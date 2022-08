Eén van de bekendste streamingdienst van Nederlandse bodem is Videoland. De dienst van RTL begon jaren geleden en heeft inmiddels een grote schare fans opgebouwd en wat hitseries opgeleverd zoals Mocro Maffia. Maar er is ook veel kritiek: Videoland heeft de afgelopen jaren regelmatig last gehad van storingen en haperingen, vooral op momenten dat er een nieuw seizoen van een populaire serie online kwam. Daar wil de eigenaar RTL nu iets aan doen en heeft daarvoor een ‘nieuwe omgeving’ ontwikkeld. Sinds een paar maanden worden gebruikers stuk voor stuk overgezet naar deze nieuwe omgeving en daar hoort ook een compleet nieuwe app bij, die je opnieuw moet downloaden.



Videoland V2: nieuwe app met nieuw design en meer

De nieuwe Videoland V2-app verscheen een paar maanden geleden stilletjes in de App Store en is te herkennen aan het rode logo (in plaats van zwart). Maar niet iedereen kan zomaar gebruikmaken van de nieuwe app. Gebruikers worden op accountbasis stuk voor stuk overgezet naar de nieuwe omgeving. Pas als jij van Videoland een e-mail krijgt dat je overgezet bent, kun je de nieuwe app gebruiken. Bovendien krijg je vanzelf een melding in de bestaande app als je over moet naar de nieuwe versie. Het is niet meer mogelijk om de oude versie te gebruiken als je account is overgezet. Nieuwe gebruikers kunnen zich alleen nog aanmelden via de oude versie.

De nieuwe omgeving brengt vier grote veranderingen met zich mee. Videoland belooft minder storingen en onderbrekingen, er is een nieuw design, live kijken naar de RTL-zenders is verbeterd en er is een vernieuwd Kids-profiel. De belangrijkste wijzigingen zie je zowel op de iPhone, iPad als Apple TV, maar vooral op laatstgenoemde is de app op belangrijke punten aangepakt.

Het menu van de app heeft een nieuwe indeling gekregen. Op de iPhone en iPad kun je via het menu onderaan naar genres, je downloads, de zoekfunctie en je account. Bovenaan kun je nog filteren op series, films, tv-programma’s, content voor kinderen en live-tv. Op de Apple TV zijn al deze onderdelen geplaatst in een nieuw menu bovenaan. Voor het eerst kun je op de Apple TV ook eenvoudig naar je eigen kijklijst via het menu. Voorheen moest je wat meer naar onderen bladeren, maar nu staat deze meteen bovenaan in het menu. Gek genoeg is je eigen kijklijst op de iPhone en iPad juist verder weggezet.

De grootste verbetering zien we bij live-tv. Naast de extra knop in de menubalk (je hoeft daardoor niet meer eindeloos naar beneden te scrollen tussen alle andere content), kun je nu ook veel makkelijker zappen. In de videospeler is een knop toegevoegd, waarmee je huidige live zender kleiner weergegeven wordt met aan de zijkant de overige live RTL-zenders. Je hoeft daardoor niet meer telkens uit de livestream te gaan om van zender te wisselen. Dit komt vooral op de Apple TV van pas.

Wat op de Apple TV op dit moment jammer genoeg ontbreekt, is ondersteuning voor de Top Shelf van tvOS. Met de oude app verschenen bovenaan het beginscherm van de Apple TV onlangs toegevoegde films, series en programma’s als je de app in de bovenste rij had staan. In de nieuwe versie zien we slechts een groot rood vlak met het Videoland-logo.

Nieuwe eigen videospeler voor Videoland

Met de nieuwe omgeving is ook een nieuwe videospeler geïntroduceerd, zowel op de iPhone en iPad als op de Apple TV. In de nieuwe speler kun je met knoppen terug en vooruit spoelen en bij live-tv terugkeren naar het begin van een programma of meteen naar live gaan. Op de Apple TV is het vooral even wennen, omdat daar de standaard tvOS-videospeler ingeruild is voor diezelfde eigen videospeler. Bediening die je gewend bent met de Siri Remote werkt daardoor niet altijd en dat is jammer. We snappen de keuze enigszins wel, omdat het vooral bij live-tv meer mogelijkheden biedt dan Apple’s eigen videospeler, maar toch is het jammer.



Met de afstandsbediening-knop in de videospeler wissel je naar de zapweergave.

Wie door de app bladert, zal merken dat er nog meer kleine wijzigingen zijn. Zo zijn Videoland Originals makkelijker te herkennen aan de langwerpige posters, zijn uitgelichte films en series groter weergegeven en is er (a la Netflix) een top tien die elke week wordt bijgewerkt. De verschillende weergave voor films en series op het startscherm biedt wat meer variatie en maakt de app wel wat overzichtelijker.

Toch merk je dat de app nog niet helemaal af is. Zo vinden we het onhandig dat je bij een film of serie niet meer kan zien uit welk jaar het komt en ontbreekt basisinformatie over welke acteurs erin meespelen. Je zou verwachten dat dergelijke informatie sowieso aanwezig is, maar momenteel moet je het in Videoland V2 zonder doen. Ook staan de programma’s in je kijklijst in een willekeurige volgorde (in plaats van volgorde van toevoeging). Gelukkig worden al je programma’s uit je kijklijst en je voortang meegenomen als je overstapt naar de nieuwe app.

Ook merken we nog dat er wat bugs in de huidige versie zitten (de app crashte zelfs een paar keer), maar omdat het nog in ontwikkeling is en niet alle gebruikers overgezet zijn is dat nog enigszins te begrijpen. De afgelopen maanden heeft Videoland functies aan de V2-app toegevoegd die nog wel in de oude versie zaten, maar nog ontbraken in de nieuwe, waaronder AirPlay en de mogelijkheid om de helderheid van je iPhone-scherm aan te passen vanuit de videospeler. We hopen dat de komende tijd meer aandacht gegeven wordt aan het wegwerken van bugs en verder uitbreiden van informatie over films en series.

Let op: inloggen in de nieuwe app is alleen mogelijk als je al overgezet bent. Je krijgt vanzelf een e-mail als jij de nieuwe app moet gebruiken.