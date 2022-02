We hebben op iCulture.nl een paar handige nieuwe functies toegevoegd, die je kunt regelen via onze gebruikersinstellingen. Bezoek je iCulture.nl graag laat op de avond? Dan kun je vanaf nu de donkere modus gebruiken. Maar we bieden je nog meer mogelijkheden om het uiterlijk van de website op je wensen af te stemmen.

Vernieuwde carrousel

We hebben een paar vernieuwingen voor de iCulture-website voor je in petto. Zo is de carrousel met aanbevolen artikelen die je bovenaan de homepage ziet, vernieuwd. Je krijgt in plaats van max. drie nu meerdere uitgelichte artikelen zien. Nieuw is dat je deze carrousel nu kunt verbergen. Spijt en toch weer zichtbaar maken? Dan kun je via de nieuwe pagina Gebruikersinstellingen alles weer terugdraaien.

Gebruikersinstellingen

De pagina met Gebruikersinstellingen bereik je door rechtsboven bij de iconen op het tandwiel te klikken. Je vindt op die pagina nog meer instellingen voor de weergave van iCulture.nl. Met behulp van een (anonieme) gebruikerscookie worden alle instellingen bewaard.

Donkere modus op iCulture.nl

Een compleet nieuwe functie op de website is de donkere modus. Je hebt daarbij zelf de regie in handen. Wil je altijd een donkere modus of moet het afhankelijk zijn van de systeeminstellingen? Dat regel je nu gemakkelijk: open de Gebruikersinstellingen, zoals hierboven uitgelegd en schakel bij ‘iCulture thema’ de gewenste weergave in. Je hebt keuze uit Systeem, Light en Dark. Op sommige externe onderdelen hebben we helaas geen invloed, maar uiteraard proberen we die ook “in het gareel” te krijgen.

Wel of geen breaking news?

Daarnaast zijn er nog wat andere opties. Je kunt bijvoorbeeld het breaking news-blok sluiten, als je dit niet wilt zien. Dit blok toont breaking news op het moment dat er belangrijke hardware- en software-aankondigingen zijn, bijvoorbeeld tijdens events.

Zoals gezegd kun je al deze instellingen vinden op de Gebruikerspagina. Het icoontje vind je rechtsboven en is te herkennen aan het tandwiel. Probeer het zelf en laat weten wat je ervan vindt! iPhone- en iPad-gebruikers (portretmodus) vinden de gebruikersinstellingen via het zijmenu en dan helemaal onderaan.