De iPod touch was de allerlaatste iPod die nog in het assortiment zat bij Apple. Onder de slogan “The music lives on” kondigt Apple het naderende einde aan. De iPod touch zal nog worden verkocht zolang de voorraad strekt, maar daarna is het afgelopen. De iPod was voor veel mensen het eerste Apple-product dat ze kochten, waarmee ze muzieknummers kochten en van muziek genoten. De originele iPod, die op 23 oktober 2001 verscheen was de eerste mp3-speler waarmee je 1.000 nummers op zak kon hebben en 10 uur aan één stuk kon luisteren. Tegenwoordig heb je met Apple Music 30.000 nummers op zak en Apple vindt dan ook dat het product overbodig is geworden.



In een persbericht geeft Greg Joswiak, Apple’s senior vice president, aan:

Music has always been part of our core at Apple, and bringing it to hundreds of millions of users in the way iPod did impacted more than just the music industry — it also redefined how music is discovered, listened to, and shared,” said Greg Joswiak, Apple’s senior vice president of Worldwide Marketing. “Today, the spirit of iPod lives on. We’ve integrated an incredible music experience across all of our products, from the iPhone to the Apple Watch to HomePod mini, and across Mac, iPad, and Apple TV. And Apple Music delivers industry-leading sound quality with support for spatial audio — there’s no better way to enjoy, discover, and experience music.