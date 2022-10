Matter 1.0 is er!

De standaard moet ervoor zorgen dat smart home-accessoires op grote schaal compatibel worden. Het persbericht hierover is te vinden in de newsroom van de CSA (maar is op het moment van schrijven niet te openen). Bedrijven die willen meedoen aan Matter kunnen nu echt van start gaan. Ze kunnen Matter inbouwen in hun platformen (zoals Apple HomeKit) en ondersteuning bieden in hun accessoires (zoals de eerder vandaag besproken IKEA Dirigera-hub). Apple heeft al een voorzetje gemaakt door in iOS 16.1 de basis te leggen voor Matter. Het zou dus zomaar in de loop van deze maand beschikbaar kunnen komen. Dan is het enige struikelblok nog het vinden van voldoende accessoires.



Matter is een IP-gebaseerd protocol dat wereldwijd beschikbaar is en dat volgens CEO Tobin Richardson de Internet of Things ingrijpend zal veranderen. Kleine en grote bedrijven doen mee. Het werkt via wifi en Thread , een redelijk nieuwe manier om accessoires met elkaar te verbinden.

Nu Matter 1.0 beschikbaar is kunnen bedrijven hun product laten certificeren in een testlab, de beschikbaar gestelde tools gebruiken en de SDK gebruiken. Bestaande accessoires kunnen een update krijgen om Matter te ondersteunen. Dit kan zodra de producten gecertificeerd zijn. Aanvankelijk is – net als bij HomeKit – maar een beperkt aantal productcategorieën toegestaan, zoals lampen, sensoren, deursloten, raambekleding, airco-bediening en hubs. Later volgen er nog meer. De standaard was meermaals uitgesteld.