Nieuwe Mac-accessoires in zwart

Het gaat om de volgende accessoires:

Er zijn ook enkele accessoires die je er los bij kunt kopen in de kleur zwart:

Magic Keyboard NL met Touch ID en numeriek pad: €205,-

Magic Keyboard Internationaal met Touch ID en numeriek pad: €205,-

Magic Mouse in zwart: €109,-

Magic Trackpad in zwart: €155,-

Het is bijzonder dat deze toetsenborden en muizen meteen ook los verkrijgbaar zijn. Eerder bracht Apple wel donker gekleurde accessoires bij de iMac en Mac Pro uit, maar die kwamen pas veel later of helemaal niet los in de winkel.



Trackpad en muis en zwart

Het Magic Trackpad en de Magic Mouse zijn beide in zwart uitgevoerd. Ze zijn vrijwel gelijk aan de gekleurde versies die Apple vorig jaar voor de 24-inch iMac uitbracht. Je krijgt er een zwarte gevlochten Lightning-kabel bij om op te laden. Dat gebeurt nog steeds op dezelfde manier: bij het trackpad via een poort aan de achterkant en de muis moet nog steeds op z’n kop liggen als je wilt laden.

Magic Keyboard in zwart

Het Magic Keyboard is alleen verkrijgbaar in de extra brede variant met nummerpad aan de zijkant en een Touch ID-knop om je Mac te ontgrendelen. De behuizing is gemaakt van zilver, terwijl de toetsen zwart zijn. De zwarte kleur moet duidelijk maken dat deze accessoires voor de professional zijn bedoeld. Het toetsenbord heeft nieuwe knoppen voor emoji, Spotlight, niet storen en het vergrendelen van je Mac. Wil je de Touch ID-knop gebruiken, dan heb je een Mac met M1-chip nodig. Op Intel Macs kun je het toetsenbord wel gebruiken om te typen, maar de Touch ID-knop werkt niet.

De accessoires sluiten aan op het design van de Mac Studio en het Studio Display, die beide in zilver verkrijgbaar zijn. Vandaar dat de onderkant en randen van de accessoires ook zilver zijn. Je krijgt de Mac Studio niet geleverd met toetsenbord en muis, dus je zult dit los moeten aanschaffen of bestaande accessoires moeten gebruiken.

Alle accessoires zijn per direct te bestellen en worden op korte termijn geleverd. Op de Mac Studio zul je wat langer moeten wachten, want de levertijd daarvan loopt alweer op. Hij is vanaf €2.329 verkrijgbaar. Aanvullende varianten op maat zijn samen te stellen op de website van Apple.

Apple’s nieuwe display voor de Mac, Apple Studio Display is verkrijgbaar vanaf €1.799,-.

De duurste configuratie van de Mac Studio kost maar liefst €9.229,-. Wil je daar een Mac Studio Display bij met nanotextuur en een in hoogte verstelbare standaard bij, dan tel je er €2.489,- bij op en kom je uit op €11.718,-!

Lees alles over de aankondigingen van het Peek Performance-event in onze samenvatting.