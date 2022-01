De populaire game Wordle wordt al in korte tijd geplaagd door allerlei namaak. Sommige apps kosten €30 of brengen wekelijks meerdere euro's in rekening. Apple is al bezig om veel klonen te verwijderen.

Wordle is een hype… en er valt geld mee te verdienen

Het is je vast al opgevallen: sinds een week heeft iedereen het over Wordle, een Engelstalig woordspelletje dat inmiddels ook in een Nederlandse versie te spelen is. Wordle is eigenlijk niet meer dan Lingo in de browser. Je moet een 5-letterwoord raden en krijgt hints als je de juiste letters kiest. Josh Wardle, de maker van de oorspronkelijke online Wordle-game, heeft zijn creatie gratis op internet gezet, zodat iedereen het kan spelen. Het succes is niet onopgemerkt gebleven: de App Store barst ondertussen uit zijn voegen van de klonen en sommige ontwikkelaars denken er snel rijk mee te kunnen worden. Het grootste probleem is dat er nog geen officiële app bestaat, waardoor mensen per ongeluk andere apps installeren.



Wat is Wordle?

Echt origineel is het idee natuurlijk niet: Lingo bestaat al jaren . Maar soms is een spelletje met eenvoudige regels net wat mensen nodig hebben. Wordle is een hype, waarbij je beter sneller het geheime woord te raden dan je vrienden.

Bij Wordle moet je in maximaal zes pogingen een woord raden. Elke dag is er een ander woord, dat voor iedereen gelijk is. Bij elke poging krijg je aanwijzingen of je de juiste letters hebt gebruikt, om je dichter bij de juiste oplossing te brengen.

Deze kleuren krijg je te zien:

Grijs: de letter zit niet in het te raden woord.

Geel: de letter zit in het woord, maar staat nog niet op de juiste plaats.

Groen: de letter staat op de juiste plaats.

Je kunt Wordle hier online spelen. Een gratis Nederlandse kloon vind je hier. Heb je het woord geraden, dan kun je je prestatie online delen. Vrienden krijgen alleen de gekleurde blokjes te zien en niet de woorden die jij hebt geprobeerd. Zo blijft het ook voor mensen die nog moeten raden spannend. Juist dit delen-zonder-hints heeft Wordle erg populair gemaakt. Je kunt op die manier opscheppen tegen je vrienden, zonder dat je alles verklapt. Elke dag is er een ander 5-letterwoord.

Apple grijpt in

Al snel verschenen de eerste Wordle-klonen in de App Store. Het was onduidelijk of Apple zou ingrijpen, omdat er geen officiële app is en omdat Wordle zelf ook niet bijster origineel is. Lingo is al sinds 1989 op tv en is bedacht door de Amerikaan Ralph Andrews, die het spel in de VS en Canada zag floppen. Producent Harry de Winter kocht de rechten en haalde het spel naar Nederland, waar het wel een succes werd. Lingo is een combinatie van Mastermind en Bingo, twee spelletjes die nog veel ouder zijn.

Toch greep Apple in, een paar uur nadat websites zoals MacRumors er aandacht aan besteedden. Veel van deze spelletjes heetten Wordle en gebruikten dezelfde spelregels en gebruikersinterface. Er zijn nog steeds wel wat klonen te vinden in de App Store, maar ze hebben een andere naam. Eén ontwikkelaar sneed zichzelf in de vingers, door op te scheppen hoeveel downloads hij al had gekregen met zijn Wordle-versie. Hij werd zodanig belaagd dat hij zijn acccount achter een slotje moest zetten. IJverige internetters gingen vervolgens op zoek naar nog meer apps die profiteerden van de hype.

This guy shamelessly cloned Wordle (name and all) as an F2P iOS game with in-app purchases and is bragging about how well it's doing and how he'll get away with it because Josh Wardle didn't trademark it. So gross. pic.twitter.com/kIs8BypuRA — Andy Baio (@waxpancake) January 11, 2022

De situatie doet denken aan Flappy Bird en Threes, twee games die in korte tijd erg populair werden en vervolgens geplaagd werden door klonen. Van de Threes-kloon 2048 verschenen op z’n beurt ook weer allerlei klonen. In die periode greep Apple nog niet zo hard in. Apple’s richtlijnen rondom copycats verbieden het maken van klonen niet, maar raden aan om met een eigen idee aan de slag te gaan en niet “simpelweg de nieuwste populaire app uit de App Store te combineren en met een paar kleine wijzigingen aan naam en interface de indruk te wekken alsof je het zelf hebt bedacht.”