Al sinds 2017 brengt Apple ieder jaar een nieuwe iPad uit. Het gaat dan om de standaard uitvoering, zonder al teveel poespas en gebaseerd op wat oudere onderdelen. Hier en daar worden er een paar kleine verbeteringen doorgevoerd en naar verwachting is dat ook in 2022 het geval. Op deze pagina lees je meer over de iPad 2022 en welke verbeteringen je kan verwachten.

iPad 2022 in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor de iPad 2022 in het kort:

Tiende generatie iPad, ook wel iPad 10 of iPad 2022 genoemd

10,2-inch Retina-display met True Tone

Nieuwere en snellere chip

Opslag: 64GB en 256GB

Traditioneel design met thuisknop

Camera aan voor- en achterkant

Voorste camera met Center Stage

Verbeterde connectiviteit

Geschikt voor Apple Pencil en Smart Keyboard

Prijs vanaf €389,-, release in najaar 2022

Design iPad 2022: wederom vertrouwd

Het is de verwachting dat het design van de iPad 2022 ongewijzigd blijft. Dat zou betekenen dat Apple voor het vierde jaar op rij hetzelfde formaat en design gebruikt. Deze iPad krijgt dus een behuizing van aluminium, met de randen die je van de standaard iPad gewend bent. Dus geen platte zijkanten zoals bij de iPad Pro, iPad Air of iPad mini. Deze iPad blijft daardoor het enige model met traditioneel design, dat je zo langzamerhand best ook wel een beetje ouderwets mag noemen.

We denken namelijk dat het dit jaar nog te vroeg is om het moderne design naar dit standaard model te brengen. Deze iPad-lijn maakt altijd gebruik van onderdelen die zo’n drie jaar oud zijn. We verwachten dat Apple pas in 2023 het design aan gaat passen, zoals ook de geruchten voorspellen.

Bekijk ook Gerucht: 'Standaard iPad krijgt in 2023 een nieuw design' De standaard iPad krijgt waarschijnlijk pas volgend jaar een nieuw ontwerp. De aankomende tiende generatie iPad van dit jaar ziet er daardoor hetzelfde uit als het huidige model, zo zegt een bron.

Scherm van tiende generatie iPad

Stiekem hopen we dat Apple op dit onderdeel de grootste verbetering doorvoert, maar we hebben er een hard hoofd in. Apple gebruikt voor dit model iPad al jarenlang een niet-gelamineerd display. Dit betekent dat er ruimte zit tussen het scherm zelf en de bovenste glasplaat. Je vinger raakt daardoor niet direct de content op het scherm aan. Voor de doelgroep van deze iPad is dat niet zo’n probleem, maar wij hopen toch dat Apple hier verandering in gaat brengen. Aanwijzingen zijn er helaas niet.

Jarenlang ontbrak ook de anti-reflectiecoating op het scherm, waardoor de iPad wat minder goed buitenshuis te gebruiken is. Het is goed mogelijk dat Apple dit in 2022 toch toevoegt aan de iPad, zodat het scherm toch weer wat beter is dan bij het vorige model. Vorig jaar voegde Apple al True Tone toe en de toevoeging van een antireflectiecoating is een relatief eenvoudige verbetering, zonder dat Apple een heel nieuw display moet maken.

Qua formaat denken we niet dat Apple een aanpassing doet. De huidige iPad 2021 heeft een 10,2-inch display en dat blijft waarschijnlijk gelijk. Een andere optie is dat Apple kiest voor het 10,5-inch scherm van de iPad Air 2019, maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor.

Prestaties iPad 2022: verbeterde chip en meer

Bijna elk jaar verbetert Apple de chip van de nieuwe standaard iPad en naar verwachting is dat ook dit jaar het geval. In plaats van een A13-chip, verwachten we een A14-chip in het 2022-model. Dit levert een langere levensduur op en maakt het model iets toekomstbestendiger. Mochten er in de komende jaren functies in iPadOS komen die de A14-chip vereisen, dan kan je die ook op dit model verwachten.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023. — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

In de dagelijkse praktijk zal je niet heel veel merken van de verbetering in de chip, maar mogelijk werken sommige grafisch zware apps net even wat sneller en beter. Denk dan aan apps voor foto- en videobewerking.

Dit zijn de andere specificaties die we verwachten:

Opslag: 64GB en 256GB

Twee speakers

Nieuw: Bluetooth 5.0 (in plaats van Bluetooth 4.2)

Nieuw: Wifi 6

Nieuw: Cellular-model met 5G (in plaats van 4G)

Thuisknop met Touch ID

12-megapixel frontcamera met Center Stage

8‑megapixel groothoekcamera aan de achterkant

Lightning-poort en Smart Connector

Geschikt voor Apple Pencil (eerste generatie) en Smart Keyboard

Verwachte prijs en release iPad 2022

We denken dat Apple de iPad 2022 ergens in september 2022 gaat aankondigen. Apple brengt al sinds 2019 ieder jaar de nieuwe standaard iPad in september uit en er zijn geen aanwijzingen dat dat dit jaar anders zal zijn. Het kan dus nog wel even duren voordat de iPad het levenslicht ziet.

De verkoopprijs zal zeer waarschijnlijk gelijk blijven. Dat betekent dat je deze iPad kunt verwachten voor een prijs van €389,-. Je krijgt dan het wifi-model met 64GB opslag. Dit zijn de andere verwachte prijzen:

Ben je benieuwd naar de huidige iPad-lineup? Lees dan onze iPad vergelijking. Daarin vergelijken we iPads met elkaar. Je vindt daar alle huidige modellen overzichtelijk bij elkaar.

Bekijk ook iPad vergelijken → Jouw iPad-keuzehulp! Welke iPad past bij jou? Welke iPad past bij jou: de grote iPad Pro 2021, de kleinere iPad mini 2021, de middenklasse iPad Air 2020 of de standaard 10,2-inch iPad 2021? We vergelijken de iPads en zetten de verschillende modellen en afwegingen op een rijtje.

In onze prijsvergelijker vind je de prijzen van het 2021-model.