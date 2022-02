Apple Music toont vanaf nu Replay 2022, je persoonlijke lijst van favoriete nummers in 2022. Het laat de nummers zien die je vanaf begin van het jaar het meest gestreamd hebt.

Apple Music Replay 2022

Apple laat je vanaf vandaag de Replay 2022 playlist zien. Deze laat de top 100 van je favoriete tracks zien. De lijst zal elke week worden bijgewerkt op basis van de nieuwste statistieken. Aan het einde van het jaar krijg je een compleet overzicht van je luistergedrag. Spotify-gebruikers moeten hier wat langer op wachten en krijgen pas aan het einde van het jaar hun Spotify Wrapped. Beide lijsten houden bij welke nummers jij het meest geluisterd hebt.



Je vindt de Apple Music Replay 2021-afspeellijst helemaal onderaan het Luister nu-tabblad, naast je andere Replay-lijsten van voorgaande jaren. Het is mogelijk dat het nog even duurt voordat de lijst bij jou zichtbaar is. Dit heeft ook te maken met hoeveel nummers je dit jaar al geluisterd hebt. Als je dit jaar nog niet voldoende naar Apple Music geluisterd hebt, dan zie je de lijst nog niet.

De lijst geldt voor nummers vanaf 1 januari, dus er kunnen ook nummers in staan waar van je denkt: hé, die heb ik maar één keer geluisterd! De afspeellijst wordt elke zondag bijgewerkt met nieuwe toevoegingen, dus kom regelmatig even terug!

Lees meer in onze algemene tip over de Apple Music Replay-functie, waarin we je stap voor stap uitleggen waar je de lijst kan vinden.