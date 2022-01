We vieren een klein feestje, want de iPhone bestaat deze week 15 jaar! Kan onze favoriete smartphone daar nog eens 15 jaar aan plakken of heeft de toekomst toch andere plannen?

Weet jij het nog? Op 9 januari 2007 onthulde Apple de iPhone. “Apple heeft met de iPhone een mobiele telefoon gelanceerd die z’n gelijke niet kent”, zo schreven we destijds. Inmiddels is de smartphonemarkt verreweg het belangrijkste voor talloze bedrijven, waaronder ook voor Apple. De meeste inkomsten komen nog steeds van de iPhone, ook al maken andere takken zoals de dienstentak een enorme vlucht. Maar hoe gaat zich dat de komende 15 jaar ontwikkelen? De iPhone heeft veel apparaten vervangen, maar wordt de iPhone zelf ook ooit nog vervangen? Wij geven onze blik op de toekomst.

15 jaar iPhone = 15 jaar iCulture Het 15-jarige bestaan van de iPhone betekent ook dat we met iCulture ons 15-jarige bestaan vieren. VIJFTIEN JAAR! Eigenlijk al iets langer, want onze website werd een een maand voor de aankondiging opgericht onder de naam iPhoneclub en veranderde later van naam omdat de onderwerpen die we bespreken veel breder waren geworden dan alleen de iPhone. Na 15 jaar zijn we nog steeds springlevend! Net als de iPhone trouwens.



15 jaar iPhone: een vooruitblik

Voor deze viering van 15 jaar iPhone kijken we dus vooral vooruit in plaats van achteruit. Bij het 10 jaar iPhone en 10 jaar iCulture jubileum hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen van die tijd. Zo deelden we al eens onze persoonlijke anekdotes over onze eerste iPhones en doken we in de andere smartphones uit 2007. De verkoopstart van de originele iPhone in Amerika hebben we ook al eerder uitgebreid besproken.

In dit artikel bespreken wij, Gonny, Benjamin en Daniel, elk onze eigen visie hoe we de iPhone in de toekomst zien, elk vanuit een eigen perspectief.

Gonny: “De iPhone verdwijnt niet, maar wordt een steeds slimmere camera”

De iPhone heeft veel apparaten overbodig gemaakt. Op dit moment staan we op een punt dat er aan de stoelpoten van de iPhone zelf wordt gezaagd. Koptelefoons, beveiligingscamera’s en andere accessoires beschikken steeds vaker over een eigen AI-chip en hebben de intelligentie en de computerkracht van de iPhone niet meer nodig. Spraakopdrachten geef je net zo makkelijk aan je Apple Watch of aan een slimme speaker.

Toch denk ik niet dat de iPhone verdwijnt of helemaal overbodig wordt. Er zit namelijk één functie op die steeds belangrijker wordt: de camera. Fotograferen is voor veel mensen nu al de belangrijkste functie op de iPhone en dat wordt alleen maar meer. Je merkt het aan de continue stroom aan verbeteringen die de camera in de iPhone krijgt. Om je foto’s te kunnen maken en bekijken heb je een schermpje nodig en de iPhone is daar geknipt voor. Een camera in de Apple Watch? Dan zullen we denk ik niet zo snel zien.

De iPhone-camera wordt niet zo goed als een DLSR, maar zal vooral uitblinken door de slimme computationele functies, die ervoor zorgen dat je foto’s er altijd optimaal uit zien (dat hoeft dus niet realistisch te zijn) en het feit dat je je foto’s makkelijk kunt terugvinden dankzij beeldherkenning.

Benjamin: “Ook de komende jaren een belangrijk entertainmentproduct”

Of de iPhone er over 15 jaar nog is, is voor mij geen vraag maar een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk zal de vorm misschien nog gaan veranderen, maar ik kan me niet voorstellen dat we over 15 jaar ineens niet meer naar een schermpje zitten te kijken. Als we kijken naar andere apparaten uit het verleden (laptop, televisie, computer) zien we dat ook daar in de laatste 15 jaar niet grote schokkende vernieuwingen of veranderingen gebeurd zijn. Sterker nog: in de basis ziet een MacBook er nog steeds hetzelfde uit als vijftien jaar geleden en ik kan me niet voorstellen waarom dat bij een iPhone anders zou zijn. Natuurlijk staan er allerlei vernieuwingen op de planning en zal het gebruik ervan hoogstwaarschijnlijk wel aan verandering onderhevig zijn, maar ik denk niet dat er een ander product komt wat het gebruik van de iPhone totaal veranderd of misschien zelfs overbodig maakt.

Neem bijvoorbeeld het spelen van games en consumeren van media. Heel vroeger deden we dat vooral met een spelletje kaarten of een bordspelletje of ging je naar het theater. In de geschiedenis van de mens zijn daar videogames, televisie, films en tv-series bij gekomen. En waar we dat voor de komst van de iPhone voornamelijk op de televisie deden, spelen de iPhone en smartphones in het algemeen hier ook een grote rol in. En ik zie het niet zo snel gebeuren dat een ander apparaat die functies in zijn geheel overneemt. Kijken we straks allemaal door een VR-bril naar een film of spelen we alleen nog maar games in virtual reality? Augmented reality en virtual reality en de hele metaverse zal de komende jaren ongetwijfeld een grote rol gaan spelen, maar ik kan me niet voorstellen dat er voor de iPhone en de smartphone in het algemeen geen rol meer weggelegd is op dit gebied.

Een YouTube-filmpje kijken, een simpel spelletje spelen als tijdverdrijf of je favoriete serie bingen kan over een paar jaar misschien wel in VR, maar zit je daar echt op te wachten? Ik geloof best dat virtual reality ons leven kan verrijken, maar meer als aanvulling op het reeds bestaande. De iPhone blijft dus nog wel eventjes als het aan mij ligt.

Daniel: “De AR/VR-bril is bepalend voor het succes van de iPhone”

Mijn iPhone gebruik ik voornamelijk om met anderen te communiceren. Met familie en vrienden, maar ook met collega’s. Hoewel ik niet denk dat onze gezamenlijke communicatiedrang sterk zal afnemen, voorspel ik wel dat we dit in de toekomst anders zullen doen. Dat kan met nieuwe hardware én software. Het succes van de iPhone hangt sterk af met een nieuw product van Apple dat aanstaande is.

Laten we beginnen bij wat in 2022 vermoedelijk Apple’s meest spraakmakende aankondiging wordt: een bril met AR- en VR-functionaliteiten. Hoe populair deze bril gaat worden, is lastig te voorspellen. Apple lijkt er al jaren zó zeker van te zijn dat AR en VR de toekomst is, dat het duidelijk is dat ze hier goed over hebben nagedacht. Alles hangt echter af van de implementatie. Wordt de bril een flop, dan heeft dat als gevolg dat de iPhone langer populair blijft. Is het een succes, dan zal de manier waarop we communiceren flink veranderen.

Hoe dan ook heeft een AR/VR-bril heel veel jaren nodig om echt in de mode te raken. Op dit moment wordt het nog steeds als iets ludieks gezien, maar Apple kennende moet het voor de massa worden. Daarom zou het goed kunnen zijn dat we over 15 jaar veel slimme brillen op straat zien – ook van andere merken. Tegen die tijd verwacht ik minimalistischere ontwerpen die meer mensen wel zien zitten.

In een toekomst waarbij veel mensen een slimme bril dragen, zien we een stuk minder iPhones in de hand. Communiceren met vrienden, familie en collega’s kan “gewoon” met je bril en een binnenkomend bericht kan worden gelezen zonder een telefoon te pakken. Mogelijk zal de bril samenwerken met je Apple Watch om je toch nog enige vorm van touch interactie te bieden. Dankzij slimme algoritmes in de software zal een slimme bril van Apple een deel van de communicatie voor je kunnen overnemen, waardoor de noodzaak om te typen kleiner is geworden. Moet je tóch wat typen, dan kun je het toetsenbord op je Apple Watch gebruiken. Tegen die tijd mag dat wel in Nederland beschikbaar zijn. 😉