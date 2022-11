Ieder jaar in december komt Spotify met het jaarlijkse Spotify Wrapped jaaroverzicht. Zo ook dit jaar: bekijk je Spotify Wrapped 2022 jaaroverzicht met favoriete nummers en artiesten van het afgelopen jaar. Of kijk naar de lijst met favorieten van heel Nederland.

Spotify Wrapped 2022

De komende weken kunnen we weer heel wat overzichten en lijstjes verwachten. Spotify is altijd van de partij zodat je dit jaar Spotify Wrapped 2022 kunt bekijken. Hiermee kun je zien welke nummers en artiesten jij het meest hebt beluisterd. Dat is leuk voor jezelf, maar ook om te vergelijken met je vrienden. Spotify kijkt daarbij naar de muziek die je tussen 1 januari en 31 oktober hebt geluisterd; dit is gedaan omdat het bedrijf tijd nodig heeft om de data te verwerken. Bovendien wil je niet dat er allemaal kerstliedjes in je lijst staan. Het kan dus de indruk wekken dat het een beetje achterloopt, als je recent helemaal gek bent geworden van een bepaalde arties. Voor Nederland heeft Spotify ook nog een aparte lijst van meest beluisterde artiesten en muzieknummers gemaakt.





De uitrol van Spotify Wrapped 2022 is begonnen, maar het is goed mogelijk dat jij jouw persoonlijke overzicht nog niet ziet. In dat geval: nog even geduld! Zodra je Spotify opstart, verschijnt vanzelf een melding dat het jaaroverzicht voor je klaar staat. Het Wrapped-overzicht is alleen te zien in de mobiele app en niet op de website van Spotify

Spotify Wrapped 2022: dit luisterde Nederland

Spotify heeft ook laten weten welke artiesten in Nederland het meest gestreamd zijn. Antoon is de best beluisterde artiest van 2022. Het nummer ‘Vluchtstrook’ van Kris Kross Amsterdam ft. Antoon en Sigournex K is het meest gestreamde nummer in Nederland en ‘As it Was’ van Harry Styles staat op de tweede plaats. Verder doet MEAU het goed. De meest beluisterde podcasts in Nederland is ‘Geuze en Gorgels’, net als vorig jaar. Sam en Rijk staan met hun podcast ‘BROERS’ op de tweede plek.

Wereldwijd is de Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny de meest gestreamde artiest met Taylor Swift op nummer twee.

Je kunt je Spotify Wrapped delen op Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat en TikTok. Bedenk wel, dat heel veel mensen dit soort lijstjes gaat delen en dat mensen hun eigen lijstje vaak véél interessanter vinden dan die van duizenden anderen.

Wil je meer met Spotify doen? Lees dan onze tips:

Bekijk ook Haal meer uit Spotify met deze tips Er zit veel meer in Spotify dan je denkt! Met deze handige tips betaal je minder voor je abonnement, verbeter je de audiokwaliteit en ontdek je sneller leuke nummers.

Heb je geen Spotify maar Apple Music? Dan kan je terugkijken op het afgelopen jaar met het Apple Music Replay jaaroverzicht. Meer daarover lees je in onderstaande tip.