Ben je niet tevreden over macOS Big Sur? Dan is er een manier om macOS te downgraden. In deze tip laten we je zien hoe je terug kan van macOS Big Sur naar macOS Catalina.

macOS downgraden: zo ga je te werk

Voordat je macOS gaat downgraden is er een aantal dingen die je moet weten. Allereerst is het belangrijk dat je een Mac backup hebt van macOS Catalina. Heb je die niet, dan kun je helaas niet meer je Mac terugzetten met alle bestanden, documenten en instellingen zoals deze was voordat je de update naar macOS Big Sur maakte. Het enige wat dan nog mogelijk is, is een schone installatie van je Mac uit te voeren. Je installeert dan de gewenste versie opnieuw op je Mac, waarbij je helemaal schoon begint.

Heb je wel een backup van macOS Catalina? Volg dan de stappen in deze tip om macOS te downgraden.

Hou er rekening mee dat de nieuwste Macs met Apple’s M1-chip, zoals de nieuwe MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini standaard geleverd zijn met macOS Big Sur. macOS downgraden op deze modellen is daarom niet mogelijk.

Eerste stappen voor Macs met een T2-chip

Voordat je aan de slag gaat, is het mogelijk nodig om een aantal extra handelingen te doen. Dit is nodig bij Macs met een T2-chip, omdat je bij die modellen mogelijk niet standaard een installatie kan uitvoeren vanuit een externe schijf. Dit zijn de modellen met een T2-chip:

MacBook Pro 2018 of nieuwer

MacBook Air 2018 of nieuwer

Mac mini 2018 of nieuwer

iMac Pro

Heb je een andere Mac? Dan hoef je deze stappen niet uit te voeren. Ga dan verder met stap 1 in deze handleiding.

Volg op Macs met een T2-chip deze stappen:

Herstart je Mac. Hou de knoppencombinatie Cmd + R ingedrukt zodra het Apple-logo in beeld komt. In de herstelmodus klik je in de menubalk op Hulpprogramma’s > Opstartbeveiliginghulpprogramma. Voer het wachtwoord van de beheerder in. Onder het kopje Extern opstarten klik je op Sta opstarten vanaf externe media toe. Sluit dit scherm nu af en start je Mac weer op.

Stap 1: maak een backup

Voordat je met dergelijke instructies van start gaat, is het belangrijk dat je eerst een nieuwe backup maakt. Verderop in dit stappenplan wis je je complete Mac en als er iets mis gaat, is het altijd goed om een recente backup te hebben. In onze gids over Time Machine backups lees je alles over hoe je een backup van je Mac maakt.

Bekijk ook Time Machine backups maken: alles wat je moet weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en op deze pagina leggen we uit hoe het werkt.

Stap 2: maak een opstartschijf van macOS Catalina

Met een opstartschijf, ook wel bootable drive of boot disk genoemd, kun je macOS installeren vanaf een externe schijf. Dit kan bijvoorbeeld een USB-stick zijn. Let op: Als je Mac oorspronkelijk geleverd werd met macOS Mojave, is het niet nodig om deze stap te volgen. Weet je dit niet zeker, volg dan alsnog deze stappen.

Eerst formatteer je de schijf, zodat hij geschikt is als bootable drive:

Steek de usb-schijf in je computer. Open het programma Schijfhulpprogramma. Bijvoorbeeld via de Finder > Apps > Hulpprogramma’s > Schijfhulpprogramma. Kies de aangesloten schijf bij Extern. Klik bovenaan op Wissen. Hernoem de schijf naar iets herkenbaars (zoals “CatalinaSchijf”) en kies voor Mac OS Uitgebreid (Journaled). Zorg ervoor dat er geen spaties in de naam staan. Ook is het hoofdlettergevoelig. Klik op Wissen. Als het klaar is, sluit je het programma af.

Vervolgens zet je macOS Catalina op de zojuist aangemaakte schijf. Zorg ervoor dat de schijf nog aangesloten is, start je Mac met macOS Big Sur op en doe het volgende:

Download macOS Catalina (of een andere gewenste versie) uit de Mac App Store. macOS Catalina vind je hier. Nadat de download voltooid is, moet je het installatiescherm dat verschijnt sluiten met Command+Q, om te voorkomen dat de installatie gestart wordt. Je wilt Catalina immers nog niet op je Mac. Start de Terminal-app (Finder > Apps > Hulpprogramma’s > Terminal). Tik het commando sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CatalinaSchijf . Zorg dat achteraan dit commando de eerder gekozen naam van je schijf staat (in dit voorbeeld dus CatalinaSchijf). Druk op Enter en bevestig met je beheerderswachtwoord. Er verschijnt geen tekst in de Terminal terwijl je je wachtwoord invoert, dus doe dit zorgvuldig. Typ de letter Y en druk op enter om de schijf te maken. Het kan enige tijd duren voordat de schijf klaar is. Wacht rustig af totdat in de Terminal de tekst “Install media now available” staat.

In onze tip over een schone installatie lees je er meer over.

De USB-stick wordt tijdens dit proces gewist en de installatiebestanden van macOS Catalina worden overgezet. Dit kan wel 20 tot 30 minuten duren. Het eindresultaat is een USB-stick waarmee je macOS veilig kun installeren op een schone Mac.

Bekijk ook Een schone installatie van je Mac: zo pak je het aan Wil je graag een schone installatie van macOS, volg dan de stappen in dit artikel om je Mac opnieuw in te richten en met een schone Mac te beginnen.

Stap 3: wis macOS Big Sur

In deze stap wis je je Mac en daarmee ook macOS Big Sur. Je doet dit als volgt:

Verbind je Mac met het internet. Herstart nu je Mac. Hou nu de knoppencombinatie Cmd + R ingedrukt. Hou deze knoppen ingedrukt totdat je Mac opnieuw opstart. Je Mac staat nu in de herstelmodus. Klik op de optie Schijfhulpprogramma. Kies de opstartschijf in het linker menu. Bovenaan klik je op Wissen. Kies een naam voor de schijf die gewist wordt. Kies een naam die je makkelijk herkent, bijvoorbeeld macOS Big Sur. Selecteer de juiste structuur. Gebruikt je Mac HFS+, kies dan voor Mac OS Extended (Journaled). Maak je gebruik van APFS, dan kies je die optie. Zie je ook een optie Scheme, kies dan GUID Partition Map. Klik op Wissen. Je Mac wordt nu gewist.

Na het wissen keer je terug naar de Herstelmodus door het Schijfhulpprogramma af te sluiten. Daarna ga je naar stap 4.

Stap 4: Installeer macOS Catalina opnieuw

Afhankelijk van de situatie, volg je één van de twee stappen:

Mac geleverd met macOS Catalina

Werd je Mac standaard geleverd met macOS Catalina? Volg dan deze stappen:

Herstart je Mac. Hou nu de knoppen Shift + Option + Command + R ingedrukt. Volg de verdere instructies. Je Mac wordt nu opnieuw geïnstalleerd met het besturingssysteem waard deze mee geleverd werd.

Mac niet geleverd met macOS Catalina

Als je Mac niet standaard geleverd werd met macOS Catalina, volg je deze stappen:

Verbind je Mac (die nog in de Herstelmodus zit) met het internet. Zorg ervoor dat de usb-stick met macOS Catalina in je Mac zit. Klik vanuit de Herstelmodus op het Apple-logo en kies voor Herstart. Hou nu de Option-toets op het toetsenbord ingedrukt. Kies in het menu dat verschijnt de opstartschijf met macOS Catalina. macOS Catalina wordt nu geïnstalleerd. Volg de verdere stappen om de installatie af te ronden.

Stap 5: zet een backup terug

In deze stap zet je een eerdere backup van macOS Catalina terug. Zoals we in de intro al zeiden, heb je deze nodig wil je geen bestanden, documenten en instellingen kwijtraken. Heb je geen macOS Catalina backup, dan kun je deze stap overslaan en ben je klaar met de macOS downgrade.

Volg deze stappen om de backup terug te zetten:

Verbind je Mac met het internet en zorg dat deze ingeschakeld is. Klik in de menubalk op het Apple-logo en kies voor Herstart. Hou tijdens het opnieuw opstarten de knoppencombinatie Cmd + R ingedrukt. Kies de optie Herstel vanaf een Time Machine backup. Lees de informatie die in beeld verschijnt. Kies de schijf waar de backup op staat. Dit kan een externe schijf zijn, maar ook een AirPort Time Capsule. Kies de meest recente backup van macOS Catalina en klik op Doorgaan.

Je macOS Catalina backup wordt vervolgens teruggezet. Als je alle stappen goed hebt doorlopen, ben je nu zonder verlies van gegevens gedowngraded van macOS Big Sur naar macOS Catalina.

Waarom macOS downgraden

Er kunnen meerdere redenen zijn om macOS te downgraden. De belangrijkste redenen zijn:

Je bent niet tevreden over de nieuwste versie. De nieuwe functies hebben voor jou geen toegevoegde waarde en de kinderziektes maken het gebruik minder prettig. Downgraden is dan een goede optie.

Apps waar je afhankelijk van bent werken niet goed. Als een app niet goed meer werkt onder een nieuwe macOS-versie, dan kun je een aantal dingen doen. Je kan controleren of er een update is of zoeken naar een alternatief. Als dat in beide gevallen niet beschikbaar is en je bent afhankelijk van deze app, dan kun je downgraden. Dit speelt vooral bij de overstap van 32-bit naar 64-bit op de Mac.

Je Mac draait niet lekker op de nieuwste versie. Hoewel Apple een selectie maakt welke Macs geschikt zijn voor een bepaalde macOS-versie, kan het zo zijn dat een geschikte Mac toch niet helemaal lekker draait. Downgraden is dan een optie.

Check ook ons artikel voor het downgraden van iOS, waarin we uitleggen hoe je je iPhone en iPad downgrade.

Bekijk ook Zo kun je je iPhone downgraden van iOS 14 Heb je een versie van iOS 14.x geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.