Welke producten gaat Apple in 2022 uitbrengen? We delen alvast in grote lijnen onze verwachtingen voor de nieuwe Apple-producten van 2022!

Apple-producten in 2022

2022 belooft voor Apple een spannend jaar te worden. Niet alleen door alle ontwikkelingen in de techwereld (denk aan de vele rechtszaken en onderzoeken naar mogelijke machtsposities), maar ook omdat er misschien wel een gloednieuw Apple-product in een nieuwe categorie gepland staat! In deze vooruitblik lees je welke Apple-producten in 2022 allemaal verwacht worden én wanneer Apple deze mogelijk gaat aankondigen. We nemen ze in het kort met je door, zodat je ongeveer weet wanneer je welk product kan verwachten en of het verstandig is om nu nog het huidige model te kopen. We nemen het jaar en de producten in chronologische volgorde met je door.

Voordat we beginnen met de lijst, willen we nog één bestaand product onder de aandacht brengen die waarschijnlijk in 2022 naar Nederland en België komt: de HomePod mini. Sinds december spreekt Siri op de HomePod Nederlands, waardoor een release nabij is. Het is goed mogelijk dat de speaker ergens in het eerste kwartaal beschikbaar komt, dus dat is zeker iets om naar uit te kijken.

Bekijk ook HomePod nu snel in Nederland? Siri vanaf 15.2 ook in Nederlands op de HomePod (mini) Vanaf software-update 15.2 kan de HomePod eindelijk Nederlands. Apple voegt dit toe een de aankomende software-update. Het lijkt er daardoor op dat de speaker zeer binnenkort ook in Nederland te koop is, zo ontdekte iCulture.

iPad Pro 2022

Verwacht in: maart/april 2022

De iPad Pro 2022 wordt mogelijk het allereerste nieuwe Apple-product van dit jaar. Voor dit model verwachten we onder andere een aangepast design, ondersteuning voor draadloos opladen en misschien nog wat andere kleinere verbeteringen. De huidige iPad Pro heeft een M1-chip, maar het zou ons niets verbazen als Apple voor dit nieuwe model voor een iets verbeterde M1X-chip kiest. We verwachten net als voorheen twee modellen, waarbij de 11-inch versie mogelijk ook de overstap maakt naar mini-LED. Lees verder in ons artikel over de iPad Pro 2022.

Bekijk ook iPad Pro 2022: dit weten we al over de aankomende iPad voor professionals Apple komt in 2022 met een nieuwe iPad Pro. Er zijn al wat dingen gelekt over de iPad Pro 2022, die we in dit artikel met verwachtingen voor je verzameld hebben.

iPhone SE 2022

Verwacht in: maart/april 2022

De iPhone SE 2022 wordt een kleine update van het bestaande model. Volgens de geruchten behoudt dit model het traditionele ontwerp met thuisknop, maar zit er wel een snellere chip en ondersteuning voor 5G in. Het zou daarmee één van de goedkoopste smartphones met 5G moeten worden en vooral een aantrekkelijke keuze zijn in landen waar 5G in opkomst is. Lees verder in ons artikel over de iPhone SE 2022.

Bekijk ook iPhone SE 2022: dit weten we over de volgende iPhone SE Apple zou werken aan de iPhone SE 2022. Er zijn al wat geruchten over dit nieuwe model geweest. Wat kun je van de iPhone SE 2022 verwachten? We zetten alles wat we weten op een rij.

MacBook Air 2022

Verwacht in: midden 2022

De huidige MacBook Air stamt uit november 2020 en was één van de eerste Macs met een Apple Silicon-chip. Apple verbeterde in dat model alleen de chip en deed wat kleine aanpassingen aan het toetsenbord en de camera, maar daar bleef het wel bij. Voor 2022 staat een veel grotere update gepland. Volgens de betrouwbaarste bronnen wordt het de grootste update voor de MacBook Air, die mogelijk simpelweg MacBook gaat heten, in jaren. Er komt een nieuw design met nieuwe frisse kleuren (geïnspireerd op de iMac 2021) en een nieuwe M2-chip. We denken daarom dat dit model op z’n vroegst in het midden van 2022 komt, misschien tijdens de WWDC.

Nieuwe grote iMac (Pro)

Verwacht in: midden 2022

Apple bracht in 2021 de nieuwe iMac uit, die goed ontvangen werd door gebruikers. Maar voor vroegere 27-inch bezitters was het 24-inch scherm toch wat aan de kleine kant. Het goede nieuws is dat Apple ook met een opvolger van de huidige 27-inch Intel iMac komt, met Apple Silicon-chip. Deze zal qua design waarschijnlijk overeenkomen met de iMac 2021, maar dan dus ook met Apple Silicon-chip. Of dit een M2 of misschien een M1 Pro of M1 Max wordt, is nog niet bekend. Apple zou overwegen de naam iMac Pro van stal te halen, zodat dit model puur voor de professionals bedoeld is. Het schermformaat blijft mogelijk steken op 27-inch, al hopen wij stiekem op een groter display.

Bekijk ook Toch geen mini-LED? Dit weten we van het display van de grotere iMac van 2022 Nieuwe geruchten stellen dat de nieuwe aankomende grote iMac toch geen mini-LED display krijgt. Wat zijn de andere geruchten over het display van dit nieuwe model?

Mac mini 2022

Verwacht in: midden 2022

Over een nieuwe Mac mini hebben we in 2021 ook al meermaals over geschreven. Sterker nog, het was de verwachting dat Apple dit model in het najaar van 2021 zou aankondigen. Apple heeft blijkbaar toch wat meer tijd nodig, maar het goede nieuws is dat hij er nog steeds aan zit te komen. Waarschijnlijk krijgt dit model een nieuw design en een snellere chip. De kans is groot dat hier ook de M1 Pro of M1 Max-chip in komt, omdat het de opvolger is van de bestaande Intel-versie.

MacBook Pro 2022

Verwacht in: midden 2022

Veel is er nog niet bekend, maar er gaan geruchten dat Apple in 2022 een nieuwe instapversie van de MacBook Pro uit gaat brengen. Het zou dan gaan om de opvolger van de huidige 13-inch MacBook Pro uit 2020. Er zit in ieder geval een Apple Silicon-chip in, waarschijnlijk de nieuwe M2-versie. Of het design gelijk blijft of dat deze gebaseerd wordt op de 2021-modellen van de MacBook Pro, is nog niet duidelijk.

Van de nieuwste 14- en 16-inch 2021 MacBook Pro verwachten we in 2022 eerlijk gezegd geen opvolgers. Waarschijnlijk heeft Apple die pas in 2023 gepland.

Mac Pro 2022

Verwacht in: midden 2022

De huidige Mac Pro stamt alweer uit 2019 en sindsdien is er op Mac-gebied veel veranderd. Er gaan dan ook al een tijdje geruchten dat Apple aan één of meerdere nieuwe modellen werkt, met Apple Silicon- én Intel-chip. Een nieuwere compacte versie zou voorzien zijn van een door Apple-ontworpen chip, terwijl de nieuwe grotere versie nog wel Intel krijgt. Andere specificaties zijn nog niet echt bekend, maar we denken dat het modulaire design van het huidige model behouden blijft. Lees verder in ons artikel over de Mac Pro.

Bekijk ook Mac Pro 2022: dit verwachten we van Apple's professionele Mac De Mac Pro is de professionele desktopcomputer van Apple. Lees hier alles over de verschillende modellen: de huidige Mac Pro uit 2019 en de aanstaande Mac Pro van 2022. Alles over prijs, functies, beschikbaarheid en meer lees je hier!

AirPods Pro 2

Verwacht in: derde kwartaal 2022

De AirPods Pro werden in 2019 uitgebracht, dus dat het in 2022 tijd is voor een nieuw model is geen verrassing. Wanneer de AirPods Pro 2 uitgebracht worden is nog een raadsel. Apple heeft de afgelopen jaren op meerdere momenten nieuwe AirPods uitgebracht, maar als we een voorzichtige gok moeten wagen denken we dat deze ergens in september 2022 uitkomen. Er komt in ieder geval een nieuw design en mogelijk een nieuwe functie bedoelt voor sporters. Denk aan meerdere nieuwe sensoren voor bijvoorbeeld je hartslag. Lees verder in ons artikel over AirPods Pro 2 geruchten.

Bekijk ook AirPods Pro 2 geruchten: wat weten we al over de volgende generatie? Apple zou werken aan de AirPods Pro 2, de nieuwste generatie AirPods Pro met betere functies en een aangepast design. In dit artikel vind je alle recente AirPods Pro 2 geruchten op een rij.

Apple Watch SE 2

Verwacht in: derde kwartaal 2022

Apple heeft tot op heden nog maar één keer een Apple Watch SE uitgebracht, namelijk in 2020. Dit model was een succes, maar inmiddels zou Apple wel een nieuwe versie in de planning hebben. Voor deze Apple Watch SE 2 verwachten we een betere chip en mogelijk enkele gezondheidsfuncties die nog niet op het huidige model zitten, zoals een ECG-sensor. Of de Apple Watch SE 2022 een nieuw design krijgt, is niet bekend. Lees verder is ons artikel over de Apple Watch SE 2022.

Bekijk ook Dit is wat we al weten over de nieuwe Apple Watch SE van 2022 Het lijkt erop dat we in 2022 een nieuwe Apple Watch SE krijgen. De Apple Watch SE 2022 is de opvolger van de vorige generatie en krijgt waarschijnlijk een aantal kleine verbeteringen.

Apple Watch Series 8

Verwacht in: derde kwartaal 2022

De tweede Apple Watch die we in 2022 verwachten, is de Apple Watch Series 8. Dit model krijgt mogelijk wél het nieuwe ontwerp dat eerst voor 2021 verwacht werd, al durven we ons geld er nog niet op in te zetten. Wat we wel denken is dat Apple er nieuwe gezondheidsfuncties in stopt, zoals een temperatuursensor en misschien wel een glucosemeter. Lees verder in ons artikel over de Apple Watch Series 8.

Bekijk ook Apple Watch Series 8: dit is er al bekend De Apple Watch Series 8 wordt in het najaar van 2022 verwacht. Wat is er al bekend over deze smartwatch van Apple en heeft het zin om je aankoop uit te stellen?

Apple Watch ‘rugged’

Verwacht in: derde kwartaal 2022

Maar we zijn nog niet klaar met de Apple Watch! Apple werkt volgens betrouwbare bronnen al een tijdje aan een extra stevige sportversie van de Apple Watch. Deze zou een apart design krijgen die beter bestand is tegen extreme sporten, zoals bergbeklimmen. Apple kan hiermee de actieve buitensporter aanspreken die normaal gesproken een (niet zo mooi) hoesje om zijn Apple Watch doet. Wij hebben eerder al vijf redenen waarom een ‘rugged’ Apple Watch sportversie een slim idee is.

iPad 2022

Verwacht in: derde kwartaal 2022

Een nieuw jaar, een nieuwe instap-iPad. Apple brengt al sinds 2017 elk jaar een nieuwe standaard iPad uit en die mag ook in 2022 niet ontbreken. We hopen dat Apple voor dit jaar eindelijk eens het scherm aanpakt. We hopen daarom op een 10,5-inch display dat wél gelamineerd is en voorzien is van anti-reflectiecoating. Een snellere chip kan ook geen kwaad, al vragen wij ons af of dat voor de doelgroep nog interessant genoeg is.

iPad Air 2022

Verwacht in: derde kwartaal 2022

Eens in de zoveel jaar brengt Apple een nieuwe iPad Air uit. In 2019 verscheen de derde generatie en eind 2020 kwam de huidige iPad Air 4 op de markt. Dat er in 2022 dus een update gepland staat, zal geen verrassing zijn. De geruchten zijn nog wat vaag over dit model, maar we denken dat Apple het scherm zal upgraden met mini-LED of OLED en dat de frontcamera een update krijgt. Ondersteuning voor Middelpunt (Center Stage) lijkt een zekerheid en ook een snellere chip (bijvoorbeeld een nieuwe A16) ligt voor de hand. Van het design verwachten we geen grote veranderingen.

iPhone 14 (Max)

Verwacht in: derde kwartaal 2022

Apple werkt aan twee nieuwe standaardmodellen van de iPhone: de iPhone 14 en iPhone 14 Max. Je leest het goed: er komt waarschijnlijk geen kleinere iPhone 14 mini meer. De iPhone 14 krijgt wederom een 6,1-inch display, terwijl de iPhone 14 Max een 6,7-inch scherm krijgt. Dat is dus hetzelfde schermformaat als de Pro Max-modellen, maar dan dus met dezelfde specs als het standaardmodel. Verbeteringen die we verwachten zitten in de camera, de notch en mogelijk komt Touch ID terug, maar dan verwerkt in het scherm. Ook komt er een vernieuwd ontwerp, dat volgens bronnen nu écht meer lijkt op de iPhone 4. Lees verder in ons artikel over de iPhone 14.

Bekijk ook iPhone 14: dit weten we al over de iPhone van 2022 De iPhone 14 wordt in het najaar van 2022 verwacht. Wat kunnen we nu al zeggen over deze nieuwe iPhone ? Er zijn al diverse geruchten en verwachtingen over de iPhone 14 die we hier hebben samengebracht.

iPhone 14 Pro (Max)

Verwacht in: derde kwartaal 2022

Daarnaast krijgen we ook dit jaar gewoon weer de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Renders laten al zien hoe dit model eruit kan gaan zien. De notch zou helemaal kunnen verdwijnen en plaatsmaken voor een punch-hole camera, oftewel een klein cameragaatje bovenaan het scherm. Of de lenzen aan de achterkant echt plat worden zoals in de eerste renders, is nog maar de vraag. Apple zal ook in 2022 weer verbeteringen aan de lenzen doorvoeren. Naarmate het jaar vordert verwachten we meer informatie over de aankomende modellen.

Als je meer wil weten over de verwachte 2022 iPhone line-up, moet je bij ons aparte artikel zijn. Daar lees je niet alleen welke nieuwe modellen we verwachten, maar ook welke bestaande modellen uit het assortiment verdwijnen en welke nog even beschikbaar blijven.

Bekijk ook iPhone 2022 line-up: alles over de iPhones van komend jaar Lees hier alles over de iPhone 2022 line-up. Welke iPhones gaat Apple in 2022 uitbrengen? En wat kunnen we qua features verwachten van de nieuwe iPhones van 2022? Daarnaast zal Apple ook eerdere modellen op de markt houden voor lagere prijzen.

Apple’s mixed reality-headset

Verwacht in: ergens in 2022

De spannendste aankondiging hebben we voor het laatst bewaard: Apple’s eerste mixed reality-headset. Apple zou al jaren werken aan een AR-headset en er zouden meerdere modellen in ontwikkeling zijn. De versie die in 2022 verwacht wordt, is dus een headset die augmented en virtual reality combineert. Apple zou met de headset willen focussen op drie functies: communicatie, mediaconsumptie en games. De release van de AR-headset van Apple zou gepland staan voor 2022, waarschijnlijk pas ergens rond het einde van het jaar.

Het zou het grote project van Tim Cook moeten worden. Na de Apple Watch heeft hij niet eerder een compleet nieuwe productcategorie geïntroduceerd, al hebben we wel accessoires zoals de AirPods en de AirTag gekregen. Wordt dit Apple’s grote eindejaarsklapper? De prijs ligt waarschijnlijk wel hoog, waardoor het vooral een product voor de ‘happy few’ wordt.

Bekijk ook Apple AR-bril en VR-headset: 7 dingen die we nu al weten Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril en/of een VR-headset. Wij vertellen je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset? Wij vertellen je alles!

Externe Apple display(s)

Verwacht in: ergens in 2022

In 2019 bracht Apple het Pro Display XDR uit, een extern scherm voor de Mac Pro. Het is een groot display met hele goede specificaties, maar er zit één groot nadeel aan: de prijs. Met een prijs van zo’n €5.500,- is het niet bepaald een impulsaankoop. Dit scherm is dan ook niet voor de massa, maar in 2022 zou daar zomaar verandering in kunnen komen. Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple met een nieuw extern scherm komt, misschien zelfs meerdere.

Er zouden drie externe schermen in ontwikkeling zijn in verschillende formaten, waarbij het display zelf gemaakt zou worden door LG. Het zou kunnen gaan om een goedkopere versie van het Pro Display XDR, maar wat de prijs dan wordt en wat de exacte specificaties zijn is niet bekend.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple werkt aan nieuwe externe displays' LG zou drie nieuwe externe displays voor Apple in ontwikkeling hebben. Het gaat onder andere om een nieuw Pro Display XDR met Apple Silicon-chip. Ook Bloomberg's Mark Gurman sluit zich hier nu bij aan.

Is er naast deze aankomende Apple-producten voor 2022 nog een ander product dat je graat hoopt te zien? Laat het ons weten in de reacties!