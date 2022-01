Apple is er als eerste bedrijf ter wereld in geslaagd om een beurswaarde van 3 biljoen dollar (rond de 2,65 biljoen euro) te bereiken. Coronacrisis? Niet bij Apple.

Apple is meer waard dan de gehele Britse economie. Ook is Apple meer waard dan alle beursgenoteerde Duitse bedrijven bij elkaar, om het maar even in perspectief te plaatsen. Apple tikte de mijlpaal korte tijd aan toen de koers van het aandeel 182,86 dollar bereikte. Financieel gaat het Apple behoorlijk voor de wind: in 2018 ging Apple door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 volgde de mijlpaal van 2 biljoen dollar. Nog geen twee jaar later wordt 3 biljoen dollar aangetikt. Dat het zo snel is gegaan is vooral te danken aan de vele thuiswerkmaatregelen, waardoor mensen meer behoefte kregen aan Macs en iPads om te kunnen leren, werken en ontspannen.



De geluiden dat Apple gedoemd en de weg kwijt is, zijn dan ook wel verstomd. Onderstaande grafiek van de New York Times laat de spectaculaire groei zien. Apple’s succes is voornamelijk te danken aan de populariteit van de iPhone , die nog steeds het grootste deel van de omzet voor z’n rekening neemt. Maar ook op andere gebieden doet Apple het goed, zoals met diensten.

Andere techbedrijven met een marktwaarde van meer dan 1 biljoen zijn Amazon, Microsoft, Tesla en Alphabet. Facebook-moederbedrijf Meta zit er net iets onder. Buiten de VS zit de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië, Saudi Aramco, op dezelfde niveau.