De afgelopen twee jaar heeft Apple, net als ieder ander bedrijf, regelmatig te maken gehad met oplopende levertijden als gevolg van de coronapandemie. Chiptekorten en beperkingen in fabrieken zorgden ervoor dat kopers soms langer op hun bestellingen moeten wachten. Maar Apple gaf niet eerder een publieke waarschuwing zoals dat vandaag gedaan is. In een kort persbericht zegt Apple dat de voorraad van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max de komende tijd beperkt is. En dat kan ook gevolgen voor jou hebben.



iPhone 14 Pro productie loopt flink terug

In China gelden momenteel strenge beperkingen door coronamaatregelen, om daarmee een verdere uitbraak van COVID-19 te voorkomen. Dit heeft volgens Apple ook directe gevolgen voor de productie van de iPhone 14 Pro-modellen die gemaakt worden in een fabriek in Zhengzhou in China. De fabriek draait op een fors lagere capaciteit. Apple zegt daarbij dat ‘de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in de fabriek prioriteit heeft’.

Maar de teruglopende productie is dermate serieus dat Apple geen voorraad heeft om dit op te vangen. Dat heeft als gevolg dat Apple minder iPhone 14 Pro– en iPhone 14 Pro Max-exemplaren verwacht te verschepen dan eerder gedacht. Het gevolg daarvan is voor klanten dat ze langer op hun bestelling moeten wachten. En dat heeft uiteraard ook gevolgen voor Apple’s financiële cijfers, waardoor dit huidige kwartaal mogelijk lager uitvalt dan eerst gedacht. De vraag naar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max is nog steeds erg hoog, in tegenstelling tot die van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus. Die modellen zijn dan ook niet getroffen door langere levertijden.

Apple zegt er alles aan te doen om samen met de leveranciers weer terug te keren naar het normale productieniveau. Daarbij zegt Apple rekening te blijven houden met de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. Maar dat betekent ook dat zo lang de COVID-19 beperkingen nog gelden, de productie van de iPhone 14 Pro een stuk minder hard loopt. Apple kijkt echter ook naar andere mogelijkheden. Apple-analist Ming-Chi Kuo zei afgelopen week dat Foxconn, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van iPhones, bezig is om steeds meer iPhones in haar fabrieken in India te laten produceren. De komende jaren zou de productie vanuit India stijgen van 2 tot 4% naar 40 tot 45% van de totale productie. Apple zou ook overwegen om een deel van de gewone iPhone 14-productie over te zetten naar productei van de Pro-modellen.

Check de iPhone 14 voorraad

Momenteel geldt er bij Apple een levertijd van zo’n drie tot vier weken voor zowel de iPhone 14 Pro als iPhone 14 Pro Max, in alle configuraties. Als je nu bestelt, ben je dus wel ruim op tijd voor de kerst, maar voor Sinterklaas wordt het al iets krapper (mocht je van plan zijn om zo’n duur cadeau te geven).

Levertijd 14 Pro bij Apple

Uit onze poll bleek dat de 128GB en 256GB varianten van dit model het meest geliefd zijn onder iCulture-lezers.

Apple Store 128GB 256GB 512GB 1TB Dieppaars 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. Goud 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. Zilver 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. Spacezwart 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec.

Prijsvergelijker iPhone 14 Pro

Levertijd 14 Pro Max bij Apple

Zouden er mensen zijn die de allerduurste van meer dan tweeduizend euro gaan kopen? We zijn benieuwd.

Apple Store 128GB 256GB 512GB 1TB Dieppaars 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. Goud 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. Zilver 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. Spacezwart 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec. 29 nov. – 6 dec.

Prijsvergelijker iPhone 14 Pro Max

