het zin hebben om een dergelijke koffer te huren. Maar voor één reparatie is het niet kosteneffectief. Zeker voor het verwisselen van een batterij ben je door het huurbedrag van $49 meer kwijt dan wanneer je gewoon naar een professionele reparateur zou gaan – zonder dat je zelf aan de slag hoeft te gaan. De kosten van iPhone-reparaties bij Apple beginnen bijvoorbeeld bij €75 voor een accu (iPhone 12) terwijl je dat in de onderdelenshop van Apple ook bijna kwijt bent voor een losse accu die je ook zelf moet inbouwen ($70,99 voor de batterijbundel of $46,84 als je je oude accu terugstuurt).

Bij het vervangen van een scherm is de situatie iets gunstiger. De aanschaf van een display-bundel is vrij prijzig, maar dat verdien je wel weer terug. Het kost $269,95 voor een iPhone 12 of $236,35 als je je oude onderdelen terugstuurt. Bij Apple laten repareren kost in Nederland €477,10 voor de iPhone 12.

Met een beperktere set aan gereedschappen kun je echter ook al een hoop doen. Zo zijn de iFixit-schroevendraaiersets ook handig voor allerlei andere klussen.

Wil je meer weten over de Self Service-reparaties en wanneer het naar Europa komt? Lees dan onze FAQ!