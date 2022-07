Voor het eerst kun je de clownvis-wallpaper uit vervlogen tijden kiezen, want hij is toegevoegd als nieuwe functie in iOS 16 beta 3 . Met deze wallpaper is iets bijzonders aan de hand.

Clownvis-wallpaper op de iPhone nu officieel

De wallpaper werd in 2007 gedemonstreerd door Steve Jobs bij de presentatie van de originele iPhone. Hij verscheen ook in marketingmateriaal voor de allereerste iPhone, maar gek genoeg bracht Apple de wallpaper nooit officieel uit. In plaats daarvan werd een foto van de aarde meegeleverd als standaard wallpaper. De afbeelding toont twee oranje/witte anemoonvissen, omringd door groene zeeanemonen. Bij veel mensen zal het herinneringen oproepen aan de Nemo-films.

Het gaat hier om de Amphiprion (zie Wikipedia), in het normale taalgebruik ook wel anemoonvis genoemd. Preciezer gezegd gaat het hier om de driebandanemoonvis. Maar dankzij Nemo is de naam clownvis veel meer ingeburgerd. Apple hanteert zelf ook de naam ‘Clownfish’ in de instellingen. Vandaar dat we voor de herkenbaarheid hier ook voor de naam ‘clownvis’ hebben gekozen.



Je kunt de clownvis-wallpaper kiezen als je naar de vernieuwde instellingen voor het toegangsscherm gaat en daar naar het einde van de Collections bladert. De collectie ‘Clownfish’ is er maar in één variant, namelijk het origineel uit 2007. Opmerkelijk is dat de wallpaper niet voor iedereen te zien is. Sommige mensen die nu al de iOS 16 beta aan het testen zijn zien ‘m niet, anderen wel.



De clownvis-wallpaper in marketingmateriaal voor de originele iPhone.

Op onze drie test-iPhones verscheen de clownvis-wallpaper meteen. Mocht je de wallpaper nog niet kunnen vinden, dan is kun je twee dingen doen: hier downloaden of de volgende stappen nemen. Ga naar Instellingen > Achtergrond > Voeg nieuwe achtergrond toe en blader naar de Collections.

Het is een leuke easter egg om de verjaardag van 15 jaar iPhone te vieren en als subtiel eerbetoon aan Steve Jobs. Apple heeft de afbeelding wel iets aangepast en hij is dynamisch gemaakt. De zeeanemonen bedekken gedeeltelijk de klok en de widgets.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. Lees ook onze preview van iOS 16 met de eerste ervaringen. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.

Hieronder zie je de wallpaper in gebruik: