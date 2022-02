Het wordt een drukte van jewelste in maart in de wereld van de streamingdiensten. Eerder werd al bekend dat op 1 maart is de release van Viaplay in Nederland gepland staat en vandaag laat HBO Max ook de release in Nederland weten. Vanaf 8 maart kun je je in Nederland abonneren bij HBO Max en kijken via de apps op iPhone, iPad en Apple TV.



HBO Max release in Nederland

Met een uitgebreide trailer kondigt HBO Max de startdatum voor Nederland aan. Helaas is nog niet bekend wat de prijs van HBO Max in Nederland wordt. In andere Europese landen waar de streamingdienst eerder al van start ging (zoals Spanje en Finland), was de prijs van HBO Max €8,99 per maand. Maar nieuwe abonnees konden profiteren van een korting van 50%, waardoor je €4,49 per maand betaalt zolang het abonnement loopt. Dit had te maken doordat lokale HBO-diensten omgezet werden naar HBO Max. De Nederlandse prijzen voor HBO Max zijn dus nog niet bekend en ook is niet duidelijk of er een soortgelijke kortingsactie komt.

Alles waar je van houdt op één plek.

HBO Max komt 8 maart naar Nederland. pic.twitter.com/cXAe5CoONZ — HBO Max Nederland (@hbomaxnl) February 1, 2022

Met HBO Max kijk je naar zogenaamde MAX Originals zoals Gossip Girl en HBO Originals als Game of Thrones, maar ook aangekochte films en series zoals The Suicide Squad en Friends. Daarnaast kijk je via HBO Max naar content van Warner Bros., DC Universe, Cartoon Network, Looney Tunes, Scooby-Doo & Friends en Cartoonito. De dienst waarschuwt dat niet alle getoonde films en series meteen bij de start beschikbaar zullen zijn, maar het geeft in ieder geval een impressie van wat je er kunt zien.

HBO Max voor iPhone, iPad en Apple TV

HBO Max heeft in landen waar de dienst al beschikbaar is een app voor de iPhone, iPad en Apple TV. Diezelfde app is straks ook in Nederland te gebruiken. Andere apparaten waar de app beschikbaar voor komt, zijn spelcomputers (Xbox en PlayStation), smart-tv’s (Samsung, LG en Android TV) en Google Chromecast. Bovendien kan je je via de app op iPhone, iPad en Apple TV direct abonneren op HBO Max, zodat de betaling verloopt via je Apple ID. De streamingdienst rekent daarvoor in landen waar dit al beschikbaar is geen extra verhoging vanwege de commissie van Apple. Het wordt ook mogelijk om je te abonneren via iDEAL of creditcard.

Let op: De app is op dit moment nog niet in Nederland te downloaden.