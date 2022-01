Het gaat hier om buildnummer 19D50 (tegenover 19D49 voor de Release Candidate). Deze updates lossen een Safari-bug op waardoor je browseractiviteit kon worden gelekt. Daarnaast zitten er diverse bugfixes in. Deze update naar iOS 15.3 komt twee weken nadat de wat kleinere update iOS 15.2.1 verscheen. De bijbehorende updates voor de iPad zijn er ook. Apple zegt zelf dat deze versies vooral bugfixes en beveiligingsverbeteringen bevatten. Het was enige tijd onduidelijk of Apple vanavond wel de updates zou uitbrengen, aangezien er al meer dan een dag lang iCloud-storingen zijn. Je kunt dan ook wat problemen ervaren bij het downloaden van de update. Het ligt dan in ieder geval niet aan jouw toestel.



iOS 15.3 en iPadOS 15.3 beschikbaar

De afgelopen maand heeft Apple iOS 15.3 en iPadOS 15.3 getest. Het gaat om een relatief korte testperiode, waarbij slechts twee beta’s zijn verschenen. De reden daarvoor is duidelijk: de update bevat geen grote nieuwe functies. In de releasenotes van iOS 15.3 en iPadOS 15.3 spreekt Apple dan ook alleen over het volgende:

iOS 15.3 bevat probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor iPhone en iPad en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/en-us/HT201222

Het blijkt in totaal te gaan om zo’n 10 beveiligingslekken, die onder andere het uitvoeren van willekeurige code mogelijk maakten.

Apple heeft maar liefst 10 (!) beveiligingslekken opgelost in iOS 15.3, waaronder de Safari-bug en een bug waarbij willekeurige code uitgevoerd kon worden. Je vindt ze hier: https://t.co/A4ycZvGoXg. Meer info in ons eerdere artikel: https://t.co/orlfOtMfXe pic.twitter.com/c65HW4Gpbo — iCulture.nl (@iCulture) January 26, 2022

Wat we in ieder geval weten is dat in OS 15.3 en iPadOS 15.3 de kwalijke Safari 15-bug opgelost is. Door een probleem werden je browseractiviteiten binnen een sessie gedeeld met websites en kon zelfs persoonlijke Google-data gedeeld worden. Met ingang van iOS 15.3 en iPadOS 15.3 gebeurt dat dus niet meer. Datzelfde geldt ook voor macOS Monterey 12.2.

Bekijk ook Bug in Safari lekt persoonlijke Google-gegevens, fix komt eraan Er is een grote bug in Safari ontdekt die je browseractiviteiten en persoonlijke gegevens van je Google-account lekt, zo blijkt uit een analyse van experts. Apple is nu op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Welke bugs en problemen er verder nog opgelost zijn, is nog niet bekend. Mochten we meer weten, dan werken we dit artikel bij. Binnenkort verwachten we nog meer nieuwe updates, want Apple heeft voor dit voorjaar onder andere Universal Control beloofd.

Bekijk ook Universal Control officieel uitgesteld, Apple belooft release in voorjaar Apple heeft Universal Control officieel uitgesteld. Het leek er al op dat het niet meer dit najaar zou komen, maar nu is het hoge woord eruit. Apple heeft ook laten weten wanneer ze de functie nu hopen te releasen.

iOS 15.3 downloaden

Om iOS 15.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.