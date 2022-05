Lab9, een Belgische Apple Premium Reseller, neemt in totaal 15 vestigingen van Switch over. Switch kwam onlangs in zwaar weer en moest noodgedwongen de stekker eruit trekken. Nu is er dus sprake van een doorstart met de overname van Lab9.

In februari van dit jaar kwam Switch, één van de grootste Apple Premium Reseller in België, behoorlijk negatief in het nieuws. De winkels zouden teveel ingericht zijn op het verkopen van misleidende contracten en verzekeringen, in plaats van goed advies te geven voor Apple-producten. Meerdere oud-medewerkers klapten uit de school. Uiteindelijk werd het contract tussen Switch en Apple door laatstgenoemde verbroken, waardoor de winkels officieel geen APR’s meer zijn. Nu is er voor een groot deel van de voormalig Switch-winkels goed nieuws, want Lab9 neemt het meerendeel van de winkels over. Ook veel medewerkers maken de overstap.



Lab9 neemt Switch over in België

Het nieuws is vandaag bekendgemaakt in een persbericht. In totaal neemt Lab9 15 Switch-winkels over. Switch had in totaal 18 winkels. Alleen de winkels in Gent en in twee winkelcentra (Waasland Shopping en Wijnegem Shopping) worden niet overgenomen. Het is niet duidelijk hoeveel Lab9 betaalt voor de overname van de Switch-winkels. Behalve de fysieke winkels neemt Lab9 ook de reparatiediensten van Switch over. Het totaal aantal Lab9-winkels groeit met de overname van 11 naar 26.

De komende tijd worden de winkels omgebouwd en klaargestoomd voor een opening in juni. Vanaf dan kunnen klanten dus weer terecht bij de voormalig Switch-winkels voor de nieuwste Apple-producten. De komende weken gebruikt Lab9 om de winkels weer te bevoorraden met producten en accessoires. Belangrijk om daarbij te weten is dat de winkels weer officieel een Apple Premium Reseller worden. Dit is een certificering van Apple waarmee winkels officiële Apple-producten mogen verkopen en diensten leveren, bijvoorbeeld voor reparaties. Aankopen en reparaties die je bij Lab9 doet, vallen dan ook gewoon onder de Apple-garantie. Een 100-tal Switch-medewerkers wordt bij de overname ook overgenomen door Lab9.

Garantie van eerder gekochte producten blijft behouden

Heb je onlangs een product gekocht bij Switch? Dan is het goed om te weten dat je huidige garantieperiode gewoon doorloopt en je dus straks ook voor je iPhone-garantie terecht kan bij Lab9. Lab9 zegt dat de huidige Switch-winkels open blijven tijdens de overgangsperiode tot en met juni 2022. Switch-medewerkers worden opgeleid ‘volgens de Lab9 standaarden’, die voldoen aan de richtlijnen van Apple. Daarmee lijkt dus definitief een einde te komen aan het aansmeren van dure verzekeringen en abonnementen, wat de ondergang van Switch betekende. Of deze lopende verzekeringen ook overgenomen worden door Lab9, is niet helemaal duidelijk.

Met de overname van 15 winkels is Lab9 in één keer de grootste APR van heel België. De verwachting is dat de omzet voor heel 2022 verdubbelt ten opzichte van 2021. In 2021 boekten de 11 winkels en webshop in totaal ongeveer €38 miljoen omzet. Voor 2022 wordt een omzet van €85 miljoen verwacht.

