Het is al maanden stil rondom Apple Music Classical, de nieuwe aankomende app die Apple voor 2022 beloofd had. Het wordt een afzonderlijke dienst voor klassieke muziek, als onderdeel van Apple Music. Maar wat is de status nu en wanneer kunnen we het verwachten?

Het is 30 augustus 2021: Apple neemt Primephonic over, zo werd in een persbericht bekendgemaakt. Primephonic was tot dat moment een streamingdienst voor klassieke muziek. De reden voor Apple voor de overname was onder andere de speciale interface en uitgebreide zoekfunctie van de dienst, geoptimaliseerd voor het klassieke muziekgenre. Een week na de aankondiging werd Primephonic zelfs offline gehaald en kregen abonnees een halfjaarabonnement op Apple Music. Apple was in het persbericht duidelijk: in 2022 komt er een aparte app voor klassieke muziek, als onderdeel van Apple Music. Maar de laatste maand van 2022 komt er bijna aan, terwijl de aparte app voor klassieke muziek in nog geen velden of wegen te bekennen is. Hoe is de status nu?



Datum Apple Music Classical: waar blijft de app?

Allereerst is het goed om te weten dat Apple nog geen beelden heeft laten zien van de zogenaamde Apple Music Classical-app. Sterker nog: de naam van de app zelf is nooit officieel aangekondigd. Apple heeft alleen gezegd dat ze van plan zijn om in 2022 een losse app voor klassieke muziek uit te brengen. Dit is wat er in het persbericht staat van augustus 2021:

Apple neemt streamingdienst voor klassieke muziek Primephonic over

Het bekende platform voor klassieke muziek wordt onderdeel van Apple Music

Met het aanbod van Primephonic profiteren Apple Music-abonnees van een schitterende collectie klassieke muziek, te beginnen bij de playlists en exclusieve content van Primephonic. De komende maanden krijgen liefhebbers van klassieke muziek met een Apple Music-abonnement een geheel eigen omgeving met het beste van Primephonic.

Apple Music hoopt volgend jaar een aparte app voor klassieke muziek te introduceren op basis van de populaire en geliefde interface van Primephonic, maar dan met extra features.

De laatste keer dat we vanuit Apple zelf iets hoorden over de overname van Primephonic, was in een persbericht uit januari 2022. Daarin zei Apple het volgende:

Later dit jaar staan er nog meer wereldwijde premières, exclusieve evenementen, diepte-interviews, livestreams en DJ-mixen op stapel en kun je ook gaan luisteren naar ’s werelds beste streamingservice voor klassieke muziek. Die bevat onder meer de populairste features van Primephonic, verbeterde blader- en zoekfunctionaliteit en uitgebreide metadata voor klassieke muziek.

De naam Apple Music Classical of Apple Classical wordt in beide persberichten niet genoemd, maar komt voort uit de broncode van meerdere iOS-versies en de Android-versie van de Apple Music-app. In de code van iOS, onder andere al in iOS 15.5, dook de naam op. Afgelopen september zijn ook al verwijzingen naar Apple Music Classical in Apple’s eigen backend opgedoken, wat doet vermoeden dat Apple achter de schermen het één en ander klaar aan het zetten is.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT — Aaron (@aaronp613) September 28, 2022

Het is echter nog steeds stil rondom Apple’s app voor klassieke muziek. De aparte Classical-app is nog nergens te downloaden, ook niet als beta. Omdat de app samenwerkt met de standaard Muziek-app, is de verwachting dat de Apple Music Classical-app onderdeel wordt van een iOS-update. Maar tot op heden heeft Apple nog niet aangekondigd om welke iOS-versie het gaat. Dit jaar wordt in ieder geval nog één update verwacht: iOS 16.2. De releasedatum van iOS 16.2 staat gepland voor aankomende december.

Apple Music Classical in iOS 16.2?

Maar op dit moment is in de beta van iOS 16.2 ook niet meer bewijs gevonden dat Apple Music Classical onderdeel wordt van de update. De eerder aangekondigde Freeform-app is daar bijvoorbeeld wel al in te vinden, maar de Classical-app vinden we daar nog niet. Dat wil niet zeggen dat het er niet meer komt: er worden nog meerdere betaversies verwacht en Apple kan zelfs besluiten om het pas toe te voegen in de uiteindelijke release. Een app als Apple Music Classical hoeft niet per se door betatesters getest te worden. Sterker nog: dat gebeurt meestal ook niet als het gaat om een nieuwe dienst (ook al is het onderdeel van Apple Music).



De oorspronkelijke Primephonic-app

Overigens zijn er ook nog steeds veel dingen onduidelijk rondom de app en bijbehorende dienst. Apple heeft gezegd dat het onderdeel wordt van Apple Music, waardoor het er niet op lijkt dat het om een aparte muziekdienst gaat waar je los voor moet betalen. Ook weten we niet welke functies de losse Classical-app krijgt en hoe deze eruit gaat zien. Dat er een koppeling komt met de bestaande Muziek-app, lijkt wel duidelijk gezien de verwijzingen die eerder opdoken in de Apple Music-app voor Android. Maar hoe dat eruit gaat zien, is nog de vraag.

In ieder geval is 2022 nog niet voorbij en heeft Apple dus nog eventjes de tijd om de app en dienst dit jaar uit te brengen, zoals oorspronkelijk beloofd is. Apple heeft in ieder geval nog geen officieel uitstel gegeven, dus voorlopig gaan we er vanuit dat we binnen nu en een ruime maand een nieuwe app voor klassieke muziek van Apple op onze iPhone hebben staan.