In de samenleving is nu al een tijdlang een discussie gaande over het smartphonegebruik onder kinderen. Zo is er op middelbare scholen sprake van een verbod op smartphones in de klas, al kunnen scholen zelf bepalen hoe ze invulling geven aan dit verbod. Maar de discussie over smartphones, social media en schermtijd begint al op jongere leeftijd. Daarom heeft het Nederlandse kabinet nu richtlijnen opgesteld. Er is geen sprake van een smartphoneverbod of een social media-verbod voor kinderen, maar wat staat er dan wel in?

Richtlijnen gebruik smartphone en social media voor kinderen

Staatssecretaris Karremans van Jeugd, Preventie en Sport presenteert vandaag de Richtlijnen gezond en verantwoord scherm -en social mediagebruik. Daarin staan richtlijnen dat ouders kunnen gebruiken als houvast voor het bepalen of een kind wel of geen smartphone of social media mag gebruiken. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op advies van wetenschappers, experts en andere maatschappelijke organisaties op dit gebied.

Voor kinderen onder de 2 jaar wordt schermgebruik helemaal afgeraden. Voor jongeren van 12 jaar en ouder is het advies om niet meer dan 3 uur per dag schermtijd te hebben. De richtlijnen benadrukken dat gezond schermgebruik ook te maken heeft met de balans tussen schermtijd en andere activiteiten, hoe je samen media kunt gebruiken en de positieve ervaringen van online te belichten. Kinderen zouden vanaf groep 8 voor het eerst een eigen smartphone mogen hebben, maar dat er wel ruimte is om smartphonegebruik al eerder te oefenen.

Het kabinet adviseert om kinderen pas kennis te laten maken met chatapps als WhatsApp en Signal vanaf de middelbare school. De meeste kinderen hebben dan een leeftijd rond de 12 jaar. Omdat kinderen in de eerste jaren nog goed te begeleiden zijn, adviseert het kabinet om kinderen pas later kennis te laten maken met social media als Instagram en TikTok. De minimumleeftijd voor social mediagebruik is volgens dit advies 15 jaar.

Dit is in het kort het advies:

Geen schermtijd voor kinderen onder de 2 jaar

Schermtijd niet langer dan 3 uur per dag voor jongeren van 12 jaar en ouder

Eerste eigen smartphone vanaf groep 8

Gebruik van chatapps vanaf de middelbare school

Minimumleeftijd voor social media van 15 jaar

Nieuwe campagne over smartphonegebruik

De overheid laat ook weten dat er na de aankomende zomer een campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken start die ouders helpt bij het eerste smartphonegebruik. Daarnaast wil de staatssecretaris dat er meer samenwerking op Europees niveau is. Zo streeft hij ook op effectieve implementatie van de Digital Services Act, waarin regels opgelegd zijn voor digitale online diensten. Over heel Europa zouden ook dezelfde leeftijdsnormen moeten gelden voor social mediagebruik.

Wil je zelf nou meer doen, check dan onze tips voor ouderlijk toezicht op je iPhone en iPad. Het is verstandig om de functie gezinsdeling te gebruiken, waarmee je allerlei middelen hebt om te bepalen wat een kind mag gebruiken en met wie het mag communiceren. Dit valt allemaal onder de vlag van Schermtijd. Lees ook hoe je een Apple Account voor een kind kan aanmaken.