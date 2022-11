Spotify heeft een compleet vernieuwde app voor de Apple Watch aangekondigd, met een nieuw design en verbeterde offline functies. De muziekdienst heeft nog meer aan te kondigen, maar over Spotify Hi-Fi wordt met geen woord gesproken terwijl het onderhand wel eens tijd wordt.

Spotify op Apple Watch verbeterd

Spotify spreekt over een “verbeterde luisterervaring”. Zo is de interface van de bibliotheek aangepakt en moet het bladeren door muziek en podcasts ook soepeler verlopen. Tegelijk heeft het bedrijf nog meer aan te kondigen, zoals support voor Ray-Ban Stories en Fire TV en een samenwerking met vliegmaatschappij Delta. De Apple Watch-update is echter een stuk interessanter.



De update wordt gefaseerd uitgerold, dus het kan zijn dat jij nog niet aan de beurt bent. De interface van de app heeft een nieuw uiterlijk, met grotere albumhoezen en nieuwe animaties. Er zit ook wat nieuwe functionaliteit in, zoals het vegen om een liedje als leuk te markeren.

Verder kun je gemakkelijker muziek downloaden om offline te luisteren, door een paar keer te tikken. Hiervoor moet je uiteraard wel Premium-abonnee zijn. In de bibliotheek krijg je makkelijker toegang tot je muziek en podcasts. Nieuwe afleveringen van je favoriete podcasts zijn te herkennen aan een blauwe stip, zodat je niets mist. Eerder dit jaar gaf Spotify de iPhone-app een nieuwe indeling, zodat muziek en podcasts beter gescheiden zijn.

Een andere leuke aankondiging is dat je Spotify Tap nu op de Ray-Ban Stories kunt gebruiken. Hiermee kun je luisteren naar je favoriete muziek zonder je iPhone tevoorschijn te pakken. Met tap-and-hold aan de zijkant van de bril start je Spotify. Wil je iets anders horen, dan gebruik je opnieuw tap-and-hold, waarna Spotify een ander liedje voor je uitzoekt.

Verder gaat Spotify de muziek verzorgen die je tijdens het instappen bij een Delta-vlucht hoort. Er komen maandelijks nieuwe liedjes op de lijst, die zijn afgestemd op de smaak van de Delta-reiziger. Alle aankondigingen zijn te vinden in deze blogpost.

Dat zijn natuurlijk mooie aankondigingen, maar ondertussen wachten we al twee jaar op Spotify Hi-Fi, de betaaldienst met muziek in hoge kwaliteit. Onlangs waren er nog aanwijzingen voor een Spotify Platinum-bundel met een betere muziekkwaliteit, maar daar is nog geen vervolg op gegeven. Ondertussen heeft Apple Music al langere tijd lossless muziek zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen.