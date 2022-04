Bij films, series en muziek zijn we inmiddels wel gewend aan abonnementsvormen, waarbij je een vast bedrag per maand betaalt om onbeperkt te kunnen streamen. Maar bij podcasts is dat veel minder het geval. Met Apple Podcasts, Spotify en andere podcast-apps kun je gratis luisteren naar je favoriete podcast, hoewel Apple sinds vorig jaar wel betaalde opties biedt in de vorm van extra afleveringen of luisteren zonder advertenties. Maar een alles-in-één dienst was er nog niet echt. Vanaf vandaag is in Nederland Podimo live, een van oorsprong Deens bedrijf. Met Podimo luister je onbeperkt naar podcasts en kun je ook audioboeken luisteren.



Podimo in Nederland: betaalde podcastdienst met audioboeken

De komst van Podimo is het gevolg van de overname van een bekende podcastuitgever. Eerder dit jaar nam Podimo namelijk Dag & Nacht Media over, een uitgever van veel bekende Nederlandse podcasts. Een aantal van hen maakt nu de overstap naar Podimo, waardoor ze exclusief daar te beluisteren zijn. Bekende podcasts die via Podimo te beluisteren zijn, zijn:

Man man man, de podcast

Zelfspodcast

POM – Een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemen

Marc-Marie & Aaf vinden (nog eens) iets

Geuze & Gorgels Grabbelen

Alle geschiedenis ooit

Moordzaken

Moorden in het Noorden

Een aantal van deze podcasts maakt de complete overstap, waardoor nieuwe aflevering exclusief via Podimo te luisteren zijn. Man man man, de podcast maakt zelfs een comeback, nadat afgelopen december nog bekend werd dat de podcast zou stoppen omdat de makers het gevoel hadden dat alles wel besproken was. Naast podcasts vind je er dus ook audioboeken van bekende schrijvers. Klassiekers zoals Turks Fruit vind je ook als audioboek bij de dienst. Alle podcasts en audioboeken luister je via de bijbehorende Podimo-app. De app bevat ook zogenaamde video trailers, om je een betere in druk te geven van nieuwe podcasts.

Podimo prijzen en abonnementen

Podimo is er twee smaken: de Premium variant en de extra versie Podimo Premium Plus. Podimo Premium kost €4,99 per maand en laat je onbeperkt podcasts en tien uur aan audioboeken luisteren. Je kan ook wat besparen door €39,99 per jaar te betalen. Met Podimo Premium Plus kun je ook onbeperkt naar audioboeken luisteren. Podiumo Premium Plus kost €9,99 per maand of €79,99 per jaar. Als je je voor 31 mei aanmeldt, kun je negentig dagen gratis luisteren. Daarna is er een proefperiode van een maand. Aanmelden kan via de app of website, ook met Log in met Apple. Abonneren kan ook rechtstreeks via de Podimo-app, zodat je betaalt via de App Store.

