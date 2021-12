Er is een nieuwe streamingdienst op komst: Viaplay komt op 1 maart 2022 naar Nederland. Ook de prijs is bekend. Wordt het iets voor jou?

Viaplay is de afgelopen tijd vooral bekend van wegkapen van de Formule 1-uitzendrechten en zal in 2022 naar verwachting een belangrijke speler worden. Deze streamingdienst gaat alle Formule 1-races vanaf het volgende seizoen uitzenden. Veel F1-fanaten zullen een abonnement dus mogelijk overwegen. Vandaag maakt het moederbedrijf van Viaplay, Nordic Entertainment Group, bekend dat Viaplay op 1 maart van start gaat in Nederland. Net op tijd voor de Formule 1, die eind maart begint. Het abonnement gaat €13,99 per maand kosten.



Viaplay vanaf 1 maart in Nederland

Om Viaplay te kijken, kun je de bijbehorende app gebruiken. Op dit moment is deze nog niet beschikbaar in de Nederlandse App Store. Als we kijken naar de Deense versie, zien we dat de Viaplay app een prima ontwerp heeft. Een groot voordeel is ook dat er een Apple TV app is, dus je hoeft niet ingewikkeld te doen met vanaf je telefoon naar een Apple TV, HomeKit televisie of Chromecast streamen.



Een greep uit het (Scandinavische) aanbod.

De Apple TV-app van Viaplay heeft een vergelijkbaar ontwerp met andere streamingdiensten, zoals Videoland en Netflix. Een verschil is dat Viaplay in het menu bovenin een aparte sectie heeft voor sport. Ook kun je films huren en kopen. Het is nog niet bekend of dit precies wordt overgenomen in Nederland. Volgens het moederbedrijf van Viaplay komen er Viaplay Originals, Hollywoodfilms en kinderseries. Er wordt gewerkt aan Nederlandstalige Viaplay Originals.

In Denemarken kunnen klanten ook via de App Store een abonnement afnemen. Het reguliere abonnement kost in Denemarken zo’n €3 tot €4 meer als je het via de App Store regelt. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat Apple een deel van de omzet wil meesnoepen. We weten nog niet of Viaplay in Nederland voor dezelfde strategie kiest. In Nederland kunnen klanten van Ziggo en KPN een abonnement via hun provider afnemen. Dat is niet voor alle streamingdiensten in Nederland het geval.