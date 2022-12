In Apple Kaarten zie je vanaf nu in Nederland en België de snelheidslimieten op veel wegen. Je weet dan wat de maximale snelheid is. Dit is aangegeven op zowel je iPhone als op je CarPlay-scherm als je hier gebruik van maakt.

Jaren geleden introduceerde Apple al de snelheidslimieten in Apple Kaarten. Eerst nog in de VS en China, later kwam dit ook beschikbaar in andere landen. De afgelopen jaren is de uitbreiding van snelheidslimieten in Apple Kaarten onderdeel geweest van het nieuwe eigen verzamelde kaartmateriaal van Apple. Nu de vernieuwde Apple Kaarten in Nederland en België voor iedereen beschikbaar is, zijn ook de snelheidslimieten in Apple Kaarten zichtbaar geworden.

Apple heeft de uitrol van deze functie officieel aan ons bevestigd. De functie wordt nog uitgerold; het is dus mogelijk dat dit bij jou nog niet direct zichtbaar is.

Snelheidslimieten in Apple Kaarten in Nederland en België

De maximale snelheden in Apple Kaarten zijn in Nederland en België zichtbaar op een groot aantal wegen, maar niet overal. Als de informatie bekend is, wordt de maximale snelheid getoond bovenaan het scherm van je iPhone. Navigeer je via CarPlay, dan verschijnt de maximale snelheid op je huidige weg ook daar. Apple Kaarten toont niet je eigen huidige snelheid. Sommige andere navigatie-apps doen dat wel, wat het makkelijker maakt om te zien of je te hard rijdt of niet. In het geval van Apple Kaarten moet je dus ook gewoon op je eigen snelheidsmeter blijven letten.

Er is geen algehele lijst van wegen waar het wel of niet werkt, dus het is een kwestie van proberen. Je vindt ze in ieder geval op veel N- en A-wegen. Op wegen waar de maximale snelheid verandert gedurende de dag (bijvoorbeeld 130 kilometer per uur na 19:00), wordt de maximale snelheid niet getoond. Apple Kaarten toont de snelheidslimiet dus alleen op wegen die gedurende de gehele dag dezelfde maximale snelheid heeft.

De snelheidslimieten in Apple Kaarten worden op dit moment uitgerold. Je hebt hier niet de nieuwste iOS-versie voor nodig. Zie je het nog niet? Het kan even duren voordat ze bij iedereen zichtbaar zijn. Ook kan het zo zijn dat de maximale snelheid voor die desbetreffende wegen niet beschikbaar zijn.

Maximale snelheid mogelijk niet altijd juist

De snelheidslimieten in Apple Kaarten is een langverwachte functie van veel gebruikers. Maar nu het er eenmaal is, kan het voor sommige nog wel eens tegenvallen. Niet alleen omdat de maximale snelheid niet op alle wegen zichtbaar is, maar vooral om dat de getoonde maximale snelheid mogelijk niet altijd juist is. In andere Europese landen zoals Duitsland hebben we regelmatig gemerkt dat de getoonde snelheid hoger of juist lager ligt dan de daadwerkelijke snelheid. Hoewel wij in onze test dit nog niet in Nederland tegengekomen zijn, is het wel een waarschuwing dat je er nooit 100% op moet vertrouwen. Het is evengoed jammer dat Apple nog niet altijd de juiste informatie op Europese wegen kan tonen.

Mocht je een verkeerde maximale snelheid in Apple Kaarten zien, dan kun je dit ook als probleem bij Apple melden. Je kunt hiervoor het beste na je route de Kaarten-app openen en op je profielfoto rechtsonder tikken, gevolgd door Meldingen. Kies dan voor Meld probleem met route en kies je meest recente navigatieroute. Kies het dichtstbijzijnde punt van de verkeerde aanduiding van de maximale snelheid en kies dan voor de optie Iets anders. Daar kun je vervolgens aangeven dat de maximale snelheid niet juist was en eventueel de juiste snelheid doorgeven. Je kan ook een foto bijvoegen, al is dat niet noodzakelijk. Lees ook onze tip over een probleem melden bij Apple Kaarten.

Mocht je de snelheidslimieten toch niet willen, dan kun je dit ook uitschakelen. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > Kaarten. Onder het kopje Route tik je op Auto. Zet de schakelaar bij Maximumsnelheid uit.

De snelheidslimieten in Apple Kaarten zijn onderdeel van de vernieuwde Apple Kaarten in Nederland, België en Luxemburg. Naast de snelheidslimieten, zijn ook de kaarten een stuk verbeterd met 3D-gebouwen, meer detailleerde kaarten, ondersteuning voor Look Around (Apple’s variant op Street View) en nog veel meer.