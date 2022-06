De WWDC, voluit Worlwide Developer Conference, is ieder jaar in juni vaste prik voor Apple. Het is de conferentie waar veel Apple-fans elk jaar naar uitkijken, mede doordat er nieuwe dingen aangekondigd worden waar iedereen wat aan heeft. Ook als je niet van plan bent om binnenkort een nieuw product te kopen: dankzij de aankomende updates voor de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV weet je welke nieuwe mogelijkheden jouw producten krijgen. Dit jaar is het alweer de beurt aan iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 en tvOS 16. Met dit artikel kom je alles te weten: je volgt live de aankondigingen van de WWDC 2022, krijgt alle informatie vooraf en vindt achteraf alle informatie met de WWDC 2022 samenvatting. Oftewel: jouw WWDC-week begint hier, bij iCulture!

Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is de keynote van de WWDC 2022?

De datum van de WWDC 2022 is 6 juni tot 10 juni. Op 6 juni om stipt 19:00 Nederlandse tijd (Tweede Pinksterdag!) kun je de jaarlijkse keynote live bekijken, onder andere via YouTube. In de presentatie nemen Tim Cook en andere Apple-prominenten ons mee langs de nieuwste softwareupdates, nieuwe functies en mogelijk nieuwe producten. De presentatie is van tevoren opgenomen en komt vanuit Apple Park, het hoofdkantoor van Apple. Verwacht dus geen live reacties van publiek of bloopers van de presentatoren. Alles zal zich in rap tempo opvolgen, zo hebben we in eerdere soortgelijke presentaties al gezien. Als je een idee wil krijgen van de eerdere presentaties, lees dan onze special van vorig jaar. Daar kun je de presentatie van 2021 nog eens rustig bekijken:

Je kan uiteraard ook deze keer weer zelf de livestream van het Apple-event volgen op al je Apple-apparaten, computer of televisie. Op de dag van het event lees je op iCulture ook alle aankondigingen en andere interessante details omtrent deze presentatie, dus hou de website de komende dagen nauwlettend in de gaten. Als je niet zelf live kunt kijken, vind je op iCulture ook aan het eind van de avond in dit artikel de video. Je kan dan op je gemak alles rustig terugkijken. Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier ook een overzichtelijke samenvatting van de WWDC 2022-keynote, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat het event ongeveer twee uur zal duren.

Maar daarna is het nog niet klaar. De rest van de week houdt Apple nog allerlei sessies voor ontwikkelaars, waar ze de nieuwste ontwikkelingen rondom iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS leren. Uit die sessies volgen nog geregeld interessante nieuwtjes, waar we op iCulture uitgebreid verslag over doen. Bovendien lichten we de rest van de maand alle nieuwe functies uit en gaan we nog aan de slag met de beta’s van de nieuwste updates. Na de eerste dag en zelfs de eerste week is het WWDC-nieuws dus nog lang niet klaar.

Verwachtingen WWDC 2022 in het kort

Dit zijn de verwachtingen van de WWDC 2022 in het kort:

Dat de software-updates aangekondigd gaan worden, is zo goed als zeker. Het wordt nog spannend welke functies er precies in zitten, maar de afgelopen maanden zijn er al wat algemene vernieuwingen gelekt. Echte details ontbreken nog, maar we gaan snel zien wat de updates te bieden hebben. Wat betreft hardware is het nog gissen: krijgen we nu echt de nieuwe MacBook Air of houdt Apple het alleen bij een nieuwe Mac Pro?

Je leest er nog veel meer over in ons uitgebreide artikel met WWDC 2022 verwachtingen.

Luister onze podcast

Heb jij onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast nog niet geluisterd? Doe dat dan nog snel, want daarin blikken we onder andere vooruit op de WWDC 2022 en nog veel meer.

Download de iCulture- en Apple Developer-app

Als je niks wil missen van de WWDC, zijn er twee apps die we kunnen aanbevelen: onze eigen iCulture-app en Apple’s Developer-app. Met de iCulture-app blijf je op de hoogte van al het nieuws en krijg je pushberichten zodra het nieuws bekend is. Je kan zelf kiezen welk type pushberichten je wil ontvangen, dus je hebt het helemaal zelf in de hand. Met de app kun je ook discussiëren met andere lezers over de aankondigingen zodra ze bekendgemaakt zijn.

De Apple Developer-app is de plek waar je alles rechtstreeks van Apple (in het Engels) volgt. Je kan de sessies voor ontwikkelaars bekijken en meer technische achtergrondinfo vinden over hoe je als ontwikkelaar de nieuwe functies kunt implementeren in jouw app. Zoals de naam al zegt is de Developer-app vooral bedoeld voor ontwikkelaars. Als bonus krijg je ook nog leuke stickers voor iMessage in de stijl van WWDC.

Kom in de stemming met de wallpapers

Net als bij de vorige events kun je je iPhone weer een likje WWDC geven dankzij deze mooie WWDC-wallpapers van de wallpaperkunstenaar @AR72014. Hoewel de artwork zich dit jaar iets minder goed leende, zijn de zijwaartse Memoji in neonkleuren toch de moeite waard om als wallpaper te gebruiken. Er is een versie met en zonder logo en je kan ze hier via Google Drive downloaden.

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij:

Als je van plan bent om na de keynote een beta van de nieuwe softwareversies te installeren, dan adviseren we altijd om daar een testtoestel voor te gebruiken en niet het toestel wat je dagelijks nodig hebt. Er kunnen in beta’s altijd fouten zitten die ervoor zorgen dat je toestel niet goed werkt. Zeker de eerste beta’s zijn vaak instabiel en niet alle apps werken goed. Je leest in ons artikel alvast alles over beta’s installeren op iPhone, iPad en Mac. De publieke beta van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS verwachten we pas tegen het einde van de maand. Maak ook altijd van tevoren een backup van je iPhone en iPad.