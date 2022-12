Het wordt in de EU-landen mogelijk om apps te installeren buiten de App Store om. Apple wil daarmee voldoen aan de Digital Markets Act van de EU, maar is nog steeds van mening dat het risico's met zich meebrengt.

App Stores van derden komen eraan

Apple zou voorbereidingen aan het treffen zijn om de App Stores van derden mogelijk te maken, meldt Bloomberg. Intern zouden medewerkers op het gebied van software en diensten druk bezig zijn om bepaalde elementen van Apple’s platformen open te maken. Zo moet het op termijn mogelijk worden om apps via sideloading te installeren. Dat zeggen mensen die op de hoogte zijn van de situatie tegen Bloomberg.



De grote vraag is nog, in hoeverre Apple van plan is nog steeds 30% commissie te vragen voor aankopen. In Nederland werd Apple gedwongen om het betaalsysteem voor datingapps open te zetten voor externe partijen , maar eiste nog wel 27% afdracht van ontwikkelaars, waardoor ze er financieel weinig mee opschoten. Bij een externe App Store waar honderdduizenden apps aan meedoen zal het wat moeilijker worden om die afdracht af te dwingen.

Apple is steeds een tegenstander geweest van sideloading, oftewel het installeren van apps buiten de App Store om. Op de Mac is dit altijd al mogelijk geweest, maar op de iPhone en iPad vreest Apple voor onveilige toestanden als mensen zomaar apps kunnen installeren die niet door het reviewteam zijn gecheckt.

Intern zou het besluit van Apple niet unaniem enthousiast zijn ontvangen. Sommige medewerkers vinden het een onnodige afleiding, waardoor ze niet aan hun dagelijkse werk voor toekomstige functies toekomen. Apple zou een behoorlijk aantal medewerkers aan het werk hebben gezet. Het bedrijf zou alles af willen hebben als volgend jaar iOS 17 uitkomt. Dit is op tijd voordat de Digital Markets Act van de EU in werking treedt. Het project staat onder leiding van Andreas Wendker, een hooggeplaatste software-engineer die rechtstreeks aan Craig Federighi rapporteert. Ook zouden medewerkers van Apple Services zijn betrokken. Apple overweegt bepaalde beveiligingseisen te stellen voor software dat buiten de App Store om wordt gedistribueerd. Het kan daarbij gaan om verificatie door Apple, waardoor ontwikkelaars alsnog een vergoeding meoten afdragen.