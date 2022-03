Al jarenlang strijden streamingdiensten, vooral Netflix en Amazon, om de hoofdprijs bij de Oscars: de prijs voor de beste film. Maar zoals het gezegde “als twee honden vechten om één been, gaat de derde ermee heen” luidt, is het nu Apple TV+ die de hoofdprijs te pakken heeft als eerste streamingdienst ter wereld. CODA, de film over Ruby die als enige in haar familie kan horen, maakte de afgelopen maanden grote indruk en heeft daarmee ook bij de Oscars zijn slag geslagen.



Apple TV+ wint Oscar voor beste film met CODA

CODA draait om Ruby, die haar passie vol muziek achterna wil. Maar wat haar dromen in de weg zit, is dat ze de enige persoon in haar gezin is die kan horen. Als dochter van dove ouders staat ze daarom voor een lastig dilemma. CODA staat dan ook niet voor niets voor Child of Deaf Adults. Het unieke aan de film is dat alle dove rollen gespeeld worden door echte dove acteurs. De film won in 2021 al de juryprijs én publieksprijs op het Sundance Film Festival. Daar kan nu de Oscar voor beste film (en meer) aan toegevoegd worden.

CODA is geen film die door Apple zelf bedacht is of die in opdracht van Apple gemaakt is. Apple zag de film schitteren tijdens het eerder genoemde Sundance Film Festival en kwam als winnaar voor de rechten uit de bus. Apple zou naar verluidt zo’n $25 miljoen voor de film betaald hebben. CODA is dan ook exclusief te zien op Apple TV+.

In de aanloop naar de Oscars was The Power of the Dog, een film die alleen op Netflix te zien is, één van de favorieten. Met twaalf nominaties op zak, wist de film echter maar één prijs in de wacht te slepen. Netflix en Amazon hopen al jaren om de grootste filmprijs van de Academy Awards te winnen. Hoewel de diensten al in veel categorieën een prijs gewonnen hebben, ging de hoofdprijs nog nooit eerder naar een film van een streamingdienst. In Hollywood wordt vaak door de grote namen neerbuigend gekeken op dergelijke films van streamingdiensten. Maar de afgelopen jaren zie je dat dergelijke titels in opmars zijn. In die zin is het uniek dat Apple nu als eerste streamingdienst er met de hoofdprijs vandoor gegaan is.

Anderzijds zie je dat de organisatie van de Academy Awards steeds vaker kiest voor de outsiders, om wat voor reden dan ook. Zo won jaren geleden de Koreaanse film Parasite als eerste niet-Engelstalige film de hoofdprijs. De uitreiking van de Oscars heeft al jaren last van dalende kijkcijfers.

Meer prijzen voor CODA

Naast de hoofdprijs, heeft CODA nog meer prijzen in de wacht gesleept. Zo won de film de prijs voor beste bewerkte scenario (Siân Heder) en won Troy Kotsur als eerste dove mannelijke acteur de prijs voor beste acteur in een bijrol. CODA wist daarmee al haar drie nominaties te verzilveren. De film is een remake van de Franse film La Famille Bélier en is geproduceerd door Vendôme Pictures en Pathé (het moederbedrijf van de Nederlandse bioscoopketen). CODA is exclusief te streamen via Apple TV+. De overige prijswinnaars van de Oscars lees je hier.