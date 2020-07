In macOS Big Sur vind je vernieuwde widgets. Hiermee krijg je snel overzicht van functies zoals het weerbericht, aandelenkoersen of aanstaande taken. In deze tip leggen we uit hoe je widgets op de Mac kunt gebruiken.

Widgets in macOS Big Sur

Vroeger had je op de Mac ook al Dashboard Widgets, maar Apple is er in macOS Catalina mee gestopt. In macOS Big Sur komen ze terug, maar in een andere vorm. De widgets zijn nu instelbaar in meerdere formaten en met meer mogelijkheden. Ook externe ontwikkelaars kunnen widgets voor hun apps maken. De widgets moeten in één oogopslag relevante informatie geven en mogen geen complete mini-apps zijn. In dit artikel lees je hoe je ze kunt gebruiken in instellen.

Widgets bekijken op de Mac

De widgets bevinden zich aan de rechter zijkant van je Mac-scherm. Zodra je op datum of tijdstip klikt komen de meldingen van het Berichtencentrum tevoorschijn. Daaronder staan de widgets. Je kunt op een widget klikken om meer informatie te zien. Klik je bijvoorbeeld op de aandelen-widget, dan zal de Aandelen-app op de Mac worden geopend.

Mac-widgets aanpassen

Sommige widgets tonen heel specifieke informatie, bijvoorbeeld het weerbericht van Cupertino en de aandelenkoers van Apple. Wil je dit aanpassen naar je eigen stad of favoriete aandeel, dan blader je naar de onderkant van de lijst en klik je op Wijzig widgets. Je kunt vervolgens op de gewenste widget klikken en andere informatie kiezen, bijvoorbeeld een andere stad.

Verder kun je de volgorde van de widgets aanpassen door ze te verslepen. Daarbij worden steeds twee kleine blokjes naast elkaar getoond. Vind je een widget te groot of te klein, dan kun je ook het formaat aanpassen. Je hebt de keuze uit klein (K), normaal (N) of groot (G).

Widgets op de Mac toevoegen

Je kunt ook nieuwe widgets toevoegen. Daarbij is het mogelijk om meerdere varianten van dezelfde widget te hebben. Je kunt dus meerdere weerwidgets tegelijk in beeld hebben, voor verschillende steden. Ook kun je bij sommige widgets kiezen uit meerdere varianten.

Klik wederom op Wijzig widgets onderaan de lijst met widgets en klik links op het type widget dat je wilt toevoegen. Hieronder zie je de twee mogelijkheden voor de klokwidget: eentje die het actuele tijdstip in een bepaalde stad toont en een wereldklok waarbij je 4 steden tegelijk kunt zien.

Momenteel heb je keuze uit een beperkt aantal widgets van Apple zelf. Gaandeweg zal daar verandering in komen, als meer ontwikkelaars in staat zijn om widgets voor hun eigen apps te gaan maken. Die widgets moeten aan een aantal eisen voldoen, zodat ze niet te druk worden. Bij grotere widgets mogen ontwikkelaars ook een knop toevoegen.

Omdat de widgets gelijktijdig voor iOS, iPadOS en macOS gemaakt kunnen worden, is te verwachten dat veel ontwikkelaars ermee aan de slag zullen gaan. Wil je meer weten over de functies in macOS Big Sur of over het nieuwe design van Big Sur, dan hebben we daar aparte artikelen over.