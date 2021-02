Al ruim een jaar geleden gaf SNS Bank aan met Apple in gesprek te zijn over het aanbieden van Apple Pay. Maar sindsdien hebben we weinig meer gehoord. Wat is nu de stand van zaken met betrekking tot Apple Pay bij SNS en andere banken van de Volksbank? iCulture zocht het uit.

Apple Pay is in Nederland beschikbaar bij de drie grootste banken van het land, samen met nog een groot aantal internationale fintechbedrijven zoals N26, Monese, Curve en Revolut. Met enige regelmaat komen er nog van deze kleinere partijen bij, ook in Nederland. Afgelopen dinsdag werd Profee, een bank uit Cyprus, toegevoegd. Maar bij de traditionele banken is het in Nederland al lange tijd stil. Sinds de introductie van Apple Pay bij Rabobank in november 2019 is er geen traditionele Nederlandse bank meer bij gekomen. Terwijl klanten van de SNS en de andere banken van de Volksbank zitten te smachten op de komst van Apple Pay. Wij hebben bij de bank geïnformeerd wat nu de status is van Apple Pay bij de Volksbank: het moederbedrijf van SNS, ASN en RegioBank.



Apple Pay bij de Volksbank: stand van zaken bij SNS en meer

Wie een blik werpt op de Twitter-pagina van SNS ziet al snel de eerste vragen van klanten over Apple Pay voorbij komen. Dat is ook niet zo gek: al in januari 2020 (dus ruim een jaar geleden) gaf SNS aan in gesprek te zijn met Apple. Sindsdien hoor je vanuit de klantenservice regelmatig dezelfde reacties. Begin februari 2021 gaf SNS aan dat de status onveranderd is met betrekking tot Apple Pay.

De onduidelijkheid tegenover klanten is nog altijd groot, waardoor ook de frustratie op blijft lopen. Ook bij iCulture worden we meermaals per week bestookt met vragen of wij al meer weten. We hebben daarom weer eens contact opgenomen met de Volksbank-woordvoerder Herbert Brinkman, maar hij kon helaas weinig inhoudelijks over Apple Pay zeggen. SNS is onderdeel van de Volksbank, waar ook ASN Bank en RegioBank onder vallen. Op vragen of de Volksbank nog van plan is om Apple Pay aan te bieden, hoe actief de gesprekken met Apple zijn en of er een richtlijn te geven is wanneer er voor klanten meer duidelijkheid komt, kon de woordvoerder geen antwoord geven.

“Ik heb helaas op dit moment niets over Apple Pay te melden.” – Woordvoerder De Volksbank

We hebben ook geïnformeerd voor welke banken (SNS, ASN en/of RegioBank) de Volksbank precies van plan is om Apple Pay in te voeren, maar ook daar is geen antwoord op gekomen. In het Apple Pay topic op het klantforum van SNS is door moderators regelmatig ontwijkend gereageerd, maar helaas is het forum inmiddels helemaal verdwenen.

SNS heeft een webpagina over mobiel betalen, maar dat gaat voornamelijk over Android. Voor mobiel betalen met een iPhone verwijst de bank naar de Payconiq-app. Dit is een op QR-codes gebaseerde betaalmethode die in een selectief aantal winkels winkels gebruikt kan worden.

SNS en Apple Pay: ook Apple kan niks zeggen

We hebben ook bij Apple nagevraagd of er nog actieve gesprekken gevoerd worden over de verdere uitrol van Apple Pay bij Nederlandse banken. Helaas wilde Apple hier niet inhoudelijk op reageren. Bij dit soort ontwikkelingen is het bovendien lastig om te achterhalen waar de vertraging precies zit. Het is goed mogelijk dat de Volksbank en/of SNS niet akkoord (willen) gaan met de voorwaarden die Apple stelt voor het aanbieden van Apple Pay, maar het kan net zo goed zijn dat Apple de boot afhoudt. Dat is allemaal giswerk. Alle partijen houden hun lippen stijf op elkaar, waardoor ook klanten die graag gebruik willen maken van Apple Pay in het duister tasten.

Er is nog hoop

Het is jammer genoeg dus nog altijd onduidelijk of en wanneer Apple Pay bij de banken van de Volksbank beschikbaar komt. Maar dat zowel de Volksbank als Apple niks willen zeggen, betekent niet dat er achter de schermen niks gebeurt. Vóór de introductie van Apple Pay bij ING was de reactie vanuit de klantenservice bij banken ook altijd dat ze de ontwikkelingen in de gaten houden. ABN AMRO zei in mei 2019 – vier maanden voordat de bank de ondersteuning voor Apple Pay aankondigde – ook in gesprek te zijn met Apple over de introductie van Apple Pay. Zowel bij SNS als RegioBank lijken die gesprekken nog steeds te lopen, al moeten we nog maar afwachten wat daar de uitkomst van wordt.

De voorlopige conclusie is dus dat Apple Pay bij de Volksbank, SNS, ASN en de RegioBank momenteel nog in grote onduidelijkheid verkeert. Betrokken partijen willen tegenover iCulture niks bevestigen noch ontkennen, waardoor er niets anders op zit dan afwachten tot de banken zelf meer duidelijkheid geven.

Onduidelijkheid bij Triodos over Apple Pay

Een andere bank die eerder al aangaf met Apple Pay bezig te zijn, is Triodos. In 2019 gaf een woordvoerder tegenover iCulture aan dat de bank in 2020 voorbereidingen zou treffen, maar op een webpagina laat deze bank nu weten dat “het nog niet zeker is of ze Apple Pay in de toekomst gaan aanbieden”. In januari gaf de bank aan dat het ook niet op de planning staat voor de nabije toekomst.