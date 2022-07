Digital Services Package: grote impact voor Apple

Het pakket bestaat uit de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA), die grote gevolgen zullen hebben voor Apple, Google, Meta en andere spelers. Het Europees Parlement stemde dinsdag in met beide wetten, die de macht van techbedrijven moeten inperken. Het parlement stemde dinsdag met 539 stemmen voor de DSA. Er waren 54 stemmen tegen en 30 onthoudingen. Bij de DMA stemden 588 afgevaardigden vóór tegenover 11 stemmen tegen en 31 onthoudingen.



De DMA vereist dat ‘poortwachters’ zoals Apple data gaan delen met concurrenten, dat alle apps te deïnstalleren zijn en dat er geen voorrang wordt gegeven aan eigen apps en diensten. Verder moeten gebruikers in staat zijn om appwinkels en betaalsystemen van derden te gebruiken. Gebruikers moeten ook in staat zijn om apps via sideloading te installeren. Het verplicht stellen van een bepaalde browser of virtuele assistent wordt ook aan banden gelegd.

Maar de maatregelen gaan nog veel verder: ontwikkelaars moeten toegang krijgen tot hardwarefuncties zoals NFC. En apps voor berichten en videobellen moeten onderling compatibel worden met andere diensten. Apple valt duidelijk onder de definitie van een poortwachter. Er moet een jaarlijkse omzet van meer dan 7,5 miljard euro in de Europese Economische Ruimte (EER) worden gehaald en er moeten meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers zijn.

Bedrijven die de DMA-regels overtreden lopen het risico dat ze een boete krijgen tot 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet, oplopend naar 20 procent bij herhaaldelijke overtreding. Ook kunnen er periodieke boetes worden uitgedeeld. De EU kan nog aanvullende sancties opleggen, zoals het verkopen of opsplitsen van een bedrijf of het tegenhouden van een overname. Apple heeft zich steeds hevig verzet tegen pogingen van autoriteiten om aanpassingen door te voeren. In Nederland liep de boete vanuit ACM op tot €50 miljoen, waarna Apple toch wijzigingen aanbracht en bij dating-apps toestaat dat er alternatieve betaalmethoden worden gebruikt. De voorwaarden daarvoor zijn zo ongunstig, dat het voor apps niet interessant is. Ook in Zuid-Korea heeft Apple uiteindelijk ervoor gekozen om alternatieve betaalsystemen toe te staan, zo werd vorige week donderdag bekend. Dit gebeurde pas nadat er een definitieve verordening was afgegeven.

De Digital Services Act (DSA) is wat minder ingrijpend voor Apple, maar zal vooral bedrijven als Meta en Twitter extra werk opleveren. Platformen worden hiermee gedwongen om meer te doen tegen illegale content.

Vanuit de EU geeft Margrete Vestager leiding aan een DMA taskforce, die moet zorgen dat de techbedrijven zich aan de regels gaan houden. Het Digital Services Package moet alleen nog worden aangenomen door de Europese Raad, zodat het komend najaar in werking kan treden.