Voormalig Apple-designer Jony Ive is de afgelopen tijd vaak in het nieuws. Zo is er een boek met onthullingen waarom Ive is vertrokken . Zelf heeft Ive nu onthuld wat de favoriete tools zijn die hij op zak heeft en die zijn niet goedkoop. Een Apple-device zit er niet bij.

Favorieten van Jony Ive

Het is een wat willekeurige lijst van spullen die Ive op een rijtje heeft gezet. Zo zit er een 500 euro kostende rolmaat van Hermès bij, een 5000 euro kostende titanium arm voor een platenspeler en een weerstation van 2000 euro, dat niet HomeKit-geschikt is. Of wat dacht je van en stukje gum van 100 euro? Soms heeft Ive een goedkopere smaak, zoals een vouwbeentje van minder dan 15 euro. De lijst is verschenen in een speciale uitgave van de Financial Times-lijst ‘How To Spend It’, waarin je kun lezen hoe andere mensen hun geld besteden. Ives houdt vooral van tools waarmee hij dingen kan maken.



Ive werkt nog steeds voor Apple, maar heeft ondertussen ook zijn eigen designfirma, genaamd LoveFrom. Hij heeft deze 12 designtools altijd bij zich om dingen te maken en te meten en blijkt daarbij een voorkeur te hebben voor bruin leer.

Dit zijn de items:

Opvouwbare vintage loep van koper uit Ive’s persoonlijke collectie, gemaakt door Leitz Wetzlar

Vintage vulpen van Montegrappa uit Ive’s persoonlijke collectie, verkrijgbaar vanaf ca. 300 euro

Gum met platinum van Graf Von Faber-Castell, ca. £100

Vintage leren potloodhoes van visvim

Mitutoyo 6-inch gradenboog van £264

Starrett 440Z-3RL dieptemeter van $355

Wempe Navigator II scheepsklok en weerstation van $1.960

In het verleden is het wel eens voorgekomen dat mensen de trui wilden hebben die Jony Ive op foto’s droeg. Ook nu zullen er ongetwijfeld weer mensen zijn die dezelfde spullen willen hebben. Als Ive het heeft, moet het wel goed zijn. Hij kan met zijn inkomen immers alles kopen.

Ive geeft geen uitleg waarop zijn keuze is gebaseerd en hoe hij bepaalde gereedschappen gebruikt in zijn designwerk, maar hij geeft in een interview wel aan dat hij dol is op machines en gereedschappen, vooral als ze er mooi uit zien en meer bieden dan alleen functionaliteit. Tegenwoordig werkt Ive samen met zijn jarenlange vriend Marc Newson aan designwerk voor andere merken, maar blijkt ook aan Apple verbonden. Zo meldde Apple dat Ive nog betrokken is geweest bij het design van de kleurrijke 24-inch iMac die nu in de winkel staat. Ook is onduidelijk hoeveel mensen er nu bij LoveFrom werken. Tenminste vier voormalige collega’s van Apple zijn in ieder geval overgestapt, namelijk Wan Si, Chris Wilson, Patch Kessler en Jeff Tiller.